Что украсит голову этой сенью?:ТОП-5 трендовых головных уборов 2020
Особым спросом головные уборы пользуются в период осени или зимы, когда прохладно и комфортнее себя чувствуешь, когда голову прикрывает что-то, а когда это «что-то» ещё и стильное, прекрасно сочетающееся и дополняющее образ, то это вообще прямое попадание в цель.
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Итак, трендовые головные уборы осени 2020 года:
1.Платки
Этот аксессуар был в моде в 60-х годах прошлого столетия, но как видите мода, как истинная женщина:захотела-ушла, захотела-вернулась. Яркие шелковые платки прекрасно дополнят образ и сделают его более женственным.
2.Береты
Этот головной убор побывал в разных сферах и проявлениях. В 2020 году в него вдохнули новую жизнь и добавили различные детали и украшения: жемчуг, вуаль, фурнитура, цветы и т.д.
3.Кепи
Многогранность этого головного убора поражает. Картуз, фуражка, бретонская кепка, newsboys, выполненные из разного материала, например, кожи или меха, впишутся в любой образ.
4.Шляпы “федора“, “котелок“, шляпа с ровными полями, шляпа рыбака
Этот тренд берет свое начало ещё с прошлых веков. В то самое время, когда девушки позаимствовали некоторые предметы мужского гардероба.Какой конкретно вид шляпы вам по душе, зависит от ваших предпочтений и особенностей, но множественность вариантов располагает к тому, чтобы шляпа дополняла образ.
5.Панамы
Этот головной убор уже не один сезон “держит марку“ и не сдает позиции.Исходя из моделей, которые сейчас имеются, уже нельзя считать панаму- предметом пляжной моды.
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