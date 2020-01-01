Полный комплект: Самые стильные модели комбинезонов на лето 2020

Какие форматы рабочей униформы позволено носить законами фэшн-индустрии.

Существуют тренды, которые эстетически настолько привлекательны, что их хочется носить круглый сезон буквально не снимая. Однако, существуют такие “неудобные” вещи, для которых даже поговорка про красоту и жертвы кажется излишне саркастичной. Комбинезоны - одна из таких тенденций, которая именно лето 2020 не только взбирается на новую фэшн-высоту, но и планирует полноценную узурпацию модной власти. Впрочем, традиционно рабочий вариант одежды плотников, строителей и других представителей профессий ручного труда в новом сезоне приобретает свежеее обличие. Представьте себя храброй авиалетчицей Амелией Эрхарт, которая первой решилась перелететь Атлантику или героиней Джессики Бил из “Легкого поведения” - в том случае, если вас больше прельщает слава автогонщиц. Каким бы не был ваш источник вдохновения, летом 2020 нужно придерживаться четких правил, чтобы комбинезон соответствовал модным тенденциям. Ivona раскрывает все подводные камни сложного и коварного тренда.

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Традиционный комбинезон из денима летом 2020 сам на себя не похож. Никакой плотной ткани, шлеек или шортов - только строгая форма, достойная заправских спортивных гонщиков. Подобные фасоны в новом сезоне уже полюбились моднице Ким Кардашьян, а потому, если хотите начать носить тренд их раньше других, советуем поторопиться с приобретением стильного нововведения.

Модные комбинезоны на лето 2020 pinterest

Элегантность и униформа - вещи на первый взгляд абсолютно несовместимые. И если летом 2020 в тренде варианты комбинезонов, которые смотрелись бы уместно и на фэшионисте, и на мотолюбителе, мы все равно не можем оставить вас без изящного фасона. Выбирайте нюдовые расцветки, короткие рукава, но обязательно придержите в луке одну хулиганскую деталь - сборки как на брюках спортивного костюма выглядят очень эклектично.

Модные комбинезоны на лето 2020 pinterest

В первые дни лета погода не радует нас зноем и солнцепеком, скорее переходя на климатически более нестабильную и “плаксивую” сторону. Низкая температура будет вам нипочем, если вы облачитесь в модный вельветовый комбинезон. Длинный рукав, лаконичный дизайн, насыщенный карамельный оттенок - в этом образе все кажется невыносимо выверенным и продуманным.

Модные комбинезоны на лето 2020 pinterest

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Стиль сафари летом 2020 не собирается уступать своих позиций, поэтому всячески доказывает дееспособность. Накладные карманы, земляные и древесные оттенки, технологичность и простота - комбинезон в “пустынной” стилистике выглядит как модифицированный сувенир из прошлого. Носите подобные фасоны с каблуками, чтобы слегка сгладить острые углы не слишком женственной эстетики.

Модные комбинезоны на лето 2020 pinterest

Пересмотрите фильм “Легкое поведение”, действия которого разворачиваются в консервативной и строгой Англии 20-х годов XX века. Помните очаровательную Лариту, которая сумела выиграть на Гран-при в Монте-Карло? А ее чудный комбинезон, в котором ей удалось влюбить в себя загадочного героя Бена Барнса? Советуем вам летом 2020 повторить в точности образ из кинофильма, чтобы узаконить свое право быть главной модницей сезона.

Модные комбинезоны на лето 2020 pinterest

Если технологичность, практичность и комфорт - те понятия, которыми вы легко можете пожертвовать при выборе наряда, то у нас есть для вас вариант стильного, но очень капризного комбинезона. “Питоновая” расцветка не многих женщин сможет привлечь, но дикая натура летом 2020 как никогда актуальна - возьмите этот факт на заметку. Выбирайте в пару к легкому комбинезону босоножки с тонкими перемычками, массивный клатч - собрать все тренды сезона в одном аутфите очень легко.

Модные комбинезоны на лето 2020 pinterest

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Если вам вдруг захотелось закрыться в своей раковине, и просто насладиться своим внутренним миром, предлагаем делать это еще и стильно. Яркий комбинезон в стилистике работников ближайшей фермы выглядит достаточно комично, но именно в этом и заключается главное правило фэшн-индустрии. Вы осознаете ее несерьезность, а потому в любой момент готовы высмеять ее ключевые постулаты.

Модные комбинезоны на лето 2020 pinterest

Давно прошли те времена, когда женщина не могла стать инженером, конструктором или управленцем только из-за соображений гендерных различий. В XXI веке дамы имеют право работать, там, где чувствуют себя комфортно, а носить то, что отвечает их внутренним запросам фэшн-понятий. Комбинезон в стилистике мотогонщиков “Формулы-1” или охотников сафари, из кожи или денима, однотонный или с анималистичным принтом способен вывести ваш персональный стиль на новый уровень.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 видов верхней одежды будут всегда актуальны для прохладного лета.

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