Ivona делится советами, как нужно правильно ухаживать за украшениями, чтобы сохранить их первоначальный вид.

Снимайте украшения при физической нагрузке

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От любого грубого механического воздействия металлическая часть вашего украшения может поцарапаться или даже деформироваться, а на камнях возникнут трещины и сколы, поэтому не забывайте снимать украшения перед тренировками и другими физическими активностями. Кроме того, снимайте все цепочки, серьги, браслеты и кольца, когда отправляетесь в баню или солярий.

Практичные рекомендации: как правильно ухаживать за украшениями pinterest.com

Регулярно протирайте украшения

Со временем любой металл может потускнеть, поэтому рекомендуется регулярно чистить серебряные и позолоченные украшения сухой фланелью, замшей или тряпочкой из сукна для восстановления блеска. Также подойдет мягкая (зубная) щетка, смоченная теплой водой, и детское мыло.

Практичные рекомендации: как правильно ухаживать за украшениями pinterest.com

Избегайте контакта украшений с бытовой химией и косметикой

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При контакте косметических и домашних моющих средств с украшениями возможно возникновение пятен, изменение цвета и повреждение поверхности металла из-за окисления. То же самое вероятно при длительном взаимодействии с тональным кремом, лосьоном для загара, парфюмом и другими бьюти-средствами.

Практичные рекомендации: как правильно ухаживать за украшениями pinterest.com

Храните драгоценности в футляре

Правильнее всего хранить украшения в футляре или специальном кейсе. Последние, как правило, вмещают в себе мини-коллекции: серьги вставляются в специально предусмотренные для этого отверстия, кольца «нанизываются» на мягкую полочку, цепи вещаются и складываются в кармашки, чтобы избежать заломов и узлов.

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