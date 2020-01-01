Ошибки, которые мы допускаем при выборе нижнего белья

Ivona делится подробностями, каких ошибок стоит избегать при выборе нижнего белья.

Надеваем кружевное белье под тонкую одежду

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Один из самых частых модных промахов — кружевное белье, надетое под тонкую водолазку или брюки. Каким бы невесомым ни было кружево, под облегающей тканью оно создает заметную и назойливую рябь и нарушает гармоничность образа. Чтобы избежать этого, выбирайте гладкое, а лучше бесшовное белье.

Черное белье под белую одежду

Идея носить черные бра под белые блузки была в ходу несколько лет назад и считалась очень «французской». Вот только сейчас она безнадежно устарела — современные модницы тщательно подбирают цвет белья под цвет одежды и, надевая белую сорочку, должны отдавать предпочтение белым или нюдовым бра.

Неправильная стирка белья

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Правильный уход за нижним бельем не только позволит избежать натирания и раздражений, но и продлит жизнь любимым бра и танга. Так, кружевные бюстгальтеры сохранят вид и форму, если стирать их в холодной воде в специальных мешках для белья или круглых контейнерах, гладкие боди и корректирующее белье не деформируются при стирке до 40 градусов, а трусики с эластаном прослужат дольше, если не отбеливать их средствами с хлором.

Неправильный подбор размера бюстгальтера

Ошибки в выборе белья несут в себе проблемы с кровообращением и болью в спине, поэтому в примерочной стоит быть особенно внимательными: у подходящего бюстгальтера не спадают лямки, чашки не перерубают грудь, образуя некрасивый рельеф, а пояс бюстгальтера не оттягивается больше чем на пару-тройку сантиметров.

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