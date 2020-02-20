Летний микс: Самые модные образы топ-моделей, которые легко повторить

Что на самом деле носят девушки, которые подспудно считаются самыми продвинутыми фэшионистами.

Легко быть молодой, красивой и стройной. Любая одежда на тебе смотрится удивительно, ведь на твоей стороне время. Девушки, демонстрирующие стильные комплекты со страниц глянцевых журналов, беззастенчиво пользуются преимуществами своей внешности. Даже в обычной жизни, далеко от света софитов или вспышек папарацци, они умудряются одеваться стильно, но при этом достаточно просто. Никакого пафоса, шика и притязательности - только откровенные тренды без всяческих преувеличений. Впрочем, правда состоит в том, что даже дамы с самой обычной фигурой смогут подобрать для себя один из летних луков 2020 по подобию образов топ-моделей. Ivona предлагает выбрать свой лук-фаворит среди самых трендовых комплектов текущего сезона.

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Роми Стрейд

Прозрачные корсеты - новый тренд лета 2020, который уже успели опробовать многие модели во главе с Белой Хадид. Белые определенно имеют большую популярность, но только самые оригинальные девушки, которые предпочитают во всем прокладывать собственную линию поведения, становятся трендсеттерами. Именно поэтому нам прилгнулся выбор Роми Стрейд, которая отдала предпочтение кружевному нежно-голубому корсету. Джинсы с завышенной талией - идеальное дополнение остромодной тенденции.

Тейлор Хилл

Если летом вы предпочитаете комфорту красоту, то можете взять пример с Тейлор Хилл, которой удается вывести понятие комбинезона на новый уровень. И хотя ее образ нисколько не похож на такие модный образы, напоминающие униформы рабочих и строителей, увидев лишь раз, отказаться от белоснежного кружевного образа вам уже не удастся. Клеш и широкий контрастный пояс - добавьте еще сандалии на длинных ремешках и пляжный лук 2020 готов.

Гинта Лапина

Латвийская Мария-Антуанетта доказывает, что сочетание ампира и провансокго шика летом 2020 выглядит как модное провозглашение. Ее нисколько не смущает тот факт, что мюли, перед которыми не смогла бы устоять даже самая модная французская королева, и топ в клетку “виши” - представители двух абсолютно разных опер. Минималистичные шорты с высокой талией являются связующим звеном, которые грамотно соединяют два разных, но одинаково актуальных тренда.

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Кайя Гербер

Превратившаяся в блондинку дочь Синди Кроуфорд - Кайя Гербер в обычной жизни предпочитает носить максимально простые вещи. Пока она еще не стала трендесеттером, но порой ее выходы удивляют своей непосредственностью и универсальностью. Белые джинсы и рубашка - подобный комплект летом 2020 должен быть в гардеробе любой модницы, ведь даже фэшн-императрицам порой нужен отдых.

Эльза Хоск

Королева красных дорожек шведка Эльза Хоск умеет удивлять не только роскошными вечерними образами, но и идеальными городскими выходами. На этот раз предлагаем поучиться у красотки, как носить стильные кроп-топы с милыми рукавами буфами. Белоснежный оттенок красиво подчеркнет даже самый скромный загар, а компанию крутому тренду может составить еще одна фэшн-новинка - микрошорты с высокой талией в классический принт “пейсли”.

Элизабет Грейс

Платья-рубашки летом 2020 определенно отвоевали свое заслуженное право считаться фэшн-гигантами наших сезонных гардеробов. Если привычные фасоны вас нисколько не привлекают, то советуем вдохновиться Іnstagram-образами смелых и раскованных красоток. Грейс Элизабет на собственном примере доказывает, что только мини-длина и трапециевидная форма из 60-х способны подчеркнуть характерную воздушность крутого фасона.

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Марта Хант

Если же даже летом вы не позволяете себе расслабиться, фланируя между конференциями, рабочими собраниями и посиделками в городских кафе. Универсальный образ 2020, который будет уместен в любой из указанных обстановок - традиционное платье на запах. Оно и было создано для того, чтобы женщина чувствовала себя комфортно всегда, не нуждаясь при этом в постоянной смене образа. Отдайте предпочтение модному шафрановому оттенку - он поможет привнести в лук свежести и юности.

Многие топ-модели становятся трендсеттерами и даже иконами стиля в силу своей профессии. Достаточно легко увлечься модой, если каждый день проводишь в декорациях роскошных фотосессий, примеряя самые стильные вещи. Впрочем, копировать луки со страниц журналов и составлять новые аутфиты, наделенные толикой твоей индивидуальности - две большие разницы. Современные топ-модели - не просто манекенщицы, которые для успеха должны обладать лишь длинными ногами и 87 сантиметрами в талии. Искра, особенность, отличительная черта - только таким девушкам удается пробиться в индустрию красоты и моды. Если у тебя получилось, то считай, что титул следующей Джиджи Хадид не за горами. А для того, чтобы подтверждать свои способности и проявлять инициативу, всегда нужно выглядеть идеально. Нам же подобная практика топ-моделей только на руку. Если не копировать, то хотя вдохновляться стритстайл-луками гораздо проще, если созданы они с легкой руки самых стильных девушек мира.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 вечерних образов принцессы Дианы попали на страницы истории моды.

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