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Андре Тан рассказал, как воплотить мечты о дальних странах в повседневных образах

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Тренды лета-2020 просто созданы для того, чтобы разбавить серые будни.
Андре Тан рассказал, как воплотить мечты о дальних странах в повседневных образах
Андре Тан рассказал, как воплотить мечты о дальних странах в повседневных образах
Пресс-служба

Мечты о дальних странах этим летом выразительны, как никогда. В раскаленном городе так хочется окунуться в атмосферу отпуска – с полетами, лазурным морем, пляжами, тропическими коктейлями или европейской утонченностью. Причем – немедленно. И даже если вы не планировали путешествие. По мнению модельера Андре Тана, здесь можно и нужно призвать на помощь моду. Тем более, что тренды лета-2020 просто созданы для того, чтобы разбавить серые будни и напомнить об отпуске.

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Легендарный принт в горошек. “Париж, я люблю тебя! Первым рискнул одеть дам в платья с горохом именно француз – модельер Ив Сен Лоран. С тех пор этот принт много раз менял цвет и размер, но стабильно оставался в гардеробах самых элегантных женщин планеты. Добавить нотку французской элегантности в это лето поможет беспроигрышный выбор – легкое платье, блузка или юбка в мелкий горох вразнобой. А Париж… подождет!“

 

Принт в горошек
Принт в горошек
Пресс-служба

Тропические принты. “Сочные, яркие, максимально летние – что тут еще скажешь! В тропических принтах – все краски лета. Если вы не любите ТАК сильно выделяться из толпы, обратите внимание на приглушенные варианты – например, объемные зеленые листья на белом фоне. Самые смелые могут выбрать total look“.

 

Сафари
Сафари
Пресс-служба

Сафари. “Изначально это придуманная для поездок по африканской пустыне комфортная одежда, которую модельеры(и снова первопроходец – Ив Сен Лоран) превратили в модную. И даже – классику. Сафари – это цвет шуршащего под колесами джипа песка, многогранный бежевый, сдержанный хаки, сочный оливковый…Сафари – это ощущение свободы и силы сопротивляться давлению бетонных джунглей. Когда хочется проявить характер и наконец-то сказать “Нет!“.

 

Тропические принты
Тропические принты
Пресс-служба

Шорты-бермуды с пиджаком. “Бермуды“ – это еще один отсыл к тропикам. Эти шорты максимально демократичны, но, в современной трактовке их можно носить в офис – с пиджаком. Это и дерзко, и элегантно. Немного на грани дресс-кода, и, в то же время, не переступая ее. А вечером так просто снять пиджак, остаться в топе или блузке и моментально переключить рабочее настроение на летне-неформальное“

Шорты-бермуды с пиджаком
Шорты-бермуды с пиджаком
Пресс-служба

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Белый брючный костюм. “Красивый, универсальный, по-итальянски элегантный. Такого количества и разнообразия белых костюмов на подиумах, как в этом году, еще не было. Этот цвет в одежде мы чаще всего позволяем себе летом. Белый костюм не даст выглядеть слишком по-мужски или чересчур строго. Это – ожидание праздника в самый обычный будний день. Зачем ждать? Давайте не упускать лето, оно и так летит к своему экватору. И - Viva Italia!“

 

Белый костюм
Белый костюм
Пресс-служба

Еще один навевающий отпускное настроение тренд этого лета – мелкий цветочный принт. Это и поля вереска в Шотландии, и россыпь цветов за домом бабушки в деревне... Какой бы тренд вы не привнесли в свой новый день, главное – чтобы игра со стилем, принтами, образами приносила вам удовольствие! Ведь мода – это просто еще один ключик к маленькому женскому счастью.

Мелкий цветочный принт
Мелкий цветочный принт
Пресс-служба

Ранее Андре Тан объяснил, почему ненавидит работать со звездами.

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Теги: Андре Тан, мода лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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