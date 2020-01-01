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Made in Ukraine: 10 вариантов летней обуви от украинских брендов

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Варианты обуви на любой вкус от маркет-молла "Дарынок".
Made in Ukraine: 10 вариантов летней обуви от украинских брендов
Made in Ukraine: 10 вариантов летней обуви от украинских брендов
Пресс-служба

+ 30 за окном сигнализируют о том, что лето уже в полном разгаре. Маркет-молл «Дарынок» подготовил подборку must have обуви на жаркие дни от своих резидентов – украинских брендов. Спортивные или элегантные, на каблуке или на плоской подошве, на прогулку или деловую встречу – варианты на любой вкус и стиль жизни.

  • Яркий акцент

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Когда ещё играть с цветовой палитрой, если не летом?! Прояви смелость и экспериментируй! Яркая обувь станет логичным дополнением как минималистических и монохромных луков, так и смелых максималистических нарядов. Остановилась на футболке с джинсами или однотонном платье? С эффектным акцентом на ножках образ сразу заиграет по-новому, добавит свежести и продуманности. А если хочешь, чтобы аксессуар удачно подчеркнул насыщенный лук и при этом не перегружал его – выбирай пару в тон до одного из его элементов.

TUTO VZUTO
TUTO VZUTO
Пресс-служба

TUTO VZUTO
TUTO VZUTO
Пресс-служба

  • Sport Girl

Ритм жизни в большом городе требует быстрых перемещений, чувства лёгкости и удобства. И когда время расписано буквально по минутам – мы откладываем каблуки на лучшие времена. Ничего не заменить пару любимых кед или кроссовок в длительном марафоне под названием «насыщенный день». Тем более что вариативность моделей даёт возможность применять спортивный стиль и в повседневных образах. Кэжуал, спорт-шик и городской шик – только несколько примеров этому.

TUTO VZUTO
TUTO VZUTO
Пресс-служба

TUTO VZUTO
TUTO VZUTO
Пресс-служба

  • Универсальный нюд

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«Хотите визуально удлинить ноги – выбирайте обувь нюдовых оттенков», – наверняка вы уже не раз слышали эту рекомендацию. К тому же, такая цветовая палитра подходит практически к любому комплекту, так что точно не будет стоять без дела в гардеробе. Главное правило – выбирай пару максимально приближенной до цвета твоей кожи. А если хочешь зрительно добавить +5-10 сантиметров к росту – однозначно нужно отдать предпочтение каблукам.

TUTO VZUTO
TUTO VZUTO
Пресс-служба

TUTO VZUTO
TUTO VZUTO
Пресс-служба

  • Вечная классика

«Дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир», – говорила Мэрилин Монро. Присоединяемся к мысли и советуем не ограничиваться одной моделью в этом сезоне. Среди самых модных вариаций – изящные в стиле Мэри Джейн, строгие с квадратным носком и варианты с цепями в качестве декора.

RELAX
RELAX
Пресс-служба

RELAX
RELAX
Пресс-служба

  • Элегантный белый

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Белая обувь всегда смотрится выигрышно, особенно на загоревшей коже, создавая эффектный контраст. В этом сезоне на пике популярности массивные сандалии и сексуальные босоножки на тонких ремешках, которые отлично подойдут как к женственным нарядам, так и к любимым джинсам. 

TUTO VZUTO
TUTO VZUTO
Пресс-служба

RELAX
RELAX
Пресс-служба

В маркет-молле «Дарынок» ты найдешь большой выбор летней обуви на любой вкус. Встретимся на шопинге!

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Теги: летняя обувь
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Источник: ivona)bigmir.net

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