Ваш ТОП вещей спортивного стиля

Ivona делится лайфхаками для подбора базовых вещей в спортивном стиле на каждый день, чтобы выглядеть стильно.

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Ритм нашей жизни растет с каждым днем, а шпильки, пиджаки и узкие юбки теряют свою актуальность не только из-за того, что ограничивают возможности и сомнительны в плане комфорта, но и по причине карантина и вынужденной дистанционки.

Спортивный стиль – это символ двадцать первого века, женщины, сочетающей в себе бизнес-леди, подружку и любимую… Лук спортивного типа соединяет и стиль, и комфорт, и непринужденность, и тренды, уже ставшие полноценной классикой.

Моя многолетняя привязанность позволила сформировать личный топ-перечень вещей в спортивном стиле, который составляют основу образов, прекрасно подходящих как к офисным требованиям, так и для прогулки с лучшими друзьями поздней осенью.

Любите спортивный стиль также как я?

Тогда давайте сверимся.

Джинсы – бесспорный лидер любого списка комфортной одежды

Футболка. Особенно ценю ее роль в сочетании с пиджаком – элегантно и просто.

Трикотажное лаконичное платье. Прекрасный фон для ярких аксессуаров.

Кроссовки – комментарии излишни. Кстати, вы знаете, что женщины уже покупают кроссовки чаще, чем туфли?

Худи, чтобы ни в чем себе не отказывать, когда за окном уже довольно прохладно.

Рюкзак – все вещи в порядке, а руки – свободны.

Лосины/леггинсы. Люблю их за то, что ни капли не ограничивают в движениях.

Спортивный стиль давно приблизился к классике, изменчивые горячие тренды проносятся над ним, лишь добавляя яркие штрихи.

Поэтому обновляя вещи в своем топ-списке, я делаю упор на надежность, а чтобы не делать экстра-трат, я охочусь на вещи своих любимых брендов со скидками либо в аутлетах.

«Караван Outlet» – мое любимое место, где можно найти свыше 50 фешн-брендов высочайшего качества в формате аутлет. Многие производители предлагают вещи из сегмента спорт-шика, а также спортивные вещи для физической активности высочайшего класса.

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Удобство во время шоппинга тоже имеет значение, и мне импонирует, что в ТЦР много свободного места и просторные кабинки, чтобы в спокойной атмосфере примерять любую понравившуюся модель. Сейчас, когда пандемия коронавируса еще не отступила, важно и то, что персонал строго придерживается рекомендаций ВОЗ.

Шоппинг в ТРЦ «Караван Outlet»

Футболка на каждый день

Футболка PUMA pinterest.com

Красивых футболок много не бывает, каждый сезон я выбираю несколько. Согласитесь, рациональный шопоголик высматривает футболки со скидкой. Поэтому я без раздумий отправляюсь в PUMA Outlet, где меня ждет отличная находка – прекрасная брендовая футболка всего за 499 грн (со скидкой 50%).

Футболка PUMA pinterest.com

Однотонное платье

Платье Replay с поясом pinterest.com

Модель Реплей с пояском на талии – универсальна, сочетается как со спортивной курткой, так и с джинсовой, и даже с пиджаком строгого стиля. Добавьте несколько аксессуаров, чтобы создать неповторимый лук уже сегодня, проведите день с шиком!

Платье Replay с поясом pinterest.com

В ТЦР «Караван Outlet» обнаружила платье с умопомрачительной скидкой – 795 грн вместо 1590.

Кроссовки – обязательный элемент

Кроссовки HI-TEC pinterest.com

Кроссовки – незаменимая вещь в гардеробе девушки.

Я ищу не только удобную, но и изящную модель. Активно поглядываю в сторону кроссовок Hi-Tec синего цвета с утонченными розовыми линиями. Подошва не беговая, модель крепкая, созданная для повседневной ходьбы с оптимальным уровнем амортизации. Зашнуровала, и забыла о них.

Кроссовки HI-TEC pinterest.com

Скидка радует глаз, 899 грн за пару! Полная цена составляет 2299 грн.

Универсальные джинсы

Джинсы Colin's pinterest.com

Знали ли вы, что повседневные, горячо любимые и привычные джинсы относятся к спортивному стилю?

Любая девушка в любое время года не обойдется без них. Я не исключение, в ТЦР присмотрела модель Colin's, сразу осознала, без них гардероб не будет идеальным. Турецкую фирму я знаю хорошо, беру уже не первые джинсы и всегда остаюсь довольна.

Джинсы Colin's pinterest.com

В качестве очень приятного бонуса – 40% скидка.

Худи – куда же без этого?

Худи бренда SuperDry pinterest.com

Свитер из мягкого трикотажа с капюшоном спасает в ветреную погоду.

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Выбираю бренд SuperDry, зная, что качество у производителя не оставляет сомнений, а внешний вид – не портится и после энной стирки. Кстати, худи – это тренд, который не теряет своей популярности уже несколько лет, ведь подходит абсолютно всем женщинам, независимо от фигуры или роста, например.

Худи бренда SuperDry pinterest.com

Цена на витрине – 840 грн, это почти на 2 тысячи гривен дешевле полной стоимости.

Кстати, в зале я обнаружила огромный выбор и мужской одежды (тоже с приятными скидками). Обязательно позовите знакомых мужчин на шоппинг (после посещения ТЦР они его полюбят).

Как видите, без спортивной одежды современной женщине никуда. Приятно, когда можно совместить приятное (шоппинг) с полезным – и сэкономить деньги на другие женские капризы.

Приходите в «Караван Outlet», присоединяйтесь к охотой за доступными брендовыми вещами спортивного стиля!

Ранее мы писали о том, какие платья всегда дешевят образ.

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