Мэттью Перри почти стал дизайнером.

Читай также: Кэтти Перри в роскошном платье оттенка золота

Актер любимого всеми сериала «Друзья» решил попробовать себя в новом амплуа. Мэттью Перри решил выпустить специальную линию одежды в этот сезон праздников. Об этом 51-летний актер заявил в Instagram.

Главной особенностью вещей станет знаменитое изображение танцующего Чендлера Бинг – героя Перри из сериала.

Звезда «Друзей» Мэттью Перри выпустил одежду с танцующим Чендлером https://www.instagram.com/mattyperry4/

«Всего через две недели выйдет коллекция моей одежды! Выручка от продажи пойдет на поддержку Всемирной организации здравоохранения в борьбе против Covid-19», -написал Перри.

В такое нелегкое время такие проявления со стороны звезд заслуживают отдельного внимания со всяческими похвалами и одобрениями.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.