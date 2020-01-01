Комфорт и стиль - главные тренды осени 2020: ТОП-8 вариантов верхней одежды
1. Кожаное пальто
Всем известно,что кожа -это ультрамодное решение осеннего сезона 2020. Поэтому пальто из этого материала будет очень кстати. Кожаное пальто сделает образ более элегантным и женственным.
2. Пальто с дутыми рукавами
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Дутые рукава- тренд осени 2020, который просочился и находит своё проявление во всех предметах гардероба.
3.Макси-пальто
В этом сезоне мода шепчет нам, что размер действительно не имеет значения. Спущенная линия плеча и крупные пуговицы идеально будут сопровождать вас осенью. Чем больше размер, тем трендовей модель.
4. Байкерские куртки
Универсальное решение для любительниц кожаных курток. Эта куртка впишется в любой образ и возможна в разных вариациях - облегающих или оверсайз. Главной чертой этих курток является брутальность.
5. Пальто с бахромой
Бахрома в осеннем сезоне будет иметь своё место на аксессуарах, рубашках, платьях и даже пальто.
6. Серое пальто
Серый цвет - трендовый цвет в осеннем сезоне. Он несёт в себе классику, элегантность и сдержанность, а значит загадку, что для женщины очень важно.
7. Кейпы
Необычный вариант, который очень стильно войдёт в осенний сезон. Главная цель кейпа- сделать образ более женственным и кукольным. Этот вариант дает возможность почувствовать себя графиней.
8. Стеганое пальто
Если кто-то раньше говорил, что нельзя укутаться в одеяло и просидеть в нём до апреля месяца, то оказывается очень даже можно. Не первый год такая модель входит в тренды сезона, но сейчас она дошла до пика популярности. Идеальные цвета для такой модели - это карамельный и нежно-розовый.
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