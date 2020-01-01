"Доступная роскошь": Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции

Украинский дизайнер Андре Тан представил коллекцию осень–зима 20/21, в которой преобладают спокойные монохромные цвета.

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Самый известный украинский дизайнер Андре Тан представил lookbook своей новой коллекции сезона осень-зима 20/21 – “Доступная роскошь“.

“До карантина мы могли себе позволить роскошь путешествовать по миру, наполняться впечатлениями от cоприкосновения с произведениями мирового искусства. Мы были людьми планеты – не просто европейцами, – и гордились этим, – говорит Андре Тан. – В посткарантинный период осознали: мы можем лишиться свободы передвижения, возможности ходить на концерты и в рестораны, но никто не отнимет у нас свободу быть собой. А у наших самых красивых в мире женщин ­ возможность украшать мир своей нежностью и женственностью. Наша коллекция – “Доступная роскошь“ – об этом тоже. Наши женщины – это такие же произведения искусства, как скульптуры Донателло или Микеланджело. И я горжусь, что платья новой осенне – зимней коллекции бренда помогают открывать миру их красоту“.

Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции - "Доступная роскошь" Пресс-служба

В коллекции осень – зима 20/21 преобладают спокойные монохромные цвета – глубокий изумрудный эдем, признанный институтом Пантон цветом года classic blue, серый - цвет Туманного Альбиона и нехарактерный для бренда – черный. В ней много расслабленных, мягких и женственных форм и силуэтов. Присутствуют платья на запах, которые идут практически любой фигуре.

Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции - "Доступная роскошь" Пресс-служба

Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции - "Доступная роскошь" Пресс-служба

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Впервые в коллекции бренда “Доступная роскошь“ появился трикотажный брючный костюм. Брюки и свитшот-бомбер из плотного джерси можно надеть как как на вечеринку под каблуки, так под кроссовки на weekend. Это удобно, практично, универсально и… женственно!

Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции - "Доступная роскошь" Пресс-служба

В коллекции присутствуют модели из экокожи, произведенной из переработанной банановой кожуры. А также – эконитки из пластиковых бутылок, произведенных в Германии. Они «припаивают» детали одежды друг к другу, увеличивая прочность изделия.

Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции - "Доступная роскошь" Пресс-служба

Создавая коллекцию “Доступная роскошь“, Андре Тан вдохновлялся музыкой, застывшей в камне – скульптурными женскими образами – от Венеры Милосской, “Пьеты“ Микеланджело до “Поцелуя“ Огюста Родена . Это нашло отражение в оформлении lookbook коллекции, где модели позируют на фоне классических скульптур из лучших музеев мира. Это символично еще и потому, что каждая новая коллекция бренда создана для того, чтобы украинки чувствовали себя красивыми, модными и актуальными в любой точке мира.

Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции - "Доступная роскошь" прес-служба

Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции - "Доступная роскошь" Пресс-служба

Ода женственности – фирменный знак Andre TAN. Но, когда модельер работал над коллекцией осень – зима 20/21, он думал также о том, чего хотят сегодня сами женщины.

Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции - "Доступная роскошь" Пресс-служба

“Я понял, что в современном неустойчивом мире для них будет важна стабильность,- делится дизайнер. – А это – вещи в мировом тренде slow fashion – качественные, неустаревающие за один сезон. Любая вещь “Доступной роскоши“ – такая. Купить ее– все равно что положить деньги в швейцарский банк. Она будет актуальной и через годы“.

Андре Тан презентовал lookbook новой коллекции - "Доступная роскошь" Пресс-служба

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