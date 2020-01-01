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Клетка с историей: ТОП-7 образов с самым модным принтом лета 2020

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Универсальный орнамент, который сумел “оправиться” от ярлыка “узора домохозяек”.
Как носить клетку "виши" летом 2020
Как носить клетку "виши" летом 2020
Pinterest

Каждое лето на улицах города мы наблюдаем чудесные фэшн-метаморфозы: оттенки луков становятся светлее, принты веселее, а фасоны более легкомысленными. Поэтому не удивляйтесь, если в новом жарком сезоне 2020 года торговые центры и рестораны заполонят дамы, одетые с головы до ног в двухцветную крупную клетку - “виши”. Именно такой принт в Советском Союзе активно использовали в качестве рисунка для скатертей, салфеток и штор - понять “изюминку” орнамента-рустик гражданам было явно не суждено. Спустя почти 400 лет после появления простого контрастного рисунка, мы начали воспринимать клетку “виши” не как символ домашнего уюта или эстетики ковбоев, а как модное высказывание. Ivona рассказывает, как носить оригинальный принт летом 2020 без оттенка бытовой скуки и незамысловатости.  

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Юбка с асимметричными клиньями - настоящий хит летнего сезона 2020. Не стесняемся “выгуливать” ее в интерьерах изящных ресторанов, мысленно и духовно переносящих нас в атмосферу французского Прованса. Для того, чтобы разыграть карты с наибольшим эффектом, дополняйте юбку простой белой футболкой и аксессуарами из рафии - изысканный образ сельской девушки готов. 

Как носить клетку
Как носить клетку "виши" летом 2020
Pinterest

Рабочий комплект тоже достаточно просто составить с помощью главной героини нашей подборки - клетки “виши”. Представьте контрастный орнамент в нескольких подходящих друг друга расцветках, чтобы насытить лук сложными метаморфозами. Брюки-клеш и лонгслив с эффектом “омбре” - возьмите в руки стильный тоут и запомните, что совмещать несовместимое полезно лишь в фэшн-индустрии. 

Как носить клетку
Как носить клетку "виши" летом 2020
Pinterest

Прозрачность и самый романтичный клетчатый принт из всего богатого арсенала узоров - с помощью этих двух принципов легко соорудить нежный летний лук 2020 года. Лаконичный кроп-топ и юбка-”колокол” сплетаются в изящном танце, напоминающем то ли отзвуки вальса, то ли фокстрота. 

Как носить клетку
Как носить клетку "виши" летом 2020
Pinterest

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Привычным для клетки “виши” является ее “спаривание” с разнообразными летними сарафанами. Обычно они выглядят достаточно убого, так как всем своим естеством пытаются напомнить о том, что изначально принт предназначался для салфеток и скатертей. Летом 2020 предлагаем выбирать любимую клетку Брижит Бардо, миксуя ее с поистине французским шармом свободного платья на тонких бретелях. 

Как носить клетку
Как носить клетку "виши" летом 2020
Pinterest

Пышные рукава как на портретах знатных дам времен эпохи Генриха VIII и современная кокетливая “фишка” - обнаженные плечи. Если вы хотите узнать рецепт беспроигрышного летнего аутфита 2020, то прислушайтесь к нашим советам. Сине-белая “виши” не отличается замысловатостью, но зато в комплекте с остромодным фасоном превращается в тренд сезона. 

Как носить клетку
Как носить клетку "виши" летом 2020
Pinterest

Перед вами еще один вариант платья, украшенный современной интерпретацией клетки “виши”. Красно-белый орнамент - самый привычный и опасный, ведь подспудно заставляет нас думать о том самом пресловутом домашнем уюте и скатерках в летних домиках наших бабушек. Яркий акцент на талии, дополнительный контрастный декор и простой крой сарафана - уверены, вам понравится перевоплощение в стильную француженку. 

Как носить клетку
Как носить клетку "виши" летом 2020
Pinterest

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Макси-юбки - вариант только для самых смелых девушек, а также для самых привлекательных. Если вы можете похвастать наличием бесконечных ног и немалого роста, то мы нашли для вас идеальный рустик-образ на лето 2020. Белая рубашка, яркий контрастный принт и стильная сумка-”бокс” - в этом луке идеально продуман абсолютно каждый элемент. 

Как носить клетку
Как носить клетку "виши" летом 2020
Pinterest

Немудрено, что особо популярной ткань, которая изначально использовалась лишь в качестве яркого обрамления бытовой утвари, была именно в военные времена. Символизируя радость теплого очага и уюта родной колыбели, она будто взывала людей не отчаиваться, твердо следовать своим принципам. И к тому же она была очень дешевой, а потому в гардеробе у любой девушки был наряд, щедро украшенный клеткой “виши”. Благодаря Брижит Бардо, которая решила выбрать собственное свадебное платье в бело-розовый крупный орнамент, ткань избавилась от нежелательных коннотаций. Позже оценила величие “виши” и фэшн-икона 90-х - принцесса Диана, эксплуатируя ее в своих загородных аутфитах. В 2020 году мы, пользуясь преимуществами достижений фэшн-индустрии, можем носить самый романтичный и “теплый” принт не стесняясь его первоначального употребления. “Виши” многократно доказывала, что может быть уместной не только в атмосфере кухонного интерьера, но и в гардеробах светских дам и фэшионист.  

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить майку с самым неоднозначным прозвищем - “алкоголичку”.  

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Теги: клетка в одежде, виши, мода 2020, тренды 2020, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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