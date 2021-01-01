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Ваш ТОП вещей спортивного стиля

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Ivona делится лайфхаками для подбора базовых вещей в спортивном стиле на каждый день, чтобы выглядеть стильно.
ТОП вещей спортивного стиля
ТОП вещей спортивного стиля
pinterest.com

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Ритм нашей жизни растет с каждым днем, а шпильки, пиджаки и узкие юбки теряют свою актуальность не только из-за того, что ограничивают возможности и сомнительны в плане комфорта, но и по причине карантина и вынужденной дистанционки.

Спортивный стиль – это символ двадцать первого века, женщины, сочетающей в себе бизнес-леди, подружку и любимую… Лук спортивного типа соединяет и стиль, и комфорт, и непринужденность, и тренды, уже ставшие полноценной классикой.

Моя многолетняя привязанность позволила сформировать личный топ-перечень вещей в спортивном стиле, который составляют основу образов, прекрасно подходящих как к офисным требованиям, так и для прогулки с лучшими друзьями поздней осенью.

Любите спортивный стиль также как я?

Тогда давайте сверимся.

  • Джинсы – бесспорный лидер любого списка комфортной одежды
  • Футболка. Особенно ценю ее роль в сочетании с пиджаком – элегантно и просто.
  • Трикотажное лаконичное платье. Прекрасный фон для ярких аксессуаров.
  • Кроссовки – комментарии излишни. Кстати, вы знаете, что женщины уже покупают кроссовки чаще, чем туфли?
  • Худи, чтобы ни в чем себе не отказывать, когда за окном уже довольно прохладно.
  • Рюкзак – все вещи в порядке, а руки – свободны.
  • Лосины/леггинсы. Люблю их за то, что ни капли не ограничивают в движениях.

Спортивный стиль давно приблизился к классике, изменчивые горячие тренды проносятся над ним, лишь добавляя яркие штрихи.

Поэтому обновляя вещи в своем топ-списке, я делаю упор на надежность, а чтобы не делать экстра-трат, я охочусь на вещи своих любимых брендов со скидками либо в аутлетах.

«Караван Outlet» – мое любимое место, где можно найти свыше 50 фешн-брендов высочайшего качества в формате аутлет. Многие производители предлагают вещи из сегмента спорт-шика, а также спортивные вещи для физической активности высочайшего класса.

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Удобство во время шоппинга тоже имеет значение, и мне импонирует, что в ТЦР много свободного места и просторные кабинки, чтобы в спокойной атмосфере примерять любую понравившуюся модель. Сейчас, когда пандемия коронавируса еще не отступила, важно и то, что персонал строго придерживается рекомендаций ВОЗ.

Шоппинг в ТРЦ «Караван Outlet»

Футболка на каждый день

Футболка PUMA
Футболка PUMA
pinterest.com

Красивых футболок много не бывает, каждый сезон я выбираю несколько. Согласитесь, рациональный шопоголик высматривает футболки со скидкой. Поэтому я без раздумий отправляюсь в PUMA Outlet, где меня ждет отличная находка – прекрасная брендовая футболка всего за 499 грн (со скидкой 50%).

Футболка PUMA
Футболка PUMA
pinterest.com

Однотонное платье

Платье Replay с поясом
Платье Replay с поясом
pinterest.com

Модель Реплей с пояском на талии – универсальна, сочетается как со спортивной курткой, так и с джинсовой, и даже с пиджаком строгого стиля. Добавьте несколько аксессуаров, чтобы создать неповторимый лук уже сегодня, проведите день с шиком!

Платье Replay с поясом
Платье Replay с поясом
pinterest.com

В ТЦР «Караван Outlet» обнаружила платье с умопомрачительной скидкой – 795 грн вместо 1590.

Кроссовки – обязательный элемент

Кроссовки HI-TEC
Кроссовки HI-TEC
pinterest.com

Кроссовки – незаменимая вещь в гардеробе девушки.

Я ищу не только удобную, но и изящную модель. Активно поглядываю в сторону кроссовок Hi-Tec синего цвета с утонченными розовыми линиями. Подошва не беговая, модель крепкая, созданная для повседневной ходьбы с оптимальным уровнем амортизации. Зашнуровала, и забыла о них.

Кроссовки HI-TEC
Кроссовки HI-TEC
pinterest.com

Скидка радует глаз, 899 грн за пару! Полная цена составляет 2299 грн.

Универсальные джинсы

Джинсы Colin's
Джинсы Colin's
pinterest.com

Знали ли вы, что повседневные, горячо любимые и привычные джинсы относятся к спортивному стилю?

Любая девушка в любое время года не обойдется без них. Я не исключение, в ТЦР присмотрела модель Colin's, сразу осознала, без них гардероб не будет идеальным. Турецкую фирму я знаю хорошо, беру уже не первые джинсы и всегда остаюсь довольна.

Джинсы Colin's
Джинсы Colin's
pinterest.com

В качестве очень приятного бонуса – 40% скидка.

Худи – куда же без этого?

Худи бренда SuperDry
Худи бренда SuperDry
pinterest.com

Свитер из мягкого трикотажа с капюшоном спасает в ветреную погоду.

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Выбираю бренд SuperDry, зная, что качество у производителя не оставляет сомнений, а внешний вид – не портится и после энной стирки. Кстати, худи – это тренд, который не теряет своей популярности уже несколько лет, ведь подходит абсолютно всем женщинам, независимо от фигуры или роста, например.

Худи бренда SuperDry
Худи бренда SuperDry
pinterest.com

Цена на витрине – 840 грн, это почти на 2 тысячи гривен дешевле полной стоимости.

Кстати, в зале я обнаружила огромный выбор и мужской одежды (тоже с приятными скидками). Обязательно позовите знакомых мужчин на шоппинг (после посещения ТЦР они его полюбят).

Как видите, без спортивной одежды современной женщине никуда. Приятно, когда можно совместить приятное (шоппинг) с полезным – и сэкономить деньги на другие женские капризы.

Приходите в «Караван Outlet», присоединяйтесь к охотой за доступными брендовыми вещами спортивного стиля!

Ранее мы писали о том, какие платья всегда дешевят образ.

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Теги: как подобрать вещи в спортивном стиле, модные луки в спортивном стиле
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Источник: Ivonа bigmir)net
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