Как побороть вечное "нечего надеть". Гардеробная капсула - оружие в руках современной женщины.

Капсульный гардероб - новое решение стиля.

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Довольно часто от представительниц женского пола можно услышать жалобы по поводу, того, что им нечего надеть. Нечего надеть - это когда вообще нет никакой одежды, а когда шкаф ломится от вещей, но по-прежнему нечего надеть – это попросту неумение одеваться и незнание, что такое «гардеробная капсула».

Капсульный гардероб – это очень вдохновляющая схема, которая работает в плюс на ваш стиль и на ваше время. Идеальный гардероб напоминает конструктор. Этот конструктор содержит разные детали, которые сочетаются между собой. Такой гардероб называется капсулой, главная особенность которой, что все вещи сочетаются между собой в обязательном порядке.

Алгоритм действий по составлению гардеробной капсулы:

1. Круговая диаграмма

Эта диаграмма нужна для того, чтобы вы распределили этот круг на секторы по сферам, присутствующим в вашей жизни. Это даст четкое понимание того, какая сфера преобладает и с чего следует начать. В качестве сферы может быть: работа, дом, спорт, путешествия, праздники, вечерние мероприятия. Вы должны четко понимать, какая сфера преобладает в вашей жизни и посмотреть на свой гардероб, рационален ли он и действительно ли соответствует этой сфере.

Помимо этого следует обратить внимание на особенности цветотипа и характера, от этого зависит цветовое решение капсулы.

2. Формирование капсулы

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Капсула формируется с низов – брюки и юбки и обуви. Низов всегда меньше в капсуле, нежели верхов. Но эти элементы при любом раскладе должны сочетаться между собой. Когда подобраны низы, к ним добавляются верхи (блузки, топы, рубашки). Когда основные ансамбли одежды уже составлены, тогда смело можно заняться подбором аксессуаров. В качестве аксессуаров могут быть сумки, перчатки, шарфы, очки, платки, пояса, украшения.

Суть и преимущество гардеробной капсулы состоит в том, что минимальное количество вещей, позволяет применять большое количество образов. Такой подход делает шоппинг более рациональным, рентабельным и менее затратным.

Редакция ivona.bigmir.net представляет вам несколько гардеробных капсул, базирующихся на особенностях сезона.

1. Летняя гардеробная капсула

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2. Осенняя гардеробная капсула

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3. Зимняя гардеробная капсула

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4. Весенняя гардеробная капсула

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Не для кого не секрет, что большую часть своей жизни мы проводим на работе, поэтому будет актуально рассмотреть пример рабочей гардеробной капсулы.

pinterest.com

На первый взгляд формирование гардеробной капсулы может показаться достаточно сложным процессом. И многие не понимают, как создать гардеробную капсулу для дома. Поэтому будет актуально рассмотреть пример домашней гардеробной капсулы.

Капсульный гардероб – это тренд и находка для современных женщин. Это рациональный выбор любой женщины, который сэкономит её время и деньги и предоставит возможность каждый день быть новой и стильной.

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