Ваш ТОП вещей спортивного стиля
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Ритм нашей жизни растет с каждым днем, а шпильки, пиджаки и узкие юбки теряют свою актуальность не только из-за того, что ограничивают возможности и сомнительны в плане комфорта, но и по причине карантина и вынужденной дистанционки.
Спортивный стиль – это символ двадцать первого века, женщины, сочетающей в себе бизнес-леди, подружку и любимую… Лук спортивного типа соединяет и стиль, и комфорт, и непринужденность, и тренды, уже ставшие полноценной классикой.
Моя многолетняя привязанность позволила сформировать личный топ-перечень вещей в спортивном стиле, который составляют основу образов, прекрасно подходящих как к офисным требованиям, так и для прогулки с лучшими друзьями поздней осенью.
Любите спортивный стиль также как я?
Тогда давайте сверимся.
- Джинсы – бесспорный лидер любого списка комфортной одежды
- Футболка. Особенно ценю ее роль в сочетании с пиджаком – элегантно и просто.
- Трикотажное лаконичное платье. Прекрасный фон для ярких аксессуаров.
- Кроссовки – комментарии излишни. Кстати, вы знаете, что женщины уже покупают кроссовки чаще, чем туфли?
- Худи, чтобы ни в чем себе не отказывать, когда за окном уже довольно прохладно.
- Рюкзак – все вещи в порядке, а руки – свободны.
- Лосины/леггинсы. Люблю их за то, что ни капли не ограничивают в движениях.
Спортивный стиль давно приблизился к классике, изменчивые горячие тренды проносятся над ним, лишь добавляя яркие штрихи.
Поэтому обновляя вещи в своем топ-списке, я делаю упор на надежность, а чтобы не делать экстра-трат, я охочусь на вещи своих любимых брендов со скидками либо в аутлетах.
«Караван Outlet» – мое любимое место, где можно найти свыше 50 фешн-брендов высочайшего качества в формате аутлет. Многие производители предлагают вещи из сегмента спорт-шика, а также спортивные вещи для физической активности высочайшего класса.
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Удобство во время шоппинга тоже имеет значение, и мне импонирует, что в ТЦР много свободного места и просторные кабинки, чтобы в спокойной атмосфере примерять любую понравившуюся модель. Сейчас, когда пандемия коронавируса еще не отступила, важно и то, что персонал строго придерживается рекомендаций ВОЗ.
Шоппинг в ТРЦ «Караван Outlet»
Футболка на каждый день
Красивых футболок много не бывает, каждый сезон я выбираю несколько. Согласитесь, рациональный шопоголик высматривает футболки со скидкой. Поэтому я без раздумий отправляюсь в PUMA Outlet, где меня ждет отличная находка – прекрасная брендовая футболка всего за 499 грн (со скидкой 50%).
Однотонное платье
Модель Реплей с пояском на талии – универсальна, сочетается как со спортивной курткой, так и с джинсовой, и даже с пиджаком строгого стиля. Добавьте несколько аксессуаров, чтобы создать неповторимый лук уже сегодня, проведите день с шиком!
В ТЦР «Караван Outlet» обнаружила платье с умопомрачительной скидкой – 795 грн вместо 1590.
Кроссовки – обязательный элемент
Кроссовки – незаменимая вещь в гардеробе девушки.
Я ищу не только удобную, но и изящную модель. Активно поглядываю в сторону кроссовок Hi-Tec синего цвета с утонченными розовыми линиями. Подошва не беговая, модель крепкая, созданная для повседневной ходьбы с оптимальным уровнем амортизации. Зашнуровала, и забыла о них.
Скидка радует глаз, 899 грн за пару! Полная цена составляет 2299 грн.
Универсальные джинсы
Знали ли вы, что повседневные, горячо любимые и привычные джинсы относятся к спортивному стилю?
Любая девушка в любое время года не обойдется без них. Я не исключение, в ТЦР присмотрела модель Colin's, сразу осознала, без них гардероб не будет идеальным. Турецкую фирму я знаю хорошо, беру уже не первые джинсы и всегда остаюсь довольна.
В качестве очень приятного бонуса – 40% скидка.
Худи – куда же без этого?
Свитер из мягкого трикотажа с капюшоном спасает в ветреную погоду.
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Выбираю бренд SuperDry, зная, что качество у производителя не оставляет сомнений, а внешний вид – не портится и после энной стирки. Кстати, худи – это тренд, который не теряет своей популярности уже несколько лет, ведь подходит абсолютно всем женщинам, независимо от фигуры или роста, например.
Цена на витрине – 840 грн, это почти на 2 тысячи гривен дешевле полной стоимости.
Кстати, в зале я обнаружила огромный выбор и мужской одежды (тоже с приятными скидками). Обязательно позовите знакомых мужчин на шоппинг (после посещения ТЦР они его полюбят).
Как видите, без спортивной одежды современной женщине никуда. Приятно, когда можно совместить приятное (шоппинг) с полезным – и сэкономить деньги на другие женские капризы.
Приходите в «Караван Outlet», присоединяйтесь к охотой за доступными брендовыми вещами спортивного стиля!
Ранее мы писали о том, какие платья всегда дешевят образ.
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