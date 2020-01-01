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Базовый набор: ТОП-10 “вечных” летних трендов

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Универсальные акценты, которые пригодятся, если вы не успели проанализировать текущую фэшн-обстановку.
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

Каждой женщине хотелось бы выглядеть стильно, модно, и при этом одеваться экономно. Никому не понравится откладывать чуть ли не половину зарплаты ежемесячно, чтобы позволить себе купить трендовую вещицу, которая будет актуальна лишь один сезон, а сразу после отправится на заслуженный отдых. Тенденции - это то, что определяет развитие модной индустрии, но не обязательно личный стиль каждой. Поверьте, выглядеть актуально и стильно возможно даже в том случае, если ваш гардероб заполнен просто качественными и всегда модными вещами. Хотя, несколько сезонных трендов обязательно должны появляться - они не пробьют брешь в вашем бюджете. Ivona рассказывает, какие ТОП-10 летних изделий всегда будут считаться актуальными, чем и позволят вам сэкономить без вреда для стиля.  

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Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

  • Белая футболка 

На практике мы неоднократно доказывали, что белая футболка является едва ли не главным базовым изделием вашего летнего гардероба. Она находится вне модных правил, а ее универсальность переходит все границы возможного. Брюки, джинсы, романтические юбки, платья в бельевом стиле - лаконичный тренд можно миксовать с абсолютно любыми вещами, а эффект будет неизменно взрывным. 

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

  • Прямые джинсы 

Те, которые обожали носить модники в 1990-х. Они не отличаются особой эксцентричностью, а потому будут оставаться актуальными еще много сезонов подряд. Их легко комбинировать с любым верхом, а также обувью, ведь универсальность этого тренда поражает даже самых искушенных модников. 

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

  • Массивное колье 

Среди украшений нет более выгодного, стильного и акцентного изделия чем массивное колье. Не рекомендуем скупиться, ведь в данном случае вы приобретаете не просто быстротечный тренд, а аксессуар на века. Массивное колье дополнит кэжуальный лук с белой футболкой, добавив ему грациозной непринужденности, а также акцентирует внимание на бра, надетый под маскулинный пиджак. 

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

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  • Блейзер 

Свободный, объемный и абсолютно стильный. Элегантные фасоны пытаются заменить уже несколько приевшийся “оверсайз”, но произойдет модная рокировка еще не скоро. И если даже вдруг расслабленность когда-то будет затменена приталенным силуэтом, стать антитрендом ей не суждено. Уж слишком велик соблазн закутаться в элегантно-деловой блейзер, порхая в нем как бабочка, но жаля точно, как пчела. 

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

  • Сарафан 

На тонких бретелях, с юбками-”солнцеклеш”, в цветочный принт, из денима - летом 2020 вариантов сарафанов не счесть. Среди подобного разнообразия легко потерять голову, но мы советуем вам прислушиваться в первую очередь к собственным ощущениям. Конечно, удобнее будет, если ваша интуиция сделает ставку на флористические принты - подобные вещи никогда не теряют своей актуальности. 

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

  • Платье-рубашка 

Формат платья, который не выходит из моды вот уже много-много лет. Предрекаем, что и следующие полвека феминная вариация рубашки будет оставаться такой же популярной. Разгадка ошеломительной славы удобного силуэта кроется в его универсальности - платье всегда оказывается к месту. 

  • Пастель 

Нежные, элегантные оттенки всегда будут оставаться популярными, потому именно на них и нужно опираться, если вы решили собрать идеальный и вечно актуальный летний гардероб. Лаванда, фисташка, роза, топленное молоко, жемчуг, перламутр, апельсиновый сорбет - вы можете создать полноценную пастельную симфонию, оставаясь всегда модной. 

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

  • Бермуды 

Легендарные шорты летом 2020 взобрались на вершину фэшн-Олимпа. Впрочем, и до этого момента они никогда не пропадали с радаров отпетых модников. Модели из денима выглядят круто и стильно, а дополнить их правильными верхом и обувью также легко, как дышать. 

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

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  • Кроп-топ 

Его можно носить не только с брюками и джинсами с завышенной талией, но и поверх платьев, сарафанов, футболок - инструментарий тренда оставляет огромное пространство для воображения. Если хотите вложиться в вечно актуальный вариант кроп-топа, то отдавайте предпочтение строгим формам, лаконичным расцветкам и минималистичному крою. 

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

  • Кроссбоди 

Сумка, которая освобождает руки под более важные предметы - ценность, которую нельзя так просто игнорировать. Кроссбоди не только предоставляет максимальный комфорт, но и лаконичный, тихий шик. Если хотите выбрать аксессуар, который останется с вами на долгие года, то рекомендуем выбирать акцентные модели. Яркий оттенок, но классическая форма - идеальная формула вечно актуальной сумки. 

Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
Летние тренды, которые будут оставаться в моде всегда
pinterest

Тренды - своеобразные маячки мира моды, по которым мы анализируем развитие современного фэшн-процесса. Летом 2020 самыми популярными являются две абсолютно противоположные тенденции. Внеклассовая романтичность проявляющаяся в чайных платьях, рукавах-”буфах”, воланах и многоярусных юбках, а также нарочитая маскулинность, где главенствуют грубоватые “биркенштоки”, блейзеры, оверсайз-костюмы и всевозможные интерпретации рубашек. Каждая женщина изначально определяет свой персональный стиль, заполняя гардероб вещами, в которых она чувствует себя наиболее уверенной. Не нужно жертвовать собственным комфортом в угоду моде, ведь тренды могут быть универсальными - рассматриваемые и как стильные, и как вечно актуальные.  

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить самые стильные сандалии - “биркештоки“.

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Теги: летние тренды, модные тренды, тренды
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