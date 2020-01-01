Вишенка на торте под дизайнерским соусом: ТОП-6 трендовых принтов осени 2020
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Иногда принты несут в себе скрытый смысл и заставляют задуматься окружающих, что для женщины очень хорошо, ведь она – загадка. Принты могут иметь разный характер и вид, а с каждым годом, благодаря дизайнерам они становятся всё необычнее и делают моду гораздо интереснее.
Самые популярные принты осеннего сезона 2020:
1.Клетка
Клеточный принт - это тот момент, когда в игру вступает классика.
2.Цветы
Цветочные узоры занимают лидирующую позицию в качестве трендового принта 2020 года. Цветы полевые, крупные бутоны и прочие узоры растительности можно наблюдать на платьях, свитерах,комбинезонах.
3. Буквы и логотипы
Этот принт наделен концептом и несет в себе скрытый смысл. Модным стало изображение букв на одежде, но это не просто буквы, а слова, таким образом принт несет загадочный посыл и обращает на себя внимание.
4. Животные
Этот принт плотно втиснулся в бурлящий мир моды, и скорей всего, не будет покидать его ещё долгое время. Преобладает леопардовый принт, зебра и тигровый. Леопардовый принт можно наблюдать чаще всего на платьях, а зебру на верхней одежде. Помимо окраса животного, есть тенденция, когда изображение самого животного украшает вещь.
5. Гобелены
Сразу чувствуется присутствие эпохи барокко. Глядя на этот принт, осознаешь насколько гуляла фантазия дизайнера и насколько она богата. Глядя на винтажные узоры и завитки, невольно начинаешь фантазировать и представлять себя в королевском замке, где всё настолько величественное и имеет глубокий смысл. Кто бы мог подумать, что ковровые узоры будут в тренде, - скорей всего не было таких смелых, но тем не менее, никакие сомнения не помешали стать им трендовым принтом. Этот принт можно наблюдать на кардиганах, платьях, трикотажных изделиях.
6. Полоски
В данном случае отдается предпочтение тонким строгим полоскам. Этот принт можно увидеть в жакетах, деловых костюмах, юбках, брюках. Цветовая палитра, рядом с которой можно наблюдать этот принт отдает предпочтение классическим тонам, например, серый, черный и коричневый, Если раньше полосатый принт был воплощением строгости, то сейчас он уместен для вечерних мероприятий и развлечений.
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