Готовь сани летом, а модный свитер - тем более: ТОП-5 трендовых свитеров на осень 2020

Самые актуальные модели свитеров этой осени.

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Настоящая женщина думает не только о красоте, но и о здоровье, а читательница ivona.bigmir.net о стиле, а это значит - красиво, удобно, женственно, рационально, без ущерба для здоровья.

По последним августовским денькам становится понятно, что осень не за горами и не успеем мы оглянуться, как она займёт свой трон. С наступлением осени всегда хочется горячего чая и уюта. Это не значит, что нужно засесть дома, укутавшись в одеяло, не выходить на улицу до апреля, но выбрать себе стильный и тёплый свитерок никому не помешает. Но какой же свитер выбрать этой осенью? На этот вопрос с лёгкостью ответит редакция ivona.bigmir.net, потому как она уже подготовила подборку стильных свитеров для вас.

Топ 10 стильных свитеров на сезон осень-зима 2020:

1.Высокие плечи

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Тренд осеннего сезона, который очень гармонично вписался даже семейство свитеров. Такой свитер сделает ваш look женственней и элегантней.Кстати оттенки коричневого - это тоже тренд.

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

2.Крупная вязка\оверсайз

Ещё один тренд, который уже не один сезон можно увидеть в одежде. Такая модель будет согревать, создаст чувство максимального комфорта и при этом будет очень стильно смотреться.

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

3.Классика

Классический вариант - это, когда элегантно, строго и красиво. Не взирая на личные предпочтения, такая модель будет в шкафу у каждой, потому как является предметом базового гардероба.Такой вариант легко сможет дополнить любой образ и сочетаться с пиджаком, жакетом.

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

4.Геометрический принт

Геометрия - одна из главных тенденций осени, находит своё проявление в аксессуарах, дизайне, элементах и не обделила вниманием даже свитера.

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

5.Дутые рукава

Для любительниц уюта и стиля в одном флаконе. Дутые рукава очень красиво смотрятся, позволяя быть раскованности в движениях.

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

Самые актуальные модели свитеров этой осени pinterest.com

Ранее мы писали о тональных средствах, актуальных для пользования в осенний сезон

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