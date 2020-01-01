В стиле 1 сентября. Образ мамы ко дню знаний
Редакция ivona.bigmir.net подготовила подборку 5 актуальных образов к 1 сентября для мам.
Образы подобраны на основе трендов текущего сезона
1. Костюм
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Как показывает практика, погода 1 сентября может быть разной, но надев такой костюм- вы не замерзнете и жарко вам тоже не будет. Золотая середина- просто идеальный вариант,в особенности если костюм в клетку, потому как клетка - это один из трендов осеннего сезона, а с пиджаком, приталенным поясом и лодочками будет вдвойне стильно.
2.Юбка миди с приталенным пиджаком
Для современных мам, которые любят удобство. Юбку длины- миди, и пиджак приталенный с поясом можно сочетать с любой обувью, это могут быть лодочки, могут быть и кроссовки. Идеально подходит образ для школьного мероприятия, потому как не вульгарно и ярко, а стильно и сдержано.
3.Классический вариант
Это универсальный вариант, который является воплощением строгости и элегантности, соответственно для школьного мероприятия тоже подойдет. Когда речь идет о классике, то целесообразней надеть классическую обувь- босоножки или лодочки на шпильке.
4.Строгий look
Для любительниц держать всё под жестким контролем, даже собственных детишек. Цвет конечно можно выбрать любой, но для школьного праздника лучше всего подойдет серый, тем более, что этот цвет является трендом осени 2020 и отражает скромность. Юбка карандаш в сочетании с лодочками , приталенный пиджак сделают своё дело. Деловой стиль всегда в тренде, а для школьного мероприятия будет вообще актуально.
5.Свободный стиль
Для тех, кто любит, чтобы было удобно, в то же время и стильно. Для тех, кто не успел придумать образ на для линейки на 1 сентября.
Ранее мы писали об осенних образах на свадьбу.
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