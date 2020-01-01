Мода - это когда юбка хорошо сидит: ТОП-5 трендовых моделей юбок для осеннего сезона
Впереди прекрасная осенняя пора, не стоит закутываться в одеяло дома и не снимать пижаму, жизнь продолжается. Нужно встречать новый день, улыбаться ему, надевать красивые вещи и получать удовольствие от жизни. Не стоит забывать, что вы женщина, но, если же вы забыли, тогда редакция ivona.bigmir.net с удовольствием напомнит вам об этом, подобрав для вас самые стильные и модные юбки грядущего осеннего сезона.
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ТОП-5 трендовых юбок осени 2020:
Впереди прекрасная осенняя пора, не стоит закутываться в одеяло дома и не снимать пижаму, жизнь продолжается. Нужно встречать новый день, улыбаться ему, надевать красивые вещи и получать удовольствие от жизни. Не стоит забывать, что вы женщина, но, если же вы забыли, тогда редакция ivona.bigmir.net с удовольствием напомнит вам об этом, подобрав для вас самые стильные и модные юбки грядущего осеннего сезона.
1.Юбка-карандаш
Классика, но в современной обработке. Основной фишкой данной модели в 2020 году является то, что она стала ещё длиннее и принты поражают своей множественностью и неординарностью.
2.Кожа
Кожа - это ультрамодный тренд этого сезона, поэтому тут и так понятно, что кожаный вариант- это выдержанно, стильно, практично.
3.Разрез
Данная модель плавно перешла из летнего сезона в осенний. И это не удивительно, потому как данная модель идеально впишется под осенний свитер или блузу, кофту. Можно встретить как строгие варианты, так и более раскованные.
4.Юбка в складку
Данная модель тоже пережила реформацию, если раньше юбку в складку можно было наблюдать в основном до колена, то сейчас такие юбки удлинились до миди.
5.Драпировки
Новый тренд для нового осеннего сезона. Данная модель отличается очень интересным кроем, который может стать изюминкой осеннего образа. Предпочтительнее конечно, чтобы был баланс носить такую модель с однотонным верхом, чтобы лучше просматривался крой. Такую модель можно встретить из шелка, бархата, кожи и костюмной ткани.
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