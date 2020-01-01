Пляжный сезон: ТОП-10 трендовых купальников 2020 года

Стильные фасоны, яркие детали и самые смелые оттенки.

Мы так устали от серости зимы, от постоянных проблем и сложностей високосного года, а теперь еще добавилась пандемия в виде нашумевшего коронавируса. Люди сидят дома, боясь выйти на улицу даже за глотком свежего воздуха, но, есть у нас ощущение, что уже к лету все забудут об эпидемии как о страшном сне - тревожном, но улетучивающемся мгновенно. Именно поэтому предлагаем заранее выполнить домашнюю работу, выбрав самый стильный купальник на лето 2020. Вне зависимости от того, где вы позволите себе отдыхать во время отпуска - на белоснежных пляжах Карибских островов, знойных побережьях Испании или даже в Гидропарке в Киеве, без красивого купального костюма вам никак не обойтись. В магазины и торговые центры сейчас вам вход заказан, но интернет-ресурсы готовы удовлетворить все ваши мечты и фантазии. В многообразии силуэтов, декоров и принтов можно потерять голову, но всегда нужно доверять первому впечатлению - обычно именно оно бывает самым верным. Ivona представляет ТОП-10 тенденций пляжных костюмов, а за вами остается право выбрать формат, который поразит вас в самое сердце.

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Переплетения

Завязочки, ремешки, ленты, узлы - именно те акценты, которые летом 2020 выдадут в вас поклонницу древнегреческого стиля. Вдохновляйтесь пляжными образами авторства Эмили Ратаковски, а если пока вы не готовы на такие радикальные эксперименты, то присмотритесь к более спокойным, но все-таки сексуальным плетениям.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

Цветы

Классический принт без которого невозможно представить ни один летний сезон. На пляжных образах флористические мотивы смотрятся ярко, игриво и кокетливо. Вместо многообразия цветочных букетов выбирайте купальники с более лаконичным, контрастным принтом. Помните, что именно цвет - главный признак стильно пляжного лука 2020 года.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

Обнаженность

Конечно, мы подразумеваем вездесущий нюд, который не смог оставить в покое даже такой фэшн-сегмент как пляжная мода. Вы вольны выбирать разнообразные фасоны и декоры, но именно бежевый оттенок - признак вашего превосходства. Карамельный, тон-в-тон коже, тепленое молоко или пески Сахары - аристократичность можно проявить и на берегу океана или даже на простом озере.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

Анимализм

Самые страстные и хищные девушки искренне любят играться с анималистическими принтами. Пляжные образы располагают к подобным экспериментам, ведь именно в таком виде яркая расцветка не ассоциируется с вульгарностью и пошлостью. Скорее - с сексуальностью, смелостью и обольстительностью.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

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Ретро-хиты

Подобные винтажные модели всегда остаются в тренде, поэтому приобретая ретро-образ на лето 2020, вы можете быть уверены, что купальник останется с вами еще минимум на несколько сезонов. Высокие плавки, принт “горошек”, морские оттенки, банты - ретро-хиты 60-х годов подойдут девушкам с любой фигурой.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

Профессиональные

Даже если вы не занимаетесь синхронным плаванием или дайвингом, спортивные купальники могут стать вашим личным источником вдохновения летом 2020. Гидрокостюмы, минимум декора, кроп-топы и лаконичные плавки - в миксе получается комбинация скромности и ультратонкой сексуальности.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

Асимметрия

Если вы обожаете асимметрию в вечерних платьях, то можете перенести эту любовь летом 2020. Акцент на одно плечо выглядит очень изящно, эротично, но невероятно женственно. Конечно, о равномерном загаре можете и не мечтать, но подобный образ вы обязаны иметь в своем арсенале хотя бы для грандиозного появления на пляжной вечеринке.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

Рюши

Один из главных трендов фэшн-сегмента весенне-летнего сезона 2020 плавно переместился в зону бикини. Рюши и оборки - это не только красиво, нежно и очень романтично, но еще и очень удобно. Если вы ощущаете недостаток объема в верхней части, то именно воланы помогут вам добавить визуальных размеров.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

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Открытые плечи

Откровенно признаем, что именно такая модель выглядит наиболее стильно, кокетливо, мило и романтично. С оборками, однотонные, с микро-плавками, в флористические принты, с длинными рукава или “фонариками” - перед вами самая нежная модель пляжной моды лета 2020.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

Сборная история

Красивые слитные купальники - классика жанра, которая не сможет никогда устареть. Поверьте, не только женщины с неидеальными формами выбирают подобные образы, ведь цельные комплекты - символ приверженности традиционализму и комфорту. В них можно смело заниматься разнообразными пляжными активностями, плавать в бассейне или в океане, а вот если вы желаете приобрести равномерный загар, то лучше иметь в запасе еще и стильные бикини.

10 модных купальников на лето 2020 - ФОТО Pinterest

Пляжная эстетика подразумевает не только загорелые, подтянутые и красивые тела, но и грамотное их украшение. Пляжный образ - также сложен и многогранен, как и вечерний лук. Если вы хотите стать королевой берега, то придется уделить особое внимание не только идеальному фасону купальника, но и сопутствующим аксессуарам. Шляпа, сумочка, обувь, украшения - в вашем луке должно быть прекрасно все. Что же касается купальников, то помните, что простота оттенков, замысловатость линий и плетений, а также акцент на функциональность - именно те принципы, которые имеют наибольший вес при выборе идеального пляжного образа летом 2020.

Раннее мы писали о том, как составить капсульный гардероб на лето 2020.

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