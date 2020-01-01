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Звезда «Друзей» Мэттью Перри выпустил одежду с танцующим Чендлером

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Мэттью Перри почти стал дизайнером.
Мэттью Перри
Мэттью Перри
pinterest.com

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Актер любимого всеми сериала «Друзья» решил попробовать себя в новом амплуа. Мэттью Перри решил выпустить специальную линию одежды в этот сезон праздников. Об этом 51-летний актер заявил в Instagram.

Главной особенностью вещей станет знаменитое изображение танцующего Чендлера Бинг – героя Перри из сериала.

Звезда «Друзей» Мэттью Перри выпустил одежду с танцующим Чендлером
Звезда «Друзей» Мэттью Перри выпустил одежду с танцующим Чендлером
https://www.instagram.com/mattyperry4/

«Всего через две недели выйдет коллекция моей одежды! Выручка от продажи пойдет на поддержку Всемирной организации здравоохранения в борьбе против Covid-19», -написал Перри.

В такое нелегкое время такие проявления со стороны звезд заслуживают отдельного внимания со всяческими похвалами и одобрениями.

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Теги: Мэттью Перри, Друзья, линия одежды, Чендлер Бинг
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Источник: ivonа bigmir)net

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