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Мода - это когда юбка хорошо сидит: ТОП-5 трендовых моделей юбок для осеннего сезона

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Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне.
Мода - это когда юбка хорошо сидит: ТОП-5 трендовых моделей юбок для осеннего сезона
Мода - это когда юбка хорошо сидит: ТОП-5 трендовых моделей юбок для осеннего сезона
pinterest.com

Главное оружие женщины – это её женственность, а женственность - это её стиль. С чем ассоциируется женщина в глазах мужчины, да и в принципе? Конечно же с платьем или юбкой, с чем-то, что подчеркивает женскую природу. Женщина всегда в своем гардеробе имеет хотя-бы одну юбку, иногда надевая её и подчеркивая свою главную фишку.

 Впереди прекрасная осенняя пора, не стоит закутываться в одеяло дома и не снимать пижаму, жизнь продолжается. Нужно встречать новый день, улыбаться ему, надевать красивые вещи и получать удовольствие от жизни. Не стоит забывать, что вы женщина, но, если же вы забыли, тогда редакция ivona.bigmir.net с удовольствием напомнит вам об этом, подобрав для вас самые стильные и модные юбки грядущего осеннего сезона.

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ТОП-5 трендовых юбок осени 2020: 

Впереди прекрасная осенняя пора, не стоит закутываться в одеяло дома и не снимать пижаму, жизнь продолжается. Нужно встречать новый день, улыбаться ему, надевать красивые вещи и получать удовольствие от жизни. Не стоит забывать, что вы женщина, но, если же вы забыли, тогда редакция ivona.bigmir.net с удовольствием напомнит вам об этом, подобрав для вас самые стильные и модные юбки грядущего осеннего сезона.

1.Юбка-карандаш

Классика, но в современной обработке. Основной фишкой данной модели в 2020 году является то, что она стала ещё длиннее и принты поражают своей множественностью и неординарностью.

Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
pinterest.com
 
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
pinterest.com
 
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
pinterest.com

2.Кожа

Кожа - это ультрамодный тренд этого сезона, поэтому тут и так понятно, что кожаный вариант- это выдержанно, стильно, практично.

Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
pinterest.com

3.Разрез

Данная модель плавно перешла из летнего сезона в осенний. И это не удивительно, потому как данная модель идеально впишется под осенний свитер или блузу, кофту. Можно встретить как строгие варианты, так и более раскованные.

Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
pinterest.com

4.Юбка в складку

Данная модель тоже пережила реформацию, если раньше юбку в складку можно было наблюдать в основном до колена, то сейчас такие юбки удлинились до миди.

Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
pinterest.com
 
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
pinterest.com

5.Драпировки

Новый тренд для нового осеннего сезона. Данная модель отличается очень интересным кроем, который может стать изюминкой осеннего образа. Предпочтительнее конечно, чтобы был баланс носить такую модель с однотонным верхом, чтобы лучше просматривался крой. Такую модель можно  встретить из шелка, бархата, кожи и костюмной ткани.

Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
Осенний модный пик: топовые юбки в грядущем сезоне
pinterest.com

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Источник: ivоna bigmir)net

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