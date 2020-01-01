Только для принцесс: ТОП-7 “чайных” платьев как у Кейт Миддлтон

Как повторить свежий выход герцогини Кембриджской и не остаться с пустым кошельком.

За период мировой пандемии насладиться роскошными вечерними выходами звезд или хотя бы привычными стритстайл-луками нам удается крайне редко. Приходится лишь реминисцировать, вспоминая о тех временах, когда каждодневная порция фэшн-вдохновения была скорее не чем-то из ряда вон выходящим, а абсолютно тривиальным. Буквально на днях главная икона стиля всей Великобритании - Кейт Миддлтон порадовала поклонников, совершив свой второй публичный выход. Первое ее появление оставило после себя неприятный осадок, заставивший сомневаться в том, а не растеряла ли герцогиня Кембриджская свое мастерство. Образ в стиле “сафари” нисколько не вдохновил ни критиков, ни публику. Впрочем, ее следующий выход напомнил о том, насколько Кейт ценит классику и аристократический шик. Ivona представляет ТОП-7 “чайных” платьев, которые одобрила бы сама герцогиня.

Читай также: Клетка с историей: ТОП-7 образов с самым модным принтом лета 2020

В субботу 27-го июня Кейт Миддлтон во второй раз после объявления карантина появилась на своей “официальной” работе. Так она посетила детский хоспис в Норфолке, и в рамках события высадила десяток разнообразных растений. Впрочем, публике было бы достаточно и того флористического разнообразия, которое продемонстрировала Кейт с помощью образа от торговой марки Faithfull the Brand. Лук стоимостью в более чем 5000 гривен оценили не многие, отметив его очевидную простоту. В защиту королевской особы отметим, что именно такой фасон летом 2020 года является хоть и не самым дерзким, но определенно актуальным. “Чайные” платья испокон веков носили аристократки, наряжаясь при подготовке к традиционному событию - Five o’Clock Tea. Лавандовый оттенок, аккуратные “буфы” на рукавах, миди-длина, а также нежный цветочный узор - аутфит, олицетворяющий характер герцогини Кембриджской.

Новый выход Кейт Миддлтон после карантина Pinterest

Если выбор герцогини кажется вам чересчур скромным, то предлагаем немного укоротить воображаемую длину идеального “чайного” платья. Прежними оставим нежный лавандовый оттенок, скромное декольте, а также ромашки, трогательно расцветающие на материи. Немного стильных воланов и рюшей также стоит добавить в знак поддержки актуальных трендов лета 2020.

Zara, 899 грн zara.com

Предлагаем заменить чересчур нежные и непритязательные ромашки на более изящные и невероятно притягательные розы. Нарисованные в стилистике художников-прерафаэлитов они выглядят не просто винтажно, а даже старинно. Для того, чтобы вас не перепутали с путешественницей во времени, предлагаем выбирать модный фасон с аккуратно структурированной линией талии и милыми рукавами-”буфами”.

Stradivarius, 949 грн stradivarius.com

Читай также: SPF-спасение: ТОП-7 платьев, которые уберегут от жары

Будьте аккуратны со следующим стильным “чайным” платьем, которое может органично вписаться в ваш летний гардероб 2020. Несмотря на актуальный “воздушный” фасон, множество изящных деталей, как например в случае с использованием шифона, лук может навредить девушкам с аппетитными формами. Если ваша талия также стройна, как и у Кейт Миддлтон, то даже невероятно мелкий флористический принт не сможет помешать вам наслаждаться красотой платья.

Reserved, 999 грн reserved.com

И снова перед вами ромашки, но в гораздо более элегантном амплуа, чем на луке Кейт Миддлтон. Если лавандовый оттенок платья герцогини Кембриджской и его простоватый фасон напоминают об образах, которые могут пригодиться на летнем отдыхе в Провансе, то наш “розовый лук” подходит и для городских прогулок, и для романтических рандеву.

Reserved, 799 грн reserved.com

Представьте этот же образ Кейт Миддлтон лишенный всяческих принципов и правил, продиктованных королевским протоколом. Уверены, что в итоге получилось бы нечто похожее на тот лук, который выбрали мы для вас в качестве фэшн-вдохновения. Платье свободного кроя с более графичными рукавами-”буфами” и деталями в стиле бохошик выглядит очень современно.

Pull&Bear, 1199 грн pullandbear.com

Вспоминая традиции оригинального ритуала Five o’Clock Tea нельзя не упомянуть о том, что изначально дресс-код этих собраний предполагал платье макси-длины. Так летом 2020, вдохновляясь и свежим образом Кейт Миддлтон, и вековой традицией распивания чая, делаем выбор в пользу розового многослойного платья с акцентированной линией талии и скромным декольте.

Mohito, 1799 грн mohito.com

Читай также: Школьный роман: Как носить культовую юбку из 90-х

Напоследок мы оставили образ для самых продвинутых фэшионист, которые больше всего ненавидят копировать, всякий раз лишь вдохновляясь, а не повторяя. От оригинала приберегите лишь фасон и наличие флористического мотива. Выберите более строгий формат платья, драматичный темно-синий оттенок и стильный пояс в виде актуального летом 2020 бельтбэга.

Mohito, 799 грн mohito.com

“Чайные” платья для многих ассоциируются с архаичной традицией, которой, как считают многие, не место в современном мире, лишенном классовой дискриминации. Мы можем поспорить как с первым утверждением, так и со вторым. Если раньше лишь привилегированные дамы могли себе позволить нарядиться в милый “чайный” лук, то сейчас любая девушка, обладающая чувством стиля, может вообразить себя современной аристократкой. Если вы сомневаетесь, какое же платье выбрать на лето 2020, то делайте ставку на проверенную классику. Стиль Кейт Миддлтон может и отличается особым консерватизмом, но чего у него точно не отнять, так это таких важных женственности и изящности.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 трендов 1990-х летом 2020 пользуются спросом среди стилистов и дизайнеров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram