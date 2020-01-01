Призрак 90-х: С чем носить самую универсальную обувь лета 2020

Мюли - модель, которая придется ко двору всегда и везде.

Один из древнейших форматов обуви летом 2020 получает шанс на мировое господство. Как и в прежние времена мюли отражают определенный этап развития общества: в XXI веке они демонстрируют стремление женщины одновременно быть и изящной леди, и настоящей бизнесвумен. Варианты на плоской подошве удобны, когда время поджимает, а все сроки и тайминги горят. Мюли же на каблуке больше годятся для торжественных событий, свиданий и походов в театр. Какую бы модель на лето 2020 вы не выбрали, мюли помогут вам утвердиться в своих предпочтениях, продемонстрировав вашу внутреннюю сущность. Для того, чтобы не ошибиться с вариантами комбинаций, Ivona рассказывает, с чем какую модель необходимо носить для построения наиболее эффектного аутфита.

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С платьем свободного фасона

Универсальность мюлей заключается в том, что одна и та же пара будет смотреться уместно и в компании с кэжуальными джинсами, и с женственным платьем. Если вы выбираете платье свободного кроя, то обувайте мюли на небольшом каблучке, которые подчеркнут изящность вашей фигуры. Лучше всего смотрятся монохромные образы с одним ярким акцентом. В данном случае ставка на яркий гольф сыграла, сделав лук замысловатым, но достаточно простым.

С чем комбинировать мюли летом 2020 pinterest

С сексуальным сарафаном

Девушки, которые привыкли выставлять себя и свои формы напоказ, могут не прийти в восторг от функциональных и комфортных мюль. Однако, и они смогут найти свой формат обуви в лице изящных туфелек на устойчивом каблуке. Помните, что летом 2020 белые тотал-луки выглядят наиболее вдохновенно и стильно. Платье с V-образным вырезом подчеркнуто сексуального фасона и мюли с квадратным мысом выглядят как ода чувственной эпохе 1990-х.

С чем комбинировать мюли летом 2020 pinterest

С джинсами

В том случае, если от кэжуала вы не можете отказаться даже в угоду самым стильным и актуальным трендам, мюли помогут уравновесить фэшн-показатели вашего образа. Джинсы прямого кроя и лаконичный лонгслив в паре с удобной кожаной обувью на устойчивом каблуке выглядят умеренно интересно. Пожалуй, для того чтобы аутфит по-настоящему засверкал, достаточно добавить всего лишь один яркий акцент. Например, шелковый платок, повязанный как пояс или бандана, сможет стать замысловатым и небанальным финальным штрихом.

С чем комбинировать мюли летом 2020 pinterest

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С асимметричной юбкой

Современные деловые леди больше всего ценят комфорт и удобство. Стильные тренды, которые предполагают жертву никогда не смогут получить одобрения в их глазах. Летом 2020 бизнесвумен вправе экспериментировать с разнообразными костюмами, главной “фишкой” которых способны стать лаконичные мюли. Приталенный черный блейзер, асимметричная юбка, красивая обувь - видно, что перед нами женщина, которая знает себе цену.

С чем комбинировать мюли летом 2020 pinterest

С кимоно

Здорово, что все больше и больше женщин начинают понимать значимость эклектики. Носить джинсы в паре с кимоно - не только стильно, но и очень продвинуто. Для того, чтобы усилить впечатление от вашего модного комплекта летом 2020, не бойтесь миксовать различные “животные” принты. “Леопард” на мюлях и “питон” на платье-рубашке - идеальный пример того, как можно соединять, казалось бы, абсолютно несовместимые орнаменты.

С чем комбинировать мюли летом 2020 pinterest

С юбкой с воланами

Если вы сознательно понимаете, что слегка переборщили с насыщенностью образа, то мюли помогут уравновесить легкую эксцентричность образа. Так топ с многочисленными воланами и юбка с рюшами сложных расцветок и орнаментов приобретают стильный вид именно благодаря обуви. Белые и лаконичные мюли довершают аутфит, заставляя его слегка “успокоиться”.

С чем комбинировать мюли летом 2020 pinterest

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C брюками

Мюли - достаточно классическая и даже аристократическая обувь. Ведь не зря же от нее была в восторге сама Мария-Антуанетта. Однако в 2020 году сочетать строгость и спортивный стиль - норма, по правилам которой живут и одеваются многие модницы. Не бойтесь в одном образ соединить клетчатые брюки и лаконичный свитшот. Для того, чтобы аутфит заиграл еще более насыщенным красками, не забудьте про мюли - обязательно контрастные.

С чем комбинировать мюли летом 2020 pinterest

Нынешняя популярность мюлей связана с увлеченностью дизайнерами эпохой кокаиновых 1990-х. Они были наполнены эксцентрикой, лаконичностью, простотой и невероятной дерзостью. Мюли, такие как носили героини сериала “Секс в большом городе” в 2020 году - не просто дань той эпохе, которая привила нам анорексичные представления о красота, а истинное феминистическое высказывание. Обувь без задника с закрытым носком, а особенно если она оснащена удобным каблуком, гласит о верховенстве феминизма, о женской силе. Даже если вы выбираете мюли на шпильке, то таким образом выражаете свои персональные пристрастия. Феминизм заключается в свободе выбора, в наличии этого самого выбора, а не в том, чтобы делать вид, что мода вас совсем не интересует.

Раннее мы писали о том, с чем летом 2020 носить самую модную юбку сезона - с воланами.

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