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Ортопедический тренд: Как выглядят самые стильные сандалии лета 2020

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И с чем носят “биркенштоки” главные модницы мира.
C чем носить "биркештоки" летом 2020
C чем носить "биркештоки" летом 2020
pinterest

История самых популярных и желанных сандалий лета 2020 начинается в конце XIX века, когда франкфуртский сапожник Конрад Биркешток запускает производство стелек с подвижной ступней. Впрочем, ведомости о его родственнике-сапожнике встречаются еще в 1774 году. Первоначально со временем ставший весьма популярным “обувщик” не ставил перед собой задачи поработить мир с помощью своих сандалий. Популярность “биркештоков” была обусловлена их комфортом, удобством в условиях городской жизни и абсолютной универсальностью. Те сандалии, по которым сходят с ума модники по всему миру в 2020 году, были запущенны в массовое производство в 1963 году. Именно тогда Карл Биркешток придумывает модель “Madrid”, которая становится ориентиром для всей индустрии. Ортопедическая обувь смогла приобрести настоящую массовость лишь спустя десятки лет, и лишь после перекочевать в гардеробы самых отпетых фэшионист. Ivona рассказывает, с чем носить стильные и легкие “биркештоки” летом 2020. 

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Нужно отдавать себе отчет в том, что грубоватые и весьма маскулинные сандалии хоть и могут прийтись ко двору в романтической стилизации, а все-таки более уместно выглядят в кэжуал-атмосфере. Лаконичный кроп-топ, драпированная пыльно-розовая юбка - образ путешественницы автостопом по Галактике с радостью дополняют практически нарядные серебристые “биркештоки”. 

C чем носить
C чем носить "биркештоки" летом 2020
pinterest

Брюки давно перестали считаться элементом исключительно делового стиля - модницы носят их повсеместно, и нисколько не страшатся дополнять на первый взгляд неприглядными деталями. Летом 2020 позвольте себе поиграться с силуэтами и акцентами. Дополните черные брюки-трубы минималистичным бра, а сверху набросьте удлиненный кардиган. Конечно, без классических сандалий образ не будет считаться грамотно скроенным. 

C чем носить
C чем носить "биркештоки" летом 2020
pinterest

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Едва ли не главная ассоциация с “биркештоками” отправляет нас в роскошные времена, когда элегантные поездки на сафари считались шиком, а не пошлой банальщиной. Летом 2020 вам не обойтись без классической униформы песочного оттенка, маскирующей вас под отпетую путешественницу. А стильные сандалии идеально дополняют продуманный аутфит. 

C чем носить
C чем носить "биркештоки" летом 2020
pinterest

“Биркештоки” созданы для образов легких, лаконичных, попадающих под скандинавскую стилизацию. Впрочем, это еще не говорит о том, что носить их можно исключительно с брюками, шортами или комбинезонами. Под минималистичное платье в стиле 1990-х маскулинные сандалии тоже годятся. И даже элегантная кроссбоди нисколько не помешает эклектичному образу, созданному с уклоном в сторону женственной будничности.  

C чем носить
C чем носить "биркештоки" летом 2020
pinterest

Классические “биркештоки” смогут усовершенствовать монохромный белый образ. Излишнее “свечение” грамотно приглушается кэжуальными и комфортными сандалиями. Комфортные спортивные брюки, обязательно с массивной резинкой, “воздушная” рубашка, шляпа, как у прогуливающихся по берегу Ниццы дам - летом 2020 опробуйте лук, который будет уместным в любой обстановке. 

C чем носить
C чем носить "биркештоки" летом 2020
pinterest

Традиционно ортопедические сандалии удивительно стильно и уместно смотрятся в компании массивного рюкзака. Времена, когда поголовно все модницы и те девушки, которые пытались подражать им, носили “ранцы” прошли. Рюкзаки перестали быть массовым трендом, а потому можно со спокойной душей вновь их носить как ни в чем не бывало. Простая трикотажная юбка, майка-алкоголичка, “биркештоки” - образ буквально провозглашает уверенность в себе своей хозяйки, а также ее весьма ироничное отношение к самой моде и ее правилам. 

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C чем носить
C чем носить "биркештоки" летом 2020
pinterest

Часто ли в индустрии моды встречаются случаи, когда изначально медицинский “тренд” становится стильным, а уж тем более модным? Пожалуй, легенда “биркештоков” едва ли единственный случай за все время развития фэшн-индустрии. Впрочем, от того феномен прославленных ортопедических сандалий становится еще более значимым и интересным. Москва не сразу строилась, а “биркештоки” стали желанным must-have-трендом лишь спустя почти 40 лет после появления усовершенствованной модели. Дизайн популярных сандалий не менялся со времен их запуска в 1963 году, но от того менее стильными они никак не могут стать. Модницы предпочитают “биркештоки” не слишком комфортным мюлям, устаревшим балеткам и непрактичным босоножкам на шпильках. Обувь, которая стала именем нарицательным, летом 2020 года - тот тренд, который на первый взгляд кажется совсем непримечательным. Но поверьте, лишь после первого “использования” сандалий, вы задумаетесь, а как же вам всю жизнь удавалось обходиться без модных и комфортных “биркенштоков”.  

Раннее мы писали о том, в каком свадебном образе появилась принцесса Беатрис на самом обсуждаемом бракосочетании 2020 года. 

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Теги: биркештоки, модная обувь, сандалии, мода 2020, тренды 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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