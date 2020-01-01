Экономия по фэшн-правилам: Тренды, на которые не стоит тратиться

Летние модные детали 2020, которые никогда не окупятся.

Выбирая сезонный гардероб, в первую очередь мы руководствуемся текущими фэшн-правилами, заявленными тенденциями, а также их уместностью в нашей жизни. Если вы не являетесь супругой футболиста из Премьер-лиги, то стоит относиться к покупкам более серьезно и экономно. Конечно, при всем том разнообразии трендов, которые существуют в мире глянца и красоты, хочется приобрести каждый из них, но нельзя забывать о том, что ваш кошелек не безразмерен. Чтобы оставаться и модной, и состоятельной, необходимо четко понимать, на какие именно тренды тратиться не стоит даже в условиях 50-процентных скидок. Ivona рассказывает, какие ТОП-6 тенденций нынешнего лета 2020 года не стоит покупать, если вы желаете сэкономить.

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Комбинезон

Давайте смотреться правде в глаза - какому количеству женщин действительно удобно ходить в комбинезонах? И не стоит лукавить - мы никогда в жизни не поверим, что ощущать себя закованной в фэшн-кокон - ваш осознанный выбор. Летом 2020 вместо милых комбинезонов из денима популярны те, что напоминают униформу. Все остальные варианты остались в далеком и уже неактуальном прошлом, а потому приходится искать трендовые модели в настоящем. Мы же советуем вам лучше приобрести отдельно стильные брюки и милый топ - так вы получаете не полноценный комплект, а два изделия, которые можно комбинировать с бесчисленным количеством более устойчивых трендов.

ТОП-6 трендов лета 2020, которые не стоит приобретать pinterest

Сезонные принты

Существуют принты, которые не выходят из моды никогда. “Горошку”, “клетке” и “хищности” нипочем ни сезонные колебания, ни условности фэшн-индустрии. Они будут актуальны хоть в промозглый зимний день, а хоть и солнечным летним утром. Варианты же с тропическим окрасом, флористическими мотивами и морской тематикой - прерогатива исключительно теплого сезона, которая не понадобится вам остальные 9 месяцев в году. Именно поэтому, если у вас есть проблемы с бюджетом, то лучше отказаться от “цветастого” невыгодного вложения.

ТОП-6 трендов лета 2020, которые не стоит приобретать pinterest

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Трикотажные шорты

Фэшн-критики пророчили славу трикотажным микрошортам еще весной, но по-настоящему популярными они стали лишь сейчас. Блогеры носят их в компании уютных кардиганов, вязанных жилеток, а также кроп-топов из одного комплекта. Подобный тренд очень опасен, ведь выглядит идеально лишь на тех немногих женщинах, которые имеют возможность похватать роскошным телом. Некачественный трикотаж подчеркивает абсолютно все несовершенства тела, а также выглядит так, будто стилизацией образа занималась ваша бабушка. В качестве долгосрочного вложения подобные шорты точно не смогут нас заинтересовать.

ТОП-6 трендов лета 2020, которые не стоит приобретать pinterest

Вьетнамки на каблуке

Существуют тренды настолько яркие, что “срок их годности” очерчивается лишь одним сезон. Именно такую судьбу предрекаемые ныне очень популярным вьетнамкам на каблуке. Без сомнения выглядят они невероятно стильно, а сами они способны стать центральной частью образа без дополнительных усилий. Вот только удерживать свои позиции они смогут ровно до конца лета, а после перейдут в категорию вещей, которые носить будет попросту стыдно. Не советуем тратить деньги на настолько броские тренды - их жизнедеятельность ограничена лишь одним сезоном.

ТОП-6 трендов лета 2020, которые не стоит приобретать pinterest

Моносерьга

Длинные, яркие, гигантские - моносерьги смотрятся настолько безупречно, что хочется носить их по любому поводу. В этом мы не станем вам перечить, а вот несколько советов, как можно сэкономить на тренде, все-таки предоставим. Летом 2020 не обязательно тратить все сбережения на роскошную, новую одиночную серьгу, если она уже есть в вашем арсенале, и даже в неограниченном количестве. Вы легко можете носить по одной сережке из ваших самых любимых комплектов, при этом не расходуя такие необходимые деньги из фэшн-бюджета.

ТОП-6 трендов лета 2020, которые не стоит приобретать pinterest

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Микросумка

Уверены, что вы и сами понимаете, что популярность микросумок вызвана лишь их необычным и абсолютно сюрреалистическим внешним видом. Клатчи, которые пришлись бы в пору нашим куклам Барби - это просто неразумная и очень пафосная трата денег. В такие иногда не сможет поместиться даже тюбик крема для рук, так для чего же тратить деньги на такую непрактичную “изюминку” образа?

ТОП-6 трендов лета 2020, которые не стоит приобретать pinterest

По своей сути мода - достаточно ироничная и порой даже саркастичная индустрия. Дизайнеры выпускают на подиумы моделей, одетых то ли как инопланетянки, то ли как гости из будущего, а порой встречаются и нежные барышни из прошлых веков. Конечно, соответствовать тенденциям хочется каждой женщине, которая ответственно относится к своему имиджу. Впрочем, порой игра не стоит свеч, а немалые деньги потраченные на стильные микроклатчи или гигантские шопперы никогда не окупаются. С нашей помощью вы точно будете знать, какие вещи и аксессуары не стоят того, чтобы оказаться в рядах ваших гардеробных изделий.

Раннее мы писали о том, какие женственные вещи не сделают вас старше.

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