День рождения легенды. 11 правил Коко Шанель.

Искусство стиля от Коко Шанель.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Сегодня – знаменательный день. Вы спросите: Чем же он знаменательный? Сегодня 19 августа - день рождения легенды индустрии моды – Коко Шанель (настоящее имя Габриель Бонёр Шанель).

Коко Шанель говорила:«Мода проходит, стиль остается».

Добиваются большого успеха только те, кто способен идти до конца и плыть против течения. Коко Шанель была именно таким человеком. Многие считали её «бунтарем моды». Она рисковала и не признавала никаких правил, имела внутренний стержень, именно это и помогло ей создать свой собственный стиль. Стиль, созданный Коко Шанель, уже не одно столетие покоряет мир и занимает лидирующие позиции в мире моды. «Chanel» - это бессмертная классика, эталон женственности, элегантности, аристократизма.

В честь дня рождения модельера, редакция ivona.bigmir.net предлагает погрузиться в мир моды и рекомендует вашему вниманию 11 модных законов от легендарной Коко Шанель.

Закон № 1. Нельзя жертвовать индивидуальностью во имя моды!

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Коко Шанель всегда была грамотной и умела правильно оценивать ситуацию, это и помогало ей легко ориентироваться в мире моды. Она считала, что мода всегда будет меняться, тенденции будут постоянно обновляться, ведь так и живёт мода, не иначе. Но, несмотря на это, Коко настаивала на том, что самая главная сила - это стиль. Человек обязательно должен иметь свой собственный стиль. Естественно он может дополнить свой образ, применив новый тренд, но полностью уподобляться моде- нельзя. Все новые тенденции нужно принимать без лишнего фанатизма.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон №2. Гардероб должен быть универсальным!

У Коко Шанель было такое высказывание: «Днем будьте гусеницей, а вечером – бабочкой. Нет ничего удобнее, чем облик гусеницы, и ничей облик не подходит для любви больше, чем облик бабочки. Женщине нужны платья ползучие и платья летающие. Бабочка не ходит на рынок, а гусеница не ездит на бал…»

Коко считала, что необходимо понимание актуальности образа для определенного мероприятия. Выходить «с корабля на бал» в одном и том же – это противоречие женственности, противоречие всем принципам «шанельности». Она всегда обожала хороший крой, но платьев должно быть несколько, на все случаи.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон №3. Скромность лучшее средство омоложения!

Вы наверно замечали, что когда на женщине много всего надето, много деталей, то это добавляет ей возраста. Для того, чтобы не добавлять себе возраста, достаточно использовать два простых принципа в создании своего образа – это скромность и лаконичность. Минимализм деталей свидетельствует о модной грамотности женщины.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон№ 4. Красивая одежда всегда удобная!

Ещё одно из высказываний легендарной Коко: «Красивое платье может красиво выглядеть на вешалке, но это ничего не значит. О платье надо судить, когда оно на женщине, когда женщина двигает руками, ногами, изгибает талию… Удобство всегда принимает определенные формы. Юбка создана для того, чтобы можно было класть ногу на ногу, а пройма – для того, чтобы можно было скрестить руки на груди».

Ваш стиль- это не только внешняя оболочка, это то- как вы себя ощущаете. Если же вам дискомфортно, тогда это не ваша одежда, соответственно не ваш стиль. Чтобы выглядеть дорого (речь соврем не о цене) и стильно, необходимо уделить внимание таким аспектам как крой, посадка, комфорт, ощущения от этого образа (внутренние).

Красиво, но не удобно - это не стильно! Такого быть не может.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон№5. Руки должны быть свободными!

Коко Шанель всегда носила ридикюли в руках, но имела неосторожность постоянно их терять. В один прекрасный момент ей это надоело, и она придумала новую модель сумочки на ремешке под названием «2.55». Постоянные потери её ридикюлей, стали причиной её убеждения в том, что руки должны быть свободны. Источником вдохновения для создания этой сумочки послужили детские воспоминания. Коко выросла в монастыре. Прообразом бордовой подкладки была одежда настоятельниц монастыря, ремешок на сумочке напоминал цепочку, на которой монахини носили ключи. Ещё одной фишкой сумочки был стеганный стиль, на его создание Коко вдохновили очертания витражей аббатства.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон№6. Духи не менее важны, чем одежды!

«Духи – это невидимый, но зато незабываемый аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и

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продолжает напоминать о ней, когда она уже yшла. Женщины, которые не пользуются духами –очень самоуверенные особы, ибо шлейф правильно подобранных духов, который тянется за дамой, всегда сопутствует образу. И играет в его создании совсем не последнюю, а иногда даже первую роль»,- говорила Коко Шанель.

Коко всегда шла против правил, это была её особенность и даже её тактика. В 1921 году были популярны ароматы, содержащие в себе одну ноту и парфюм, содержащий много нот, считался вызывающим. Именно в это самое время легендарная Коко Шанель и парфюмер Эрнест Бо создают аромат, который содержал 80 ингредиентов. Совершенно естественно, что флакон этого парфюма полностью отражал «шанельную» тактику.

Тему «философии» парфюма впервые подняла Коко Шанель. Она считала, что духи – это не запах розы или какого-нибудь другого цветка, фрукта. Духи – это сочетание аромата парфюма и запаха женщины, и это сочетание тоже формирует стиль женщины.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон№7. Одежда должна дарить свободу!

Модельер всегда полагала, что элегантность женщины - это свобода движения. Речь идет конечно же о таком предмете гардероба, как «парусные штаны». Ни для кого не секрет, что именно Коко Шанель первой создала широкие женские брюки «yatching pants», для того чтобы женщина при всей своей красоте и элегантности, могла позволить ещё и удобство.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон№8. Одежда не может затмевать красоту женщины!

Вычурность одежды - это неправильный подход! Одежда обязательно должна дополнять женщину, подчеркивая её достоинства, а не наоборот.

«Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, – значит, она была одета идеально», - говорила Коко.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон№9. Наденьте маленькое черное платье, и не ошибетесь!

Могущество Коко Шанель никого не оставит равнодушным, потому что ей удалось цвет, который символизировал траур, сделать модным. Она создала каноническое черное платье, с простым кроем и круглым вырезом, длинные рукавами. Платье немного прикрывало колени. Получился универсальный наряд, который можно было дополнить аксессуарами, таким способом менять характер образа.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон№10 На качестве нельзя экономить!

Хороший крой и безупречное качество материала – это признаки дорогой одежды. Как правило, одна такая дорогая вещь стоит десяти дешевых, но сидит безупречно, долго носится, солидно смотрится. Гнаться за количеством - удел глупых людей, которым стиль просто не свойственен. Всегда нужно выбирать качество. Качество всегда идеально дополнит вас и сыграет в плюс.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

Закон№11. Без аксессуаров не обойтись!

Шанель считала, что люди, имеющие хороший вкус носят бижутерию. Это потому что бижутерия поражает своим изобилием и дизайном, подобрать её грамотно под образ достаточно сложно. Золото – это для слабых, которые не могут понять «шанельную» тактику. Коко считала, что образ не завершен, если в нем нет аксессуаров. Она испытывала особую страсть к жемчугу, эффектным брошам, многослойным ожерельям, стильным запонкам. Любила сочетать бижутерию с драгоценностями.

Искусство стиля от Коко Шанель pinterest.com

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