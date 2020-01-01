Одевайтесь для работы, которую вы хотите, а не для работы, которая у вас есть.

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Ваша внешность сильно влияет на восприятие другими людьми вашего финансового успеха, авторитета, надежности, интеллекта и продвижения по службе. Восприятие часто является реальностью: то, что Вы носите не только сообщает о том, кто Вы есть в сознании других, но также влияет на ваш уровень работоспособности и продвижении в карьерном росте.

Как одежда влияет на наши успехи в жизни pinterest.com

Представьте ситуацию: Вы находитесь в одном месте с незнакомцами. В зависимости от того, во что Вы одеты, - они формируют о вас свое мнение. К примеру, если Вы будете в спортивной одежде, – профессия может быть связанной со спортом, а если на вас будет деловой костюм, - Вы сотрудник, работающий в офисе. Если же Вы в креативно стильном наряде, то связанны со сферой искусства или же занимаетесь блогерством.

Как одежда влияет на наши успехи в жизни pinterest.com

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Понимание этого процесса способствует нужному впечатлению о себе, а также сильно влияет на ваше сознание. Чем больше вам нравится ваша внешность, тем увереннее вы можете быть. Известный факт: в красивом спортивном костюме у человека появляется энтузиазм заниматься спортом, возрастает активность и трудоспособность. Этот закон действует в любой сфере деятельности. Важный совет: «Одевайтесь для работы которую вы хотите, а не для работы которая у вас есть».

Как одежда влияет на наши успехи в жизни pinterest.com

Эмоции играют важную роль при выборе одежды, потому что часто не сама одежда, которую мы носим, определяет наши чувства и отношения, а наши ассоциации с ними. Это продемонстрировало исследование, проведенное профессором Адамом Галинским . Каждой из двух групп людей, принявших участие, дали белый лабораторный халат: первой группе сказали, что это халат врача, а второй - художника.

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Перед группами были поставлены одинаковые задачи. Первая группа выполняла свои задачи более четко и с высоким уровнем внимания, поскольку они бессознательно имели качества, типичные для врача. В первую очередь - сосредоточенность. Другие, думая, что это - халат художника, выполняли все задачи креативно. Этот процесс называется «влияние одежды на психологические процессы пользователя». А также это объясняет, почему мы выбираем определенные типы одежды в разных ситуациях: на собеседование при приеме на работу выбирают одежду, которая придаст уверенности, на первое свидание – красивое платье.

Как одежда влияет на наши успехи в жизни pinterest.com

В профессиях, где у нас больше свободы в выборе рабочей одежды, мы можем за счёт этого создать любое впечатление о себе. Ведь одежда влияет на то, как другие относятся к нам, и определяет образ, который мы хотим им представить. Все зависит только от вас, поскольку связь между нашими эмоциями и тем, как мы одеваемся, является неотъемлемой частью нашего поведения и личности в целом.

Автор: Владислава Пенкина

Instagram: Vlada_stylist_world

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