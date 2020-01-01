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Комфорт и стиль - главные тренды осени 2020: ТОП-8 вариантов верхней одежды

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ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью.

Pinterest.com
Отпылало, отгорело лето, и вот уже совсем скоро тёплые летние деньки, сменятся осенней свежестью и прохладой. Говорят, что встречают всегда по одёжке, но читательница ivona.bigmir.net – это же современная, умная и проворная дама, поэтому встречать осень будет уже с одёжкой.

1. Кожаное пальто

Всем известно,что кожа -это ультрамодное решение осеннего сезона 2020. Поэтому пальто из этого материала будет очень кстати. Кожаное пальто сделает образ более элегантным и женственным.

ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com
 
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com

2. Пальто с дутыми рукавами

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Дутые рукава- тренд осени 2020, который просочился и находит своё проявление во всех предметах гардероба.

ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com
 
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com

3.Макси-пальто

В этом сезоне мода шепчет нам, что размер действительно не имеет значения. Спущенная линия плеча  и крупные пуговицы идеально будут сопровождать вас осенью. Чем больше размер, тем трендовей модель.

ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com

4. Байкерские куртки

Универсальное решение для любительниц кожаных курток. Эта куртка впишется в любой образ и возможна в разных вариациях - облегающих или оверсайз. Главной чертой этих курток является брутальность. 

ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com
 
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com

5. Пальто с бахромой

Бахрома в осеннем сезоне будет иметь своё место на аксессуарах, рубашках, платьях и даже пальто.

ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com

6. Серое пальто

Серый цвет - трендовый цвет в осеннем сезоне. Он несёт в себе классику, элегантность и сдержанность, а значит загадку, что для женщины очень важно.

ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterst.com

7. Кейпы

Необычный вариант, который очень стильно войдёт в осенний сезон. Главная цель кейпа- сделать образ более женственным и кукольным. Этот вариант дает возможность почувствовать себя графиней.

ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com
 
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com

8. Стеганое пальто

Если кто-то раньше говорил, что нельзя укутаться в одеяло и просидеть в нём до апреля месяца, то оказывается очень даже можно. Не первый год такая модель входит в тренды сезона, но сейчас она дошла до пика популярности. Идеальные цвета для такой модели - это карамельный и нежно-розовый.

ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com
 
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
ТОП-8 вариантов трендовой верхней одежды, которая стильно согреет вас этой осенью
pinterest.com

Ранее мы писали о топовых моделях осенних свитеров 

 

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Источник: ivоna bigmir)net
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