Ivona рассказывает, на какие предметы гардероба не нужно тратить миллионы, чтобы выглядеть при этом модно и стильно.

Можно сэкономить: 5 вещей гардероба, на которые не нужно тратить много денег freepik.com

Сезонные тренды Сезонные тренды freepik.com

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На что точно не стоит тратиться, так это на временные тренды ( к примеру, пара зеленых сапог под крокодиловую кожу). Согласитесь, через год дизайнеры могут вычеркнуть их из списка модных тенденций, и будет безумно жаль потраченных немалых денег. Если Ваш бюджет на одежду ограничен, не стоит тратить десятки тысяч на пусть и очень модную, но не практичную вещь.

Кроссовки Кроссовки freepik.com

Здесь главное — найти баланс между лаконичным и понравившимся дизайном, удобством и ценой. Хорошие кроссовки реально найти в демократичном ценовом сегменте, но помните, что низкая стоимость не должна быть в ущерб качеству. Неудобная обувь может доставить как минимум дискомфорт, как максимум — «подарить» проблемы со здоровьем ног и спины.

Бижутерия Бижутерия freepik.com

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Сегодня в моде-жемчуг, послезавтра-лаконичные цепи, и так до бесконечности. Лучшим вариантом снова становятся магазины, которые предлагают огромный выбор изделий согласно демократичному ценовому диапазону, где можно найти то, что подойдет под любой образ, и подчеркнет Вашу индивидуальность.

Джинсы Джинсы freepik.com

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Это та вещь, без которой ни один человек не может представить свой гардероб. Джинсы заняли прочные позиции в моде и заменить их практически невозможно. Поэтому как люксовые, так и масс-маркет бренды научились шить их так, чтобы они хорошо сидели, не растягивались и не расходились по швам спустя месяц носки. Если можно найти подешевле, почему бы не воспользоваться такой возможностью?

Вечерняя пара обуви Вечерняя пара обуви freepik.com

В основном, для торжественных мероприятий мы покупаем «наряд на один раз». Чтобы не заморачиваться с обувью, найдите свой практичный и универсальный вариант, который будет спасать в любой ситуации. Это могут быть лаконичные блестящие туфли в серебряном или черном цвете. Чем не палочка-выручалочка?

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