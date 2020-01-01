Жаркие тропики: Готовый пляжный образ с ноткой экзотики

Купальный комплект, который замотивирует вас купить путевку на Юг.

Современный мир ставит перед женщиной невыполнимые условия. Она должна достигнуть определенных высот в своей профессии, обязана быть реализованной в личной жизни, а также просто умницей, красавицей и, конечно, модницей. Под подобным прессингом выжить могут только самые стрессоустойчивые. Если к таковым вы себя отнести не можете, то Ivona готова помочь хотя бы с одним из аспектов - стильным. Лето 2020 хоть и сопряжено с карантинными проблемами, но это точно не отменяет запланированного отпуска на море или океан. И если вы загружены на работе, а семейная жизнь не позволяет отправиться на 4-часовой шоппинг в поисках идеального пляжного лука, то мы с радостью подарим вам идею идеального купального комплекта. В итоге вы получаете полноценный пляжный образ, в котором все детали подобраны с умом, а акцент расставлены трендово и грамотно.

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Пляжный образ в тропической стилистике на лето 2020 коллаж

Первый шаг при подготовке фэшн-набора для отпуска - отыскать идеальный пляжный образ. Конечно, речь идет о купальнике - стильном, ярком и самом модном. Летом 2020 в тренде самые разнообразные фасоны, но мы все-таки рекомендуем делать ставку на классику. Традиционный формат бикини с расписными тропическими мотивами - стойкая и правильная база, вокруг которой можно творить полноценный калейдоскоп фэшн-лука.

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Если вы решите на некоторое время отлучиться от наблюдения за тем, как волны плещутся о берега пляжа, и направитесь в ближайший бар, то вам обязательно пригодится легкая накидка. Она должна быть достаточно строптивой и свободной, чтобы не скрывать красоты купальника, но и суметь слегка прикрыть обнаженность лука. Черное сетчатое кимоно - идеальная деталь правильного образа в экзотическом стиле.

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Вам никак не обойтись без пляжной обуви. Хотя бы для того, чтобы добраться из вашего бунгало или скромного отеля до пляжа. В продолжение тропической темы предлагаем сверкающие босоножки с длинными ремешками на квадратном каблуке, в которых будет комфортно передвигаться по любому ландшафту. Трендовая модель переносит нас во времена золотой лихорадки, дополняя пляжный лук толикой романтичности.

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Летом 2020 ни в городских джунглях, ни в тропических вам не удастся выжить без защитной шляпы. Пусть она будет слегка грубоватой, будто нарочно неопрятной, но очень трендовой и стильной. Такие в прежние времена носили путешественники из Европы, которые приезжали в рай своих многочисленных тропических колоний. И не стоит переживать, что шляпа выглядит излишне сурово: брутальность фактуры лишь подчеркивает изящность принта на купальнике.

Zara, 1199 грн zara.com

Для того, чтобы чувствовать себя на берегу под тропическим солнцем комфортно, у вас под рукой всегда должна быть куча всяческих мелочей. Уместить их в стильном, но не слишком функциональном клатче сложно, а потому вам определенно не обойтись без стильной пляжной сумки. Бенгальские тигры, крупные папоротники и нежная пастельная расцветка грамотно дополняют сексуальный лук.

Reserved, 259 грн reserved.com

Чтобы подчеркнуть аутентичность вашего наряда, предлагаем дополнить его правильными украшениями. Разноцветные камни массивного ожерелья и изогнутые формы будто расплавленного на солнце золота лишний раз акцентируют внимание на том, какую тематику пляжного аутфита вы выбрали на лето 2020.

Mohito, 299 грн mohito.com

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Под стать стильному колье предлагаем отыскать и не менее актуальные серьги. Кольца разных диаметров из 80-х, будто нарочно необработанные камни, а также экзотерические символы и фигуры - тема мистических тропиков обыгрывается в каждой детали.

Mohito,129 грн mohito.com

Последнее, на что мы хотим обратить ваше внимание - идеальные солнечные очки. Пусть они будут финальным штрихом вашего пляжного ноктюрна - тонким, но удачно вписывающимся в общую тематику. Так светло-синие стекла подчеркивают глубину оттенка купальника, а дужки в леопардовой расцветке синхронизируются с экзотическими иллюстрациями на сумке.

Mohito, 299 грн mohito.com

Согласитесь, подобные фэшн-коллажи могли бы облегчить жизнь многим занятым женщинам. Деловой образ, романтический или кэжуальный - легко собирать готовый лук по подсказкам и модным ориентирам. На этот раз мы предлагаем вам воспользоваться подобранным нами пляжным комплектом в стиле а-ля Тропикана. Поэты-романтики обожали воспевать экзотические страны, находя в их интригующих и мистических культурах вдохновение для творчества. Мы же с вами может отбросить все условности правил поэтики, отдавшись во власть цивилизаций с тропическим климатом и их потрясающей фантазийной моды.

Раннее мы писали о том, какие трендовые летние платья 2020 будут смотреться уместно в среде обитания “офисного планктона”.

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