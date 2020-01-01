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Готовь сани летом, а модный свитер - тем более: ТОП-5 трендовых свитеров на осень 2020

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Самые актуальные модели свитеров этой осени.

pinterest.com
Настоящая женщина думает не только о красоте, но и о здоровье, а читательница ivona.bigmir.net о стиле, а это значит - красиво, удобно, женственно, рационально, без ущерба для здоровья.

По последним августовским денькам становится понятно, что осень не за горами и не успеем мы оглянуться, как она займёт свой трон. С наступлением осени всегда хочется горячего чая и уюта. Это не значит, что нужно засесть дома, укутавшись в одеяло, не выходить на улицу до апреля, но выбрать себе стильный и тёплый свитерок никому не помешает. Но какой же свитер выбрать этой осенью? На этот вопрос с лёгкостью ответит редакция ivona.bigmir.net, потому как она уже подготовила подборку стильных свитеров для вас.

Топ 10 стильных свитеров на сезон осень-зима 2020:

1.Высокие плечи

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Тренд осеннего сезона, который очень гармонично вписался даже семейство свитеров. Такой свитер сделает ваш look женственней и элегантней.Кстати оттенки коричневого - это тоже тренд.

Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com
 
Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com

2.Крупная вязка\оверсайз

Ещё один тренд, который уже не один сезон можно увидеть в одежде. Такая модель будет согревать, создаст чувство максимального комфорта и при этом будет очень стильно смотреться.

Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com
 
Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com

3.Классика

Классический вариант - это, когда элегантно, строго и красиво. Не взирая на личные предпочтения, такая модель будет в шкафу у каждой, потому как является предметом базового гардероба.Такой вариант легко сможет дополнить любой образ и сочетаться с пиджаком, жакетом.

Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com
 
Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com

4.Геометрический принт

Геометрия - одна из главных тенденций осени, находит своё проявление в аксессуарах, дизайне, элементах и не обделила вниманием даже свитера.

Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com
 
Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com

5.Дутые рукава

Для любительниц уюта и стиля в одном флаконе. Дутые рукава очень красиво смотрятся, позволяя быть  раскованности в движениях. 

Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com
 
Самые актуальные модели свитеров этой осени
Самые актуальные модели свитеров этой осени
pinterest.com
 

Ранее мы писали о тональных средствах, актуальных для пользования в осенний сезон

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Источник: ivоna bigmir)net

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