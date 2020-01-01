Модная монархия: Культовые вечерние образы принцессы Дианы

От традиционных платьев-"пирожных” до полноценных сексуальных “коктейлей” - как менялся стиль фэшн-дивы 1990-х.

Принцесса Диана - легендарная женщина, которая благодаря многим своим поступкам и самой своей сущности сумела перекроить историю человечества. Она выгодно отличалась от консервативных, скучных и очень традиционных членов королевской семьи. Она была другой, абсолютно непохожей на узколобых, стиснутых в оковы протокола судьбоносных “гостей” своей жизни. Весь ее путь был похож на историю современной Золушки, но только с одним весьма реалистичным уточнением - “долго и счастливо” бывает только в сказках. Принцесса Диана поражала не только своей красотой и стилем, но и откровенностью, добрым сердцем и невероятно широкой душей. В день ее возможного 59-летия Ivona решила вспомнить ТОП-11 вечерних образов леди Ди, которые на каждом этапе ее жизни удивительно отражали трансформации ее личности.

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Официальные мероприятие начались сразу после объявления о помолвке Дианы Спенсер и принца Чарльза. Проверке на прочность будущей самой обсуждаемой персоны конца XX века дан старт. Стиль поздних 80-х отличался неимоверным обилием рюшей и воланов, а также кислотными оттенками. Ни один из этих принципов Диана не могла игнорировать. Именно они являются характерными для ее раннего стиля.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

Моду 1990-х можно критиковать за множество провалов и фэшн-упущений. Например, объемный декор, воланы и обилие “драгоценных” тканей - не те детали, которые нам хотелось бы повторять спустя года. Впрочем, рюшам удалось вернуть себе доброе имя, а потому не мудрено, если уже в следующем сезоне мы будем носить бархат и цветочные имитации из ткани по примеру принцессы Дианы.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

Как истинная принцесса леди Ди в молодости не упускала возможности покрасоваться в самых стильных вечерних фасонах. На тот момент платья-тортики считались высшей модной декламацией, а потому и носили их по каждому удобному случаю. В гардеробе принцессы Дианы их было достаточно, но самым красивым остается то легендарное, в котором принцесса уснула сидя. Нежный лавандовый оттенок, атласная лента на талии, воланы и оголенные плечи - без толики иронии и здесь дело не обошлось.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

Леди Ди часто использовала в своих вечерних нарядах технику колорблокинга, нарочито расставляя яркие, контрастные акценты. Красоту принцессы можно описать как нежную, тонкую и цветущую, но иногда даже самым трепетным из нас хочется почувствовать себя роковыми соблазнительницами. Образ Кармен к лицу Диане, но все же более романтические “материи” подчеркивают ее природную красоту гораздо удачнее.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

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Платье-бюстье - достаточно рискованный выбор как для монаршей особы, ведь в нем и руки остаются оголенными, и декольте выглядит слишком откровенно. Впрочем, белый, невинный оттенок платья сглаживает все острые моменты, а тонкая золотая вышивка наконец объясняет, почему нынешняя герцогиня Кембриджская так обожает свое трогательное платье от Александра Маккуина.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

Сложно определить, в каких исторических декорациях красота принцессы Дианы выглядела бы наиболее органично. Она остается вневременной, которая могла бы сверкать и в интерьерах средневековых дворцов, и в огромных поместьях начала прошлого века. Жемчужное платье в комбинированной технике выглядит как модный оммаж 1920-м - просто и очень женственно.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

Идеальный рост принцесса Диана обожала подчеркивать, ведь она никогда не стеснялась такой не всегда понятной черты своей внешности. И снова в этом ей помогает техника колорблокинга. Намеренно демонстрируя невероятную длину ног и выделяя высокий бюст, лаконичный бело-розовый бархатный образ выглядит как влитой на тонкой фигуре леди Ди.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

Монохромные аутфиты принцесса Диана практиковала и в повседневной жизни, и на торжественных мероприятиях. По сей день одним из самых удачных считается ее белоснежный выход. Расшитое жемчужинами разного калибра платье с разрезом на ноге, дополненное жакетиком, пример рафинированного вкуса леди Ди.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

В последние годы своей жизни принцесса Диана любила носить вещи простые, “взрослые”, таким образом демонстрируя свою независимость. Электрический синий оттенок, асимметричный вырез, атлас, туфли и клатч в тон - перед вами один из самых зрелых луков Дианы Спенсер.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

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Понятие “платье мести” ввела именно принцесса Диана. На вечеринке галереи “Серпентайн” в 1994 году она появилась впервые после официального разрыва отношений с принцем Чарльзом. Тогда все зрители буквально ахнули: образ был чересчур откровенным и сексуальным. Маленькое черное платье с невозможно откровенным декольте и длиннющим шлейфом открыло новую страницу жизни леди Ди.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

Позже в рамках все тех же мероприятий галереи “Серпентайн” Диана появилась в еще более откровенном наряде. Женщина, которая вышла из токсичных королевских отношений, демонстрировала, насколько свободной духом она наконец сумела себя почувствовать. Платье откровенной длины с V-образным вырезом, небольшой сборкой на талии нежно-голубого оттенка выглядела очень свежо и абсолютно независимо.

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы Pinterest

Внешность принцессы Дианы нельзя считать классической, ведь и длинноватый нос, и угловатость черт, и даже высокий рост - не те признаки, по которым принято определять “королеву бала”. Ее фигуры была то слишком пухлой, то удивительной хрупкой, однако вечерние платья всегда выглядели на ней идеально благодаря высокому росту. Пышные образы в стиле принцессы из сказок Шарля Перро, лаконичные макси-выходы - блестящие и сдобренные рюшами, а после минималистичные коктейльные и даже откровенные образы. Леди Ди даже умудрилась создать модные маячки, такие, как например “платье мести”, которые по сей день и даже спустя века будут ассоциироваться именно с ее особой.

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