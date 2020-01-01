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Два в одном: как носить серебро и золото вместе

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Ivona делится секретами, как между собой сочетать два разных металла, чтобы это выглядело красиво, стильно и уместно.
Два в одном: как носить серебро и золото вместе
Два в одном: как носить серебро и золото вместе
pixabay.com

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Один из самых распространенных шаблонов модного этикета — серебро и золото нельзя носить вместе. В наше время взгляды на стиль и моду стали невероятно широкими, эти шаблоны превращаются в мифы. На всех мировых подиумах золото в компании с серебром и даже с бижутерией мелькает чаще, чем классические моносочетания. Ювелиры выпускают коллекции с сочетаниями этих металлов в одном изделии.

Два в одном: как носить серебро и золото вместе
Два в одном: как носить серебро и золото вместе
pixabay.com

Экспериментируя с различными комбинациями таких металлов, важно не переусердствовать. Это — главное правило. Хорошо между собой будут сочетаться изделия, выдержанные в едином стиле, например, идентичные браслеты, два из которых будут серебряные и один позолоченный, сюда же можно добавить серебряное кольцо.

Два в одном: как носить серебро и золото вместе
Два в одном: как носить серебро и золото вместе
pixabay.com

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Помните, что серебра должно быть больше. Золото ярче и заметнее, поэтому будет красиво, если золотые элементы станут легкими штрихами или акцентами на общем серебряном фоне. Если сделать наоборот, то серебро просто потеряется на обильном золотом фоне, а ваш образ рискует выйти за рамки хорошего вкуса.

Два в одном: как носить серебро и золото вместе
Два в одном: как носить серебро и золото вместе
pixabay.com

Сочетания холодного серебра и теплого золота отлично уживаются даже в едином изделии. Это может быть как ювелирное изделие из драгоценных металлов, так и бижутерия.

Сочетание золота и серебра-это красиво, модно и элегантно. Но помните о простом и гениальном правиле умеренности, чтобы не превратиться в новогоднюю елку.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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