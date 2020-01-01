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Модная монархия: Культовые вечерние образы принцессы Дианы

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От традиционных платьев-"пирожных” до полноценных сексуальных “коктейлей” - как менялся стиль фэшн-дивы 1990-х.
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

Принцесса Диана - легендарная женщина, которая благодаря многим своим поступкам и самой своей сущности сумела перекроить историю человечества. Она выгодно отличалась от консервативных, скучных и очень традиционных членов королевской семьи. Она была другой, абсолютно непохожей на узколобых, стиснутых в оковы протокола судьбоносных “гостей” своей жизни. Весь ее путь был похож на историю современной Золушки, но только с одним весьма реалистичным уточнением - “долго и счастливо” бывает только в сказках. Принцесса Диана поражала не только своей красотой и стилем, но и откровенностью, добрым сердцем и невероятно широкой душей. В день ее возможного 59-летия Ivona решила вспомнить ТОП-11 вечерних образов леди Ди, которые на каждом этапе ее жизни удивительно отражали трансформации ее личности. 

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Официальные мероприятие начались сразу после объявления о помолвке Дианы Спенсер и принца Чарльза. Проверке на прочность будущей самой обсуждаемой персоны конца XX века дан старт. Стиль поздних 80-х отличался неимоверным обилием рюшей и воланов, а также кислотными оттенками. Ни один из этих принципов Диана не могла игнорировать. Именно они являются характерными для ее раннего стиля. 

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

Моду 1990-х можно критиковать за множество провалов и фэшн-упущений. Например, объемный декор, воланы и обилие “драгоценных” тканей - не те детали, которые нам хотелось бы повторять спустя года. Впрочем, рюшам удалось вернуть себе доброе имя, а потому не мудрено, если уже в следующем сезоне мы будем носить бархат и цветочные имитации из ткани по примеру принцессы Дианы. 

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

Как истинная принцесса леди Ди в молодости не упускала возможности покрасоваться в самых стильных вечерних фасонах. На тот момент платья-тортики считались высшей модной декламацией, а потому и носили их по каждому удобному случаю. В гардеробе принцессы Дианы их было достаточно, но самым красивым остается то легендарное, в котором принцесса уснула сидя. Нежный лавандовый оттенок, атласная лента на талии, воланы и оголенные плечи - без толики иронии и здесь дело не обошлось. 

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

Леди Ди часто использовала в своих вечерних нарядах технику колорблокинга, нарочито расставляя яркие, контрастные акценты. Красоту принцессы можно описать как нежную, тонкую и цветущую, но иногда даже самым трепетным из нас хочется почувствовать себя роковыми соблазнительницами. Образ Кармен к лицу Диане, но все же более романтические “материи” подчеркивают ее природную красоту гораздо удачнее. 

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

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Платье-бюстье - достаточно рискованный выбор как для монаршей особы, ведь в нем и руки остаются оголенными, и декольте выглядит слишком откровенно. Впрочем, белый, невинный оттенок платья сглаживает все острые моменты, а тонкая золотая вышивка наконец объясняет, почему нынешняя герцогиня Кембриджская так обожает свое трогательное платье от Александра Маккуина.  

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

Сложно определить, в каких исторических декорациях красота принцессы Дианы выглядела бы наиболее органично. Она остается вневременной, которая могла бы сверкать и в интерьерах средневековых дворцов, и в огромных поместьях начала прошлого века. Жемчужное платье в комбинированной технике выглядит как модный оммаж 1920-м - просто и очень женственно. 

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

Идеальный рост принцесса Диана обожала подчеркивать, ведь она никогда не стеснялась такой не всегда понятной черты своей внешности. И снова в этом ей помогает техника колорблокинга. Намеренно демонстрируя невероятную длину ног и выделяя высокий бюст, лаконичный бело-розовый бархатный образ выглядит как влитой на тонкой фигуре леди Ди. 

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

Монохромные аутфиты принцесса Диана практиковала и в повседневной жизни, и на торжественных мероприятиях. По сей день одним из самых удачных считается ее белоснежный выход. Расшитое жемчужинами разного калибра платье с разрезом на ноге, дополненное жакетиком, пример рафинированного вкуса леди Ди. 

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

В последние годы своей жизни принцесса Диана любила носить вещи простые, “взрослые”, таким образом демонстрируя свою независимость. Электрический синий оттенок, асимметричный вырез, атлас, туфли и клатч в тон - перед вами один из самых зрелых луков Дианы Спенсер. 

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

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Понятие “платье мести” ввела именно принцесса Диана. На вечеринке галереи “Серпентайн” в 1994 году она появилась впервые после официального разрыва отношений с принцем Чарльзом. Тогда все зрители буквально ахнули: образ был чересчур откровенным и сексуальным. Маленькое черное платье с невозможно откровенным декольте и длиннющим шлейфом открыло новую страницу жизни леди Ди. 

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

Позже в рамках все тех же мероприятий галереи “Серпентайн” Диана появилась в еще более откровенном наряде. Женщина, которая вышла из токсичных королевских отношений, демонстрировала, насколько свободной духом она наконец сумела себя почувствовать. Платье откровенной длины с V-образным вырезом, небольшой сборкой на талии нежно-голубого оттенка выглядела очень свежо и абсолютно независимо.  

Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Знаковые вечерние образы принцессы Дианы
Pinterest

Внешность принцессы Дианы нельзя считать классической, ведь и длинноватый нос, и угловатость черт, и даже высокий рост - не те признаки, по которым принято определять “королеву бала”. Ее фигуры была то слишком пухлой, то удивительной хрупкой, однако вечерние платья всегда выглядели на ней идеально благодаря высокому росту. Пышные образы в стиле принцессы из сказок Шарля Перро, лаконичные макси-выходы - блестящие и сдобренные рюшами, а после минималистичные коктейльные и даже откровенные образы. Леди Ди даже умудрилась создать модные маячки, такие, как например “платье мести”, которые по сей день и даже спустя века будут ассоциироваться именно с ее особой.  

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить вещи в самую модную клетку - старинную “виши”.

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Теги: принцесса Диана, стиль принцессы, образы звезд, вечерние платья
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Источник: ivona.bigmir.net

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