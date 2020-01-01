Анатомия платья: Почему наряды Elie Saab остаются самыми желанными

Эстетическое подтверждение тому, что вечерние луки от ливанского дизайнера - все, о чем может мечтать настоящая женщина.

Финикийские реликвии, город, который связан с происхождением слова “книга”, местность, на которой происходил легендарный бой Георгия Победоносца со змеем - а вы уже догадались о какой стране идет речь? Если пока ваши догадки не привели к правильному объяснению, то скажем, что именно отсюда походит родом стильная красотка Амаль Клуни - вы уже ближе к истине? Открываем последнюю и самую важную карту: именно в этой стране родился и начал творить легендарный кутюрье Эли Сааб. Пожалуй, теперь вы уж точно поняли, что все наши подсказки вели к мистической и загадочной Ливии. Впрочем, речь сегодня пойдет о главном современном сокровище финикийской нации - дизайнере, который из сына далекой от фэшн-индустрии семьи превратился в бога вечерней моды. Его роскошные, по-настоящему шикарные платья предпочитают звезды для красных дорожек, а свадебные образы примеряют невесты самых богатых людей мира. Ivona рассказывает, в чем заключается секрет успеха Эли Сааб, изучая клиентскую базу нынешнего бога кутюра.

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Облегающие фасоны, роскошная ручная вышивка, пастельные оттенки и ткань, которая сверкает миллионами кристаллов - подобные луки являются хрестоматийными для стилистики Эли Сааб. Особенно здорово такие образы смотрятся на стройных и миниатюрных девушках как актриса Алисия Викандер. В нежно-голубом платье с небольшим шлейфом она выглядит как настоящая хрустальная статуэтка.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

Наша бывшая соотечественница - актриса Ольга Куриленко тоже является ярой поклонницей творчества ливанского кутюрье Эли Сааба. Для выходов на красных ковровых дорожках у нее всегда припасен образ из свежей кутюрной коллекции. Особенно к лицу ей платья силуэта “нью-лук” - конечно, с характерной вышивкой, флористическими узорами, тонким пояском и мириадами блесток.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

Несмотря на то, что стиль бренда Elie Saab вот уже больше 20 лет остается неизменным, средства выражения дизайнер время от времени все же меняет. Если 10 лет назад это была имитация рыбной чешуи и крупные стразы, как на образе Айшварии Рай, а 5 лет назад кристальная вышивка, то сейчас дизайнер прикипел к золотому декору и градации оттенков. Впрочем, стиль кутюрье по-прежнему остается неизменным - перепутать ни с одним другим его просто невозможно.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

Один из самых необычных и даже нехарактерных образов от Elie Saab продемонстрировала актриса Джессика Бил на церемонии “Золотого Глобуса” 2017. Откровенное декольте, глубокий разрез вдоль ноги, пышная юбка и комбинация контрастных тканей. Узнать, что платье - творения рук ливанца можно лишь по характерному поясу и рассыпанным вдоль юбки цветах.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

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Нужно признать, что платья Эли Сааб создает для девушек тонких, изящных и очень хрупких. Именно на них прозрачная ткань, рассыпанные блестки и аристократичные силуэты выглядят наиболее эффектно. Дженнифер Лопес со своей латиноамериканской фактурой никак не вписывается в понятие идеальной клиентки бренда. Впрочем, ее нюдовый образ с “Оскара” 2015 до сих пор остается одним из самых эффектных за всю историю существования кинонаграды.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

Если звезда на красную ковровую дорожку надевает образ от Elie Saab, то она автоматически попадает в список самых стильных знаменитостей торжества. Тейлор Свифт всегда выгодно отличается от коллег, но в аквамариновом луке от ливанского дизайнера она и вовсе стала королевой музыкального бала - премии Грэмми 2015.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

Пастельные оттенки, длинный рукав, облегающий фасон, разрез вдоль ноги и россыпь кристаллов - идеальный пример образцового платья от Elie Saab. Именно такой нежно-салатовый аутфит выбрала актриса Эмма Стоун для “Оскара” 2015. Несмотря на скромность фасона, рыжеволосая красотка была признана одной из самых стильно одетых звезд церемонии.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

В прежние времена, когда Анджелина Джоли уделяла больше времени торжественным появлениям, она частенько выбирала платья от Эли Сааб. Самым стильным в ее арсенале по-прежнему остается нюдово-серебристый образ, усеянный кристаллами, имитирующими капли дождя.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

Если юная звезда хочет заявить о себе, то сделать это можно легко с помощью роскошного образа от Эли Сааб. Появитесь в нем на вечеринке года, например на afterparty Vanity Fair, и о вас заговорит весь мир. Именно так и произошло с актрисой сериала “Ривердейл” Мэдилин Петш. Рыжая красотка выбрала роскошный темно-изумрудный, бархатный образ с очень откровенными разрезами, декольте и драгоценным декором.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

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Пожалуй, самый необычный образ Elie Saab, которому отдавали предпочтение звезды, продемонстрировала актриса и певица Хейли Стейнфилд. Кроме того, что лук был создан по образу и подобию роскошного букета коралловых цветов, он еще и отличался необычной для кутюрье мини-длиной. Впрочем, на таком примере можем твердо заявить, что ливанцу под силу создать идеальный вечерний образ даже без использования беспроигрышных кристаллов и блесток.

Легендарные платья Elie Saab Pinterest

Если долго любоваться на творения Эли Сааб, то может показаться, что в глазах начинает рябить от невозможного количества кристаллов, стразов, тяжелых тканей и невероятных оттенков. Как истинный восточный человек кутюрье не жалеет декора и фурнитуры, создавая свои шедевры. Да, поклонники минимализма скажут, что его платья чересчур броские, не оставляющие даже намека на индивидуальность, но в этом и заключается успех Сааб. Кто-то отметит, что все коллекции бренда похожи друг на друга, но не говорит ли это о том, что дизайнер отыскал свой почерк, выстроил с нуля эстетику модного дома? Образы от Elie Saab - воплощение роскошества и стиля. Яркого, буйного, очень громогласного, но именно подобного впечатления мы и ждем, когда речь заходит о вечерних образах. В мире унисекса и скандинавского кэжуала порой хочется погрузиться в атмосферу реальной ближневосточной сказки.

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