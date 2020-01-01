Что украсит голову этой сенью?:ТОП-5 трендовых головных уборов 2020

Стильные головные уборы на осенний сезон.

pinterest.com

В былые времена шапку носили для того, чтобы голове было тепло и не отморозить себе уши или не заработать менингит. На головные уборы никто не обращал внимание, они не были предметом гардероба, и никто даже не догадывался, что это имиджеобразующий элемент. Головной убор находится сверху – на голове, он занимает почетное место, соответственно отнестись халатно к выбору этого аксессуара нельзя.

Особым спросом головные уборы пользуются в период осени или зимы, когда прохладно и комфортнее себя чувствуешь, когда голову прикрывает что-то, а когда это «что-то» ещё и стильное, прекрасно сочетающееся и дополняющее образ, то это вообще прямое попадание в цель.

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Итак, трендовые головные уборы осени 2020 года:

1.Платки

Этот аксессуар был в моде в 60-х годах прошлого столетия, но как видите мода, как истинная женщина:захотела-ушла, захотела-вернулась. Яркие шелковые платки прекрасно дополнят образ и сделают его более женственным.

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

2.Береты

Этот головной убор побывал в разных сферах и проявлениях. В 2020 году в него вдохнули новую жизнь и добавили различные детали и украшения: жемчуг, вуаль, фурнитура, цветы и т.д.

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

3.Кепи

Многогранность этого головного убора поражает. Картуз, фуражка, бретонская кепка, newsboys, выполненные из разного материала, например, кожи или меха, впишутся в любой образ.

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

4.Шляпы “федора“, “котелок“, шляпа с ровными полями, шляпа рыбака

Этот тренд берет свое начало ещё с прошлых веков. В то самое время, когда девушки позаимствовали некоторые предметы мужского гардероба.Какой конкретно вид шляпы вам по душе, зависит от ваших предпочтений и особенностей, но множественность вариантов располагает к тому, чтобы шляпа дополняла образ.

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

5.Панамы

Этот головной убор уже не один сезон “держит марку“ и не сдает позиции.Исходя из моделей, которые сейчас имеются, уже нельзя считать панаму- предметом пляжной моды.

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

Стильные головные уборы на осенний сезон pinterest.com

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