Мода для бизес-вумен: ТОП-10 деловых образов осени 2020
Произвести правильное впечатление можно с помощью подобранного лука. Деловой стиль – это очень важный аспект моды, здесь нельзя полностью отдаваться делам и забывать о том, как ты выглядишь в глазах коллег, подчиненных или партнеров. Все всегда думают, что деловой стиль – это когда строго белый верх да тёмный низ, но всё несколько иначе. Женщина должна уметь быть стильной не только на ужине или приёме, а и своей профессиональной среде. Это значит, что несмотря ни на что, она должна подобрать грамотно элементы образа, поиграть с аксессуарами, дополнить это всё идеальным парфюмом.
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В преддверии осеннего сезона, актуально было бы обратить внимание на осенние деловые образы, учитывая тенденции осени 2020, осеннюю погоду.
ТОП-10 деловых образов осени:
1. Деловой костюм с клеточным принтом
Клетка- это тренд осеннего сезона 2020, поэтому костюм с таким изображением будет очень кстати, а если пиджак у костюма приталенный и плечи высокие, то вообще “в ногу с модой“.
2. Деловой образ в стиле “Total black“
Черный цвет никогда не выходит из моды, а в этом сезоне он вообще один из самых трендовых. Полностью черный look идеально подходит для деловых переговоров или встреч, потому что он излучает уверенность, силу и успех. Образ может быть из чего угодно: рубашка, юбка, брюки, свитер, комбинезон. В черном цвете это будет стильно.
3. Костюм - высокие плечи
Костюм - это классическая вещь, которая идеально подходит для деловой сферы, а в сочетании с трендом осеннего сезона, а именно - высокими плечами, это будет вообще прямое попадание в цель. Костюм может быть дополнен сумкой с небольшой аккуратной цепью, что добавит ему изюминку, либо же, можно обыграть этот образ аксессуарами.
4. Свободный look в деловом стиле
Мода дошла до той точки, когда обувью в деловом стиле могут быть и кроссовки. Они могут прекрасно сочетаться с светлыми брюками и мягким свитером с объемными рукавами. А клетчатое пальто добавит образу “трендовости“ и завершенности. А дополнит идеально образ трендовая сумочка в виде объемного клатча.
5. Деловой брючный костюм в зелёном цвете
В этом сезоне зеленый цвет занимает лидирующие позиции. Костюм это очень удобная и универсальная вещь, которую не нужно ни с чем сочетать, но в зеленом цвете это будет невероятно стильно. Очень интересным для деловой сферы будет вариант пиджака как у наездницы.
6. Деловой образ - фуксия
Фуксия - это хит осеннего сезона. Это воплощение женственности и яркости, поэтому образ в этом цвете должен быть более женственным. Например платье или юбка длины миди в сочетании с лёгким свитером или пиджаком. А дополнить этот образ помогут аксессуары в виде шляпы, или сумочки в форме геометрической фигуры, пояса, который сделает пиджак более приталенным.
7. Деловая женственность
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Это классика в современной обработке. Образ может сочетать в себе пиджак и слоенную юбку длины миди. Это костюм может быть в коричневом цвете, потому как оттенки коричневого в осеннем сезоне очень кстати. Образ можно дополнить аксессуаром в виде сумки- тоута.
8. Деловой стиль с элементами кожи
Кожа- это тренд осеннего сезона, поэтому очень актуально будет её присутствие в деловом образе или даже, если образ будет сделан из такого материала, как кожа.
9. Кюлоты
В последнее время очень популярны деловые образы с кюлотами. Их можно сочетать и с кроссовками, и с лодочками на каблуке и на низком ходу, даже с ботинками и сапогами. Идеально впишутся в деловой стиль.
10. Креатив
Для любительниц необычного. Этот вариант для тех, кто любит заставить задуматься и любит максимально быть в тренде. Всё это можно найти в одном образе. Это может быть look в трендовом, но при этом деловом и строгом сером цвете, с объемными рукавами, которые тоже являются трендом осеннего сезона.
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