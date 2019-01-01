С чем носить объемное худи зимой: 5 стильных сочетаний

Ivona делится подборкой стильных сочетаний худи с другими предметами гардероба.

Худи и джоггеры

Читай также: Серый и желтый-самые главные цвета 2021: идеи для стильных образов

Такое универсальное и любимое всеми сочетание идеально подойдет для долгих пеших прогулок по городу, для походов в супермаркет, встреч с друзьями и т.д. Не стесняйтесь выбирать разные по крою и форме толстовку и брюки: свободную худи и трикотажные палаццо с широкой брючиной, классический свитшот, заправленный в брюки, укороченный верх. Здесь можно найти комбинацию по душе каждой, главное-учитывайте особенности фигуры и настроение. Лучше всего к такому образу подойдут грубые ботинки.

Худи и платье-комбинация Худи и платье-комбинация pinterest.com

Такая элегантная комбинация прекрасно дополняется однотонной толстовкой и таким сочетанием еще больше стирает грань между повседневными и вечерними выходами. Вместо кроссовок к такому луку подойдут ботильоны на невысоком каблуке (но никаких шпилек зимой).

Худи и леггинсы Худи и леггинсы pinterest.com

Читай также: Самый модный пиджак 2021: показывает Жизель Оливейра

Если вам нравится такой стиль, выбирайте удлиненное худи, чтобы оно создавало законченную форму и не разбивало силуэт. Но помните, что худи в таком варианте не должно заканчиваться на уровне бедра или выше — такая длина гарантированно придаст вам несколько лишних килограммов и укоротит рост. В этом случае — чем длиннее, тем лучше.

Худи и юбка Худи и юбка pinterest.com

Смесь спортивного и классического стиля уже давно стала модной константой. Не ограничивайте себя в выборе юбки: подойдет и миди, и укороченная, и плиссированная. Добавить стильной изюминки образу поможет ремень, который ещё и выгодно подчеркнет талию.

Худи и рубашка Худи и рубашка pinterest.com

Читай также: Как носить водолазку: 5 нескучных сочетаний

Небрежно выглядывающие из-под толстовки полы белой сорочки смотрятся одновременно легко, но в то же время отсылают к деловому стилю. Дополнив эту пару длинной юбкой, можно получить интересную альтернативу классическому офисному образу (конечно, если ваш дресс-код позволяет).

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.