Ivona делится моделями тельняшек, которые всегда на пике популярности.

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Если вы хотите купить один свитер, который будет в моде всегда, выбирайте полосатый (да, ту самую «морскую тельняшку»). Всем известная часть униформы французского морского флота появилась два века назад и с тех пор не планирует сдавать свои позиции в борьбе с новомодными моделями свитеров. Смело дополняйте базовый зимний гардероб полосатым свитером, если однотонные вариации уже не радуют.

Когда нечего надеть: ТОП-5 свитеров-тельняшек спешат на помощь pinterest.com

Когда нечего надеть: ТОП-5 свитеров-тельняшек спешат на помощь pinterest.com

Само название «свитер-тельняшка» здесь условно — мы можем выбирать оттенок и ширину полос в зависимости от своих пожеланий и особенностей фигуры. Но не будем спорить, что никакие варианты не будут выглядеть так роскошно, как классическая сине-белая полоска или же черно-белая. Классику ничем не испортишь-факт.

Когда нечего надеть: ТОП-5 свитеров-тельняшек спешат на помощь pinterest.com

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Такой свитер благодаря своей универсальности подойдет ко всему, но самое беспроигрышное сочетание — с джинсами голубого цвета. Также не забывайте о многослойности! Белая рубашка, любимый морской джемпер, огромный шарф поверх пуховика и трендовые брюки из эко-кожи-даже в офис можно в таком луке. Касаемо головного убора - шапка-бини – вполне будет кстати.

Когда нечего надеть: ТОП-5 свитеров-тельняшек спешат на помощь pinterest.com

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