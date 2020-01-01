Белая королева: ТОП-9 лучших вечерних выходов Марго Робби

Изучаем торжественный гардероб звезды, ставшей символом современной голливудской красоты.

Молодая королева Елизавета II, секс-богиня и супруга самого знаменитого дельца с Уолл-стрит, сумасбродная и абсолютно очаровательная Харли Квинн - это все знаковые ипостаси теперь уже 30-летней Марго Робби. Ее послужной список не ограничивается только драматическими образами, ведь мы видели ее и беззаботной Шэрон Тейт и резкой, даже дикой Тоней Хардинг. Марго умудряется лавировать на грани разнокалиберных образов, не прибегая к тиражированию одного и того же амплуа. Ее классическая калифорнийская красота позволяет всегда и везде выглядеть как луч солнца, случайно забредший в темницу. 2-го июля многократная номинантка на премии “Оскар” и “Золотой глобус” отпраздновала 30-летний юбилей, хотя нам, ее преданным вассалам, кажется, что на киноэкранах она мелькает уже по крайней мере полвека.

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Практически ни один мировой блокбастер не обходится без участия этой очаровательной блондинки, а все потому, что она несет в себе юную, свежую энергетику, которой так не хватает многим другим актрисам. Также своеобразна она и на красных ковровых дорожках - именно поэтому ее торжественные луки постоянно попадают в списки лучших и самых модных образов. Чествуя истинную королеву Голливуда XXI века, Ivona вспоминает ТОП-10 самых ярких вечерних луков Марго Робби.

Марго Робби обладает достаточно сложной фигурой. Ее плечи чересчур широкие, талия не слишком тонкая, а все тело выглядит тяжелым, чтобы не сказать грузным. Именно поэтому всяческий декор, ассоциирующийся с воздушностью и нежностью, ей всегда к лицу. Романтические перья вместо баски, расшитый бисером шифон и белоснежный оттенок - американка отчетливо понимает недостатки своей внешности, но умело маскируется за ликом совершенства.

Лучшие вечерние образы Марго Робби Pinterest

Несмотря на то, что обычно для кинопремьер, вечеринок и красных дорожек Робби предпочитает лаконичные платья в светлых тонах, порой она позволяет себя выбрать яркий и непривычный лук. Так и произошло с образом Gucci, который, кстати, одобрила и сама Мелания Трамп, появившись в точно таком же платье на одной из официальных встреч. Вопреки тому, что лук одобрили сразу две фэшн-иконы США, выкрашенные кроличьей рукава, расписные узоры в японском стиле и адаптация кимоно выглядят уж слишком нарочито и даже безвкусно.

Лучшие вечерние образы Марго Робби Pinterest

Впрочем, во время следующего своего выхода Марго, заметив и исправив ошибку предыдущего образа, осталась верна своим пристрастиям к необычным аппликациям, но переходить грань дешевизны не стала. Рычащий тигр и флористические мотивы выглядят очень саркастично и игриво, а в особенности в сочетании с простым А-силуэтом и белым оттенком.

Лучшие вечерние образы Марго Робби Pinterest

Один из первых публичных выходов Марго Робби, который приблизил ее к статусу современной иконы моды, был создан с помощью уникального стиля Prada. Белое платье, украшенное разноцветными бусинами, обладало истинно американскими чертами. Лаконичность, спортивный крой декольте, а также простота фасона - кажется, именно в этот момент Робби поняла, что для того, чтобы выглядеть стильно не обязательно украшать себя полнометражным культурным наследием различных наций.

Лучшие вечерние образы Марго Робби Pinterest

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Пожалуй, самым удачным образом из всей сегодняшней подборки лучших луков Марго Робби мы можем считать образ от Oscar de la Renta. Кирпично-оранжевый оттенок удивительным образом подчеркнул свежеть лица актрисы, а игривые детали в виде шарфа и глубокого декольте показали, как можно оставаться в образе невинной соблазнительницы, не переступая грани пошлости.

Лучшие вечерние образы Марго Робби Pinterest

Робби любит платья, украшенные всевозможными вариациями цветочных аппликаций. Вероятно, именно поэтому ей так пришелся по вкусу скромный, но роскошный лук от Gucci. На вечеринке по случая премии “Золотой Глобус” она была самой яркой звездой. Простой силуэт, V-образный, глубокий вырез и однотонность - ключевые фэшн-штрихи остаются неизменными.

Лучшие вечерние образы Марго Робби Pinterest

Наверняка, вы могли заметить, что Марго Робби отдает предпочтением простым фасонам и крою. Она скорее выберет содержание, чем форму. Впрочем, порой даже ей не удается устоять перед силой скульптурных фасонов, предлагающихся модным домом Giambattista Valli. Лавандовый оттенок, снова-таки флористические узоры, плиссировка и сложный крой - модный эксперимент удался.

Лучшие вечерние образы Марго Робби Pinterest

Просто, лаконично, по-настоящему роскошно - именно так выглядела Марго Робби на красной ковровой дорожке “Золотого Глобуса” 2020. Образ от Chanel - тот самый ожидаемый и вполне понятный путь, по которому вот уже несколько лет шествует королева Робби. Контрастный лиф и строгая юбка, но обязательно легкий намек на игривость (в данном случае цветочная имитация из блесток) - с каждым таким выходом вероятность увидеть Марго в неподходящем аутфите тает с ошеломительной скоростью.

Лучшие вечерние образы Марго Робби Pinterest

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Один из последних выходов Марго Робби - на премьере фильма “Однажды в Голливуде” является той самой причиной, по которой множество критиков считают Марго Робби современной королевой ковровых дорожек. Летящее, абсолютно “воздушное”, “порхающее” белоснежное платье от Chanel подытоживает все сказанное выше. Грация силуэта, легкий намек на соблазнительность и невинность - Марго Робби отыскала свое идеальное амплуа.

Лучшие вечерние образы Марго Робби Pinterest

Как и любая другая знаменитость Марго Робби прошла немалый путь становления своего личного стиля. В юном возрасте она часто грешила излишне драматичными образами, которые никак не совпадали с ее солнечной и сверкающей личностью. Позже с помощью стилистов Марго отыскала ту нишу, в которой чувствует себя наиболее комфортно. Ее вечерние образы с легкой руки таких модных домов как Chanel, Miu Miu и Tom Ford очертили ключевые признаки ее вечернего стиля: минимум трагизма, нежность оттенков, воздушные силуэты и порой, совсем иногда, сверкание диско-80-х. Согласитесь, сейчас сложно представить, что Марго Робби после очередной киновечеринки может попасть в позорный список фэшн-критиков, ведь ее стиль был отточен лучшими из мира моды.

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