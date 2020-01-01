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5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно

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Участница четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) предпочитает комфортную одежду, не сковывающую движения .
5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
Пресс-служба

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Еще год назад, когда Новый канал снимал Владу в реалити «Від пацанки до панянки», она не могла представить, что все в ее жизни изменится настолько кардинально. Девушка хотя и не дошла до финала реалити, но на проекте обрела веру в себя, избавилась от пагубных привычек, а сейчас ждет сыночка. Влада щедро делится беременными фото в крутой одежде. Мы решили собрать самые яркие ее образы.

  • Плиссированная юбка на резинке и футболка

5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
Пресс-служба

Такой микс вещей выглядит, как цельное платье. Плюс образа в том, что он гармонично смотрится как с классическими лодочками на каблуке, так и с кедами или кроссовками. А главное, за счет юбки, которая тянется, look будет комфортным и на ранних, и на поздних сроках беременности.

  • Свободное платье с высокой талией

5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
Пресс-служба

Беспроигрышный вариант для беременных. Высокая талия не давит на растущий живот и платье можно носить на любых сроках. А легкий хлопок, несмотря на длинный рукав, не будет парить в жару.

  • Трикотажный костюм с шортиками

5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
Пресс-служба

Во время беременности тело женщины кардинально меняется. У нее увеличивается грудь, меняется вес, растет живот. Такой костюм отлично тянется и поэтому сможет прослужить всю беременность, а также на первых порах после родов, когда тело будет приходить в до беременную форму. 

  • Приталенное платье с высокой талией и короткая куртка

5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
Пресс-служба

Такое платье, к сожалению, не получится носить всю беременность. Но на ранних сроках оно будет сидеть великолепно. А вот короткая джинсовая курточка – удачный вариант во всех триместрах, ведь она не давит на живот.

  • Купальник

5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
5 крутых летних образов для беременных от Влады Роговенко: стильно и удобно
Пресс-служба

Ну и, конечно же, главный атрибут лета – купальник. Здесь мнения гинекологов расходятся. Одни говорят, что лучше брать закрытый – чтобы солнечные лучи не попадали на живот. Другие считают, что это никак не влияет на развитие плода. Влада выбрала открытый купальник.

Кстати, если вы хотите последовать примеру Влады и кардинально изменить свою жизнь – заполняйте анкету на сайте Нового канала и приходите на кастинг в пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки»

Ранее мы писали, что участница “Топ-модели по-украински“ беременна. 

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Теги: Влада Роговенко, новый канал
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