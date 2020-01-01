Женственность всегда в моде: стильные осенние образы с юбкой миди
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ТОП-6 образов с юбкой миди:
1. Классический образ
Сразу становится понятно, что речь идёт о стандартных цветах, которые чаще всего предпочитают в одежде.Если вы предпочитаете классику, то сочетать юбку миди можно с облегающим свитером,блузой, гольфом. Миди можно носить и с кожаной курткой, и с пальто. Что касается обуви, то можно сочетать с сапогами высокими и не очень, с ботинками на каблуке, лодочками.
2.Нежный образ
Для этого варианта характерна нежная палитра, пастельных тонов, маленькие женственные детали в одежде и обуви и аксессуары. Хорошо бы дополнить такой образ бижутерией из жемчуга.
3.Юбка миди и приталенный пиджак
Очень трендовый образ в этом сезоне, поскольку юбка миди приталенный поясом пиджак занимают лидирующие позиции на модной арене осени. В качестве обуви в этом образе могут быть лодочки, ботинки на каблуке, ботинки - оксфорды или броги. В качестве аксессуаров можно подобрать что-то более спокойное, потому как пиджак будет притален поясом, дабы не перенасытить образ аксессуарами.
4.Необычный принт
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Принты у юбки миди могут быть самыми разнообразными, тут ключевая фигура вы сами. Что вам больше по душе, то и выбираете. Принт вызывает ассоциацию, это может сыграть свою роль в формировании образа. Он может быть нежным, может быть ярким, может быть восточным. В любом случае таким, каким вы захотите его видеть.
5.Street style
Главная цель этой моды заключается в сочетании трендов, стиля и удобства. Сейчас стало модным смешивать стили и вот один из таких вариантом.
6. Кожа
Кожа- ультрамодный тренд этого сезона во всех проявлениях, юбка миди тоже не исключение, как вы успели заметить. Носить такую юбку можно со свитером, блузой, футболкой. В обуви тоже можно себя не ограничивать, поскольку с кожаной юбкой будут сочетаться как кросовки, так и обувь на каблуке: сапоги, ботинки, туфли, выбор остается за вами.
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