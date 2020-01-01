Красотка на миллион: плюшевый образ Дженнифер Лопес

Неотразимая Джей Ло в шикарном образе снялась для рекламной кампании.

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На 51-летней Дженнифер Лопес возраст никак не отображается и даже не собирается этого делать, ведь она выглядит так, словно еще недавно окончила учебу в университете и только планирует начать строить карьеру. Всегда пестрит юностью, грацией и невероятной сексуальностью. Казалось бы, даже в обычной рекламной кампании бренда обуви DSW Designer Shoe Warehouse звезда выглядит как богиня.

Неотразимая Джей Ло в шикарном образе снялась для рекламной кампании. instagram.com/jlo

В замшевых сапогах на шпильке ноги Дженнифер смотрятся еще эффектнее, кажутся хрупкими и подтянутыми. Кроме плюшевой шубы и полупрозрачного боди с пикантным декольте стилисты Лопес решили ничем не обременять образ. Собственно, здесь можно обойтись без личных деталей.

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