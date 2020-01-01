ТОП-7 обязательных изделий из льна для стильного лета 2020

Комфорт и натуральность – тренд не только в бьюти-индустрии.

Абсолютно все сферы жизни нацелены на натуральность и природность - это тренд, который крепко набирает обороты. Модная индустрия не является исключением, поэтому предлагаем и вам приобщиться к адептам ЗОЖа, трансформировав тенденцию на свое собственное усмотрение. Лето в самом разгаре, а август обещает быть еще более жарким, чем два предыдущих месяца. В знойную пору все мы пытаемся отыскать всевозможные выходы из сложившейся «пылкой» ситуации, отдавшись в руки самом природному материалу - льну. Он комфортен, понятен и очень неприхотлив. Образы из льна выглядят достойно, в стиле «рустик», но с уклоном в сторону богемного шика. Ivona представляет ТОП-7 изделий, без которых в предстоящем месяц вам точно не обойтись.

Читай также: 6 актрис, гениально воплотивших на экране образ Джеки Кеннеди

Пиджак + шорты

Именно подобный деловой образ летом 2020 стилисты определили наиболее стильным. На волне популярности business-like эстетики, воспетой в сериалах наподобие «Политика», брюки волшебным образом превратились в шорты, а к пиджакам прибавился пояс на талии. Здорово будет, если на лето 2020 для своего нетипичного рабочего выхода вы выберите костюм из льна - не обязательно в натуральном окрасе, ведь яркости добавить в классику никогда не поздно.

Вещи из льна на лето 2020: ФОТО pinterest

Комбинезон

Летом 2020 самыми популярными и востребованными среди моделей комбинезонов стали те, что напоминают рабочую униформу. Впрочем, отказаться от женственности в настолько щедрый сезон смогут разве что самые преданные фэшионисты. Предлагаем вам сделать ход конем, выбрав трендовый материал (лен), и более элегантный фасон комбинезона - гнаться за двумя зайцами в стильном образе вдвойне проще.

Вещи из льна на лето 2020: ФОТО pinterest

Читай также: По следам Emmy: ТОП-10 лучших образов за всю историю премии

Карго

Укоротите длину любимых джинсов, и у вас получится множество стильных вариантов брюк на лето 2020. Если не хотите делать резких изменений со своим стилем, отдайте предпочтение классическим «карго», осовременив их с помощью льна. Подобный образ будет выглядеть особо актуально в компании с биркенштоками или сандалиями в римском стиле - а еще не забудьте про белую рубашку. Именно она свяжет все элементы вашего летнего образа.

Вещи из льна на лето 2020: ФОТО pinterest

Рубаха

Ни одно стильное лето не может обойтись без различных вариаций на тему любимых блуз. Для сезона 2020 года предлагаем закупиться вариантами из льна - комфортными и лаконичными. Кэжуал стилистику предлагаем подчеркивать либо с помощью небрежно закатанных рукавов, либо надменно «летящих» - в стилистике Средневековья. Оттенки выбирайте лаконичные, чтобы в компании с любым низом ваша рубаха выглядела уместно и универсально.

Вещи из льна на лето 2020: ФОТО pinterest

Кюлоты

Если предыдущий вариант с милитаристскими «карго» вас нисколько не впечатлил, не стоит впадать в панику. Свободные, с высокой талией и «широкой душой» кюлоты смогут заменить вам и джинсы, и бермуды. Модели из льна комбинируйте с рубашками - в простой принт, минималистических расцветок. Рукава-«буфы» или объемные плечи из 1980-х лишь дополнят кэужальную и слегка винтажную стилистику образа.

Вещи из льна на лето 2020: ФОТО pinterest

Платье-халат

В условиях скоростной городской жизни важно всегда оставаться в меру расслабленной и спокойной. Для того, чтобы выполнить это непростое условие, вам придется обратиться к самым вальяжным трендам. Летом 2020 дизайнеры отдают предпочтение платьям-халатам, которые особо гармонично смотрятся именно в комбинации со льном. Берите пример с Roland Mouret, делая реверанс в сторону практичности и комфорта.

Вещи из льна на лето 2020: ФОТО pinterest

Читай также: Плохой пример: ТОП-10 худших образов премии «Эмми» за все годы

Костюм

Классика летнего жанра предполагает наличие хотя бы одного брючного костюма. Если к вариациям с шортами вы пока относитесь довольно равнодушно, никто не мешает вам протестить стандарт. Выбирайте льняные комплекты с широкими брюками и блейзером под пояс, дополняя лук кроссовками или удобными сандалиями. Не стоит зацикливаться лишь на натуральном оттенке льна - в синем цвете экоматериал выглядит не только стильно, но и по-деловому строго.

Вещи из льна на лето 2020: ФОТО pinterest

Если вы считаете, что мода может быть только претенциозной и неуютной, то вы точно не в курсе, что летом 2020 дизайнеры нацелились на самый удобный материал в мире. Дизайнеры по главе с Габриэлой Херст и Симоном Портом Жакмюс сделали лен главным действующим лицом своих сезонных «жарких» коллекций. Подобные почести достались натуральному и не слишком яркому материалу по той причине, что в знойный сезон даже самых передовых модниц в первую очередь интересует желание выжить. Как бы стильно не выглядели вязаные жилеты и кожаные плиссированные юбки, а чувствовать себя комфортно при температуре в +30 в них вы не сможете. Вот здесь на помощь и приходит вечный затворник и маргинал фэшн-индустрии - лен, без которого летом 2020 вам не прожить и дня.

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить «бабушкин кардиган» стильно и круто.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram