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Мода для бизес-вумен: ТОП-10 деловых образов осени 2020

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Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона .

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com
Современные женщина весомую часть своего времени уделяют работе или бизнесу, любимому делу. Важные встречи, переговоры, специфика работы и отрасли, отношения с коллегами – всё это зависит от того, как женщина себя чувствует и как её воспринимают другие. Всегда нужно производить правильное впечатление, это сулит успех во многих делах. Говорят, что встречают по одёжке…Как бы это пафосно не звучало, но так и есть. Одежда говорит о многом и по ней можно прочитать человека.

Произвести правильное впечатление можно с помощью подобранного лука. Деловой стиль – это очень важный аспект моды, здесь нельзя полностью отдаваться делам и забывать о том, как ты выглядишь в глазах коллег, подчиненных или партнеров. Все всегда думают, что деловой стиль – это когда строго белый верх да тёмный низ, но всё несколько иначе. Женщина должна уметь быть стильной не только на ужине или приёме, а и своей профессиональной среде. Это значит, что несмотря ни на что, она должна подобрать грамотно элементы образа, поиграть с аксессуарами, дополнить это всё идеальным парфюмом.

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В преддверии осеннего сезона, актуально было бы обратить внимание на осенние деловые образы, учитывая тенденции осени 2020, осеннюю погоду.

ТОП-10 деловых образов осени:

1. Деловой костюм с клеточным принтом

Клетка- это тренд осеннего сезона 2020, поэтому костюм с таким изображением будет очень кстати, а если пиджак у костюма приталенный и плечи высокие, то вообще “в ногу с модой“.

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

2. Деловой образ в стиле “Total black“

Черный цвет никогда не выходит из моды, а в этом сезоне он вообще один из самых трендовых. Полностью черный look идеально подходит для деловых переговоров или встреч, потому что он излучает уверенность, силу и успех. Образ может быть из чего угодно: рубашка, юбка, брюки, свитер, комбинезон. В черном цвете это будет стильно.

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com
 
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

3. Костюм - высокие плечи

Костюм - это классическая вещь, которая идеально подходит для деловой сферы, а в сочетании с трендом осеннего сезона, а именно - высокими плечами, это будет вообще прямое попадание в цель. Костюм может быть дополнен сумкой с небольшой аккуратной цепью, что добавит ему изюминку, либо же, можно обыграть этот образ аксессуарами.

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

4. Свободный look в деловом стиле

Мода дошла до той точки, когда обувью в деловом стиле могут быть и кроссовки. Они могут прекрасно сочетаться с светлыми брюками и мягким свитером с объемными рукавами. А клетчатое пальто добавит образу “трендовости“ и завершенности. А дополнит идеально образ трендовая сумочка в виде объемного клатча.

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

5. Деловой брючный костюм в зелёном цвете

В этом сезоне зеленый цвет занимает лидирующие позиции. Костюм это очень удобная и универсальная вещь, которую не нужно ни с чем сочетать, но в зеленом цвете это будет невероятно стильно. Очень интересным для деловой сферы будет вариант пиджака как у наездницы. 

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

6. Деловой образ - фуксия

Фуксия - это хит осеннего сезона. Это воплощение женственности и яркости, поэтому образ в этом цвете должен быть более женственным. Например платье или юбка  длины миди в сочетании с  лёгким свитером или пиджаком. А дополнить этот образ помогут аксессуары в виде шляпы, или сумочки в форме геометрической фигуры, пояса, который сделает пиджак более приталенным.

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

7. Деловая женственность

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Это классика в современной обработке.  Образ может сочетать в себе пиджак  и слоенную юбку длины миди. Это костюм может быть в коричневом цвете, потому как оттенки коричневого в осеннем сезоне очень кстати. Образ можно дополнить аксессуаром в виде сумки- тоута. 

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

8. Деловой стиль с элементами кожи

Кожа- это тренд осеннего сезона, поэтому очень актуально будет её присутствие в деловом образе или даже, если образ будет сделан из такого материала, как кожа.

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

9. Кюлоты

В последнее время очень популярны деловые образы с кюлотами. Их можно сочетать и с кроссовками, и с лодочками на каблуке и на низком ходу, даже с ботинками и сапогами. Идеально впишутся в деловой стиль.

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

10. Креатив

Для любительниц необычного. Этот вариант для тех, кто любит заставить задуматься и любит максимально быть в тренде. Всё это можно найти в одном образе. Это может быть look в трендовом, но при этом деловом и строгом сером цвете, с объемными рукавами, которые тоже являются трендом осеннего сезона.

Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
Деловой стиль в сочетании с трендами осеннего сезона
pinterest.com

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Источник: ivоna bigmir)net
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