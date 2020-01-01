Клетка с историей: ТОП-7 образов с самым модным принтом лета 2020

Универсальный орнамент, который сумел “оправиться” от ярлыка “узора домохозяек”.

Каждое лето на улицах города мы наблюдаем чудесные фэшн-метаморфозы: оттенки луков становятся светлее, принты веселее, а фасоны более легкомысленными. Поэтому не удивляйтесь, если в новом жарком сезоне 2020 года торговые центры и рестораны заполонят дамы, одетые с головы до ног в двухцветную крупную клетку - “виши”. Именно такой принт в Советском Союзе активно использовали в качестве рисунка для скатертей, салфеток и штор - понять “изюминку” орнамента-рустик гражданам было явно не суждено. Спустя почти 400 лет после появления простого контрастного рисунка, мы начали воспринимать клетку “виши” не как символ домашнего уюта или эстетики ковбоев, а как модное высказывание. Ivona рассказывает, как носить оригинальный принт летом 2020 без оттенка бытовой скуки и незамысловатости.

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Юбка с асимметричными клиньями - настоящий хит летнего сезона 2020. Не стесняемся “выгуливать” ее в интерьерах изящных ресторанов, мысленно и духовно переносящих нас в атмосферу французского Прованса. Для того, чтобы разыграть карты с наибольшим эффектом, дополняйте юбку простой белой футболкой и аксессуарами из рафии - изысканный образ сельской девушки готов.

Как носить клетку "виши" летом 2020 Pinterest

Рабочий комплект тоже достаточно просто составить с помощью главной героини нашей подборки - клетки “виши”. Представьте контрастный орнамент в нескольких подходящих друг друга расцветках, чтобы насытить лук сложными метаморфозами. Брюки-клеш и лонгслив с эффектом “омбре” - возьмите в руки стильный тоут и запомните, что совмещать несовместимое полезно лишь в фэшн-индустрии.

Как носить клетку "виши" летом 2020 Pinterest

Прозрачность и самый романтичный клетчатый принт из всего богатого арсенала узоров - с помощью этих двух принципов легко соорудить нежный летний лук 2020 года. Лаконичный кроп-топ и юбка-”колокол” сплетаются в изящном танце, напоминающем то ли отзвуки вальса, то ли фокстрота.

Как носить клетку "виши" летом 2020 Pinterest

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Привычным для клетки “виши” является ее “спаривание” с разнообразными летними сарафанами. Обычно они выглядят достаточно убого, так как всем своим естеством пытаются напомнить о том, что изначально принт предназначался для салфеток и скатертей. Летом 2020 предлагаем выбирать любимую клетку Брижит Бардо, миксуя ее с поистине французским шармом свободного платья на тонких бретелях.

Как носить клетку "виши" летом 2020 Pinterest

Пышные рукава как на портретах знатных дам времен эпохи Генриха VIII и современная кокетливая “фишка” - обнаженные плечи. Если вы хотите узнать рецепт беспроигрышного летнего аутфита 2020, то прислушайтесь к нашим советам. Сине-белая “виши” не отличается замысловатостью, но зато в комплекте с остромодным фасоном превращается в тренд сезона.

Как носить клетку "виши" летом 2020 Pinterest

Перед вами еще один вариант платья, украшенный современной интерпретацией клетки “виши”. Красно-белый орнамент - самый привычный и опасный, ведь подспудно заставляет нас думать о том самом пресловутом домашнем уюте и скатерках в летних домиках наших бабушек. Яркий акцент на талии, дополнительный контрастный декор и простой крой сарафана - уверены, вам понравится перевоплощение в стильную француженку.

Как носить клетку "виши" летом 2020 Pinterest

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Макси-юбки - вариант только для самых смелых девушек, а также для самых привлекательных. Если вы можете похвастать наличием бесконечных ног и немалого роста, то мы нашли для вас идеальный рустик-образ на лето 2020. Белая рубашка, яркий контрастный принт и стильная сумка-”бокс” - в этом луке идеально продуман абсолютно каждый элемент.

Как носить клетку "виши" летом 2020 Pinterest

Немудрено, что особо популярной ткань, которая изначально использовалась лишь в качестве яркого обрамления бытовой утвари, была именно в военные времена. Символизируя радость теплого очага и уюта родной колыбели, она будто взывала людей не отчаиваться, твердо следовать своим принципам. И к тому же она была очень дешевой, а потому в гардеробе у любой девушки был наряд, щедро украшенный клеткой “виши”. Благодаря Брижит Бардо, которая решила выбрать собственное свадебное платье в бело-розовый крупный орнамент, ткань избавилась от нежелательных коннотаций. Позже оценила величие “виши” и фэшн-икона 90-х - принцесса Диана, эксплуатируя ее в своих загородных аутфитах. В 2020 году мы, пользуясь преимуществами достижений фэшн-индустрии, можем носить самый романтичный и “теплый” принт не стесняясь его первоначального употребления. “Виши” многократно доказывала, что может быть уместной не только в атмосфере кухонного интерьера, но и в гардеробах светских дам и фэшионист.

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить майку с самым неоднозначным прозвищем - “алкоголичку”.

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