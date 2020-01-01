Стильный look в юбке миди - настоящий осенний шарм.

Женственность всегда в моде: стильные осенние образы с юбкой миди pinterest.com

Буквально каждое утро истинная женщина сталкивается с паразитом по имени «нечего надеть», есть ещё одно имя у этого паразита – «не знаю, что надеть». Женщина должна быть красивой, а самая красивая женщина – это добрая, а как же ей быть доброй, когда кругом одни паразиты? Редакция ivona.bigmir.net как всегда спешит на помощь и считает, что ничто не должно омрачать ваше утро, поэтому вот подборка из 5 осенних образов с трендовойдлины миди, которая подчеркнет вашу женственность.Юбка длины миди бывает в разных принтах и вариациях. Редакция ivona.bigmir.net предлагает вашему вниманию подборку из нескольких образов для осеннего сезона, глядя на которую, вы сможете увидеть, с чем сочетается эта юбка, как её носить, какую обувь можно подобрать. Это вовсе не значит, что нужно копировать образ и это эталон, просто для понимания, чтобы вам было легче подобрать вещи, цвет, возможно принт.

Читай также: В чем войти в осень: модные обувные варианты современной дамы

ТОП-6 образов с юбкой миди:

1. Классический образ

Сразу становится понятно, что речь идёт о стандартных цветах, которые чаще всего предпочитают в одежде.Если вы предпочитаете классику, то сочетать юбку миди можно с облегающим свитером,блузой, гольфом. Миди можно носить и с кожаной курткой, и с пальто. Что касается обуви, то можно сочетать с сапогами высокими и не очень, с ботинками на каблуке, лодочками.

Классический look с юбкой миди pinterest.com

Классический look с юбкой миди pinterest.com

Классический look с юбкой миди pinterest.com

2.Нежный образ

Для этого варианта характерна нежная палитра, пастельных тонов, маленькие женственные детали в одежде и обуви и аксессуары. Хорошо бы дополнить такой образ бижутерией из жемчуга.

Юбка миди в нежном образе pinterest.com

Юбка миди в нежном образе pinterest.com

3.Юбка миди и приталенный пиджак

Очень трендовый образ в этом сезоне, поскольку юбка миди приталенный поясом пиджак занимают лидирующие позиции на модной арене осени. В качестве обуви в этом образе могут быть лодочки, ботинки на каблуке, ботинки - оксфорды или броги. В качестве аксессуаров можно подобрать что-то более спокойное, потому как пиджак будет притален поясом, дабы не перенасытить образ аксессуарами.

Юбка миди и приталенный пиджак pinterest.com

Юбка миди и приталенный пиджак pinterest.com

Юбка миди и приталенный пиджак pinterest.com

Юбка миди и приталенный пиджак pinterest.com

4.Необычный принт

Читай также: Комфорт и стиль - главные тренды осени 2020: ТОП-8 вариантов верхней одежды

Принты у юбки миди могут быть самыми разнообразными, тут ключевая фигура вы сами. Что вам больше по душе, то и выбираете. Принт вызывает ассоциацию, это может сыграть свою роль в формировании образа. Он может быть нежным, может быть ярким, может быть восточным. В любом случае таким, каким вы захотите его видеть.

Юбка миди с принтом pinterest.com

Юбка миди с принтом Pinterest.com

Юбка миди с принтом pinterest.com

Юбка миди с принтом pinterest.com

5.Street style

Главная цель этой моды заключается в сочетании трендов, стиля и удобства. Сейчас стало модным смешивать стили и вот один из таких вариантом.

Street style pinterest.com

Street style pinterest.com

6. Кожа

Кожа- ультрамодный тренд этого сезона во всех проявлениях, юбка миди тоже не исключение, как вы успели заметить. Носить такую юбку можно со свитером, блузой, футболкой. В обуви тоже можно себя не ограничивать, поскольку с кожаной юбкой будут сочетаться как кросовки, так и обувь на каблуке: сапоги, ботинки, туфли, выбор остается за вами.

Юбка миди в кожаном исполнении pinterest.com

Ранее мы писали о стильных образах для бизнес-вумен

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.