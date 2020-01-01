Базовый набор: ТОП-10 “вечных” летних трендов

Универсальные акценты, которые пригодятся, если вы не успели проанализировать текущую фэшн-обстановку.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

Каждой женщине хотелось бы выглядеть стильно, модно, и при этом одеваться экономно. Никому не понравится откладывать чуть ли не половину зарплаты ежемесячно, чтобы позволить себе купить трендовую вещицу, которая будет актуальна лишь один сезон, а сразу после отправится на заслуженный отдых. Тенденции - это то, что определяет развитие модной индустрии, но не обязательно личный стиль каждой. Поверьте, выглядеть актуально и стильно возможно даже в том случае, если ваш гардероб заполнен просто качественными и всегда модными вещами. Хотя, несколько сезонных трендов обязательно должны появляться - они не пробьют брешь в вашем бюджете. Ivona рассказывает, какие ТОП-10 летних изделий всегда будут считаться актуальными, чем и позволят вам сэкономить без вреда для стиля.

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Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

Белая футболка

На практике мы неоднократно доказывали, что белая футболка является едва ли не главным базовым изделием вашего летнего гардероба. Она находится вне модных правил, а ее универсальность переходит все границы возможного. Брюки, джинсы, романтические юбки, платья в бельевом стиле - лаконичный тренд можно миксовать с абсолютно любыми вещами, а эффект будет неизменно взрывным.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

Прямые джинсы

Те, которые обожали носить модники в 1990-х. Они не отличаются особой эксцентричностью, а потому будут оставаться актуальными еще много сезонов подряд. Их легко комбинировать с любым верхом, а также обувью, ведь универсальность этого тренда поражает даже самых искушенных модников.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

Массивное колье

Среди украшений нет более выгодного, стильного и акцентного изделия чем массивное колье. Не рекомендуем скупиться, ведь в данном случае вы приобретаете не просто быстротечный тренд, а аксессуар на века. Массивное колье дополнит кэжуальный лук с белой футболкой, добавив ему грациозной непринужденности, а также акцентирует внимание на бра, надетый под маскулинный пиджак.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

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Блейзер

Свободный, объемный и абсолютно стильный. Элегантные фасоны пытаются заменить уже несколько приевшийся “оверсайз”, но произойдет модная рокировка еще не скоро. И если даже вдруг расслабленность когда-то будет затменена приталенным силуэтом, стать антитрендом ей не суждено. Уж слишком велик соблазн закутаться в элегантно-деловой блейзер, порхая в нем как бабочка, но жаля точно, как пчела.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

Сарафан

На тонких бретелях, с юбками-”солнцеклеш”, в цветочный принт, из денима - летом 2020 вариантов сарафанов не счесть. Среди подобного разнообразия легко потерять голову, но мы советуем вам прислушиваться в первую очередь к собственным ощущениям. Конечно, удобнее будет, если ваша интуиция сделает ставку на флористические принты - подобные вещи никогда не теряют своей актуальности.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

Платье-рубашка

Формат платья, который не выходит из моды вот уже много-много лет. Предрекаем, что и следующие полвека феминная вариация рубашки будет оставаться такой же популярной. Разгадка ошеломительной славы удобного силуэта кроется в его универсальности - платье всегда оказывается к месту.

Пастель

Нежные, элегантные оттенки всегда будут оставаться популярными, потому именно на них и нужно опираться, если вы решили собрать идеальный и вечно актуальный летний гардероб. Лаванда, фисташка, роза, топленное молоко, жемчуг, перламутр, апельсиновый сорбет - вы можете создать полноценную пастельную симфонию, оставаясь всегда модной.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

Бермуды

Легендарные шорты летом 2020 взобрались на вершину фэшн-Олимпа. Впрочем, и до этого момента они никогда не пропадали с радаров отпетых модников. Модели из денима выглядят круто и стильно, а дополнить их правильными верхом и обувью также легко, как дышать.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

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Кроп-топ

Его можно носить не только с брюками и джинсами с завышенной талией, но и поверх платьев, сарафанов, футболок - инструментарий тренда оставляет огромное пространство для воображения. Если хотите вложиться в вечно актуальный вариант кроп-топа, то отдавайте предпочтение строгим формам, лаконичным расцветкам и минималистичному крою.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

Кроссбоди

Сумка, которая освобождает руки под более важные предметы - ценность, которую нельзя так просто игнорировать. Кроссбоди не только предоставляет максимальный комфорт, но и лаконичный, тихий шик. Если хотите выбрать аксессуар, который останется с вами на долгие года, то рекомендуем выбирать акцентные модели. Яркий оттенок, но классическая форма - идеальная формула вечно актуальной сумки.

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда pinterest

Тренды - своеобразные маячки мира моды, по которым мы анализируем развитие современного фэшн-процесса. Летом 2020 самыми популярными являются две абсолютно противоположные тенденции. Внеклассовая романтичность проявляющаяся в чайных платьях, рукавах-”буфах”, воланах и многоярусных юбках, а также нарочитая маскулинность, где главенствуют грубоватые “биркенштоки”, блейзеры, оверсайз-костюмы и всевозможные интерпретации рубашек. Каждая женщина изначально определяет свой персональный стиль, заполняя гардероб вещами, в которых она чувствует себя наиболее уверенной. Не нужно жертвовать собственным комфортом в угоду моде, ведь тренды могут быть универсальными - рассматриваемые и как стильные, и как вечно актуальные.

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить самые стильные сандалии - “биркештоки“.

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