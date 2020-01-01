ТОП-6 принтов 2020 года.

Вишенка на торте под дизайнерским соусом: ТОП-6 трендовых принтов осени 2020 pinterest.com

Лето подходит к концу, а это значит, что самое время задуматься о новом гардеробе . В осеннем сезоне фешн-индустрия решила немного поиграть с принтами и уделить им особое внимание. Принт – это то, что является концептом и вносит свою изюминку в конечный вид вещи.

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Иногда принты несут в себе скрытый смысл и заставляют задуматься окружающих, что для женщины очень хорошо, ведь она – загадка. Принты могут иметь разный характер и вид, а с каждым годом, благодаря дизайнерам они становятся всё необычнее и делают моду гораздо интереснее.

Самые популярные принты осеннего сезона 2020:

1.Клетка

Клеточный принт - это тот момент, когда в игру вступает классика.

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2.Цветы

Цветочные узоры занимают лидирующую позицию в качестве трендового принта 2020 года. Цветы полевые, крупные бутоны и прочие узоры растительности можно наблюдать на платьях, свитерах,комбинезонах.

ТОП-6 принтов 2020 года pinterest.com

ТОП-6 принтов 2020 года t pinterest.com

3. Буквы и логотипы

Этот принт наделен концептом и несет в себе скрытый смысл. Модным стало изображение букв на одежде, но это не просто буквы, а слова, таким образом принт несет загадочный посыл и обращает на себя внимание.

ТОП-6 принтов 2020 года pinterest.com

4. Животные

Этот принт плотно втиснулся в бурлящий мир моды, и скорей всего, не будет покидать его ещё долгое время. Преобладает леопардовый принт, зебра и тигровый. Леопардовый принт можно наблюдать чаще всего на платьях, а зебру на верхней одежде. Помимо окраса животного, есть тенденция, когда изображение самого животного украшает вещь.

ТОП-6 принтов 2020 года pinterest.com

ТОП-6 принтов 2020 года pinterest.com

5. Гобелены

Сразу чувствуется присутствие эпохи барокко. Глядя на этот принт, осознаешь насколько гуляла фантазия дизайнера и насколько она богата. Глядя на винтажные узоры и завитки, невольно начинаешь фантазировать и представлять себя в королевском замке, где всё настолько величественное и имеет глубокий смысл. Кто бы мог подумать, что ковровые узоры будут в тренде, - скорей всего не было таких смелых, но тем не менее, никакие сомнения не помешали стать им трендовым принтом. Этот принт можно наблюдать на кардиганах, платьях, трикотажных изделиях.

ТОП-6 принтов 2020 года pinterest.com

6. Полоски

В данном случае отдается предпочтение тонким строгим полоскам. Этот принт можно увидеть в жакетах, деловых костюмах, юбках, брюках. Цветовая палитра, рядом с которой можно наблюдать этот принт отдает предпочтение классическим тонам, например, серый, черный и коричневый, Если раньше полосатый принт был воплощением строгости, то сейчас он уместен для вечерних мероприятий и развлечений.

ТОП-6 принтов 2020 года pinterest.com

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