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Жаркие тропики: Готовый пляжный образ с ноткой экзотики

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Купальный комплект, который замотивирует вас купить путевку на Юг.
Пляжный образ в тропической стилистике на лето 2020
Пляжный образ в тропической стилистике на лето 2020
women's secret

Современный мир ставит перед женщиной невыполнимые условия. Она должна достигнуть определенных высот в своей профессии, обязана быть реализованной в личной жизни, а также просто умницей, красавицей и, конечно, модницей. Под подобным прессингом выжить могут только самые стрессоустойчивые. Если к таковым вы себя отнести не можете, то Ivona готова помочь хотя бы с одним из аспектов - стильным. Лето 2020 хоть и сопряжено с карантинными проблемами, но это точно не отменяет запланированного отпуска на море или океан. И если вы загружены на работе, а семейная жизнь не позволяет отправиться на 4-часовой шоппинг в поисках идеального пляжного лука, то мы с радостью подарим вам идею идеального купального комплекта. В итоге вы получаете полноценный пляжный образ, в котором все детали подобраны с умом, а акцент расставлены трендово и грамотно. 

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Пляжный образ в тропической стилистике на лето 2020
Пляжный образ в тропической стилистике на лето 2020
коллаж

Первый шаг при подготовке фэшн-набора для отпуска - отыскать идеальный пляжный образ. Конечно, речь идет о купальнике - стильном, ярком и самом модном. Летом 2020 в тренде самые разнообразные фасоны, но мы все-таки рекомендуем делать ставку на классику. Традиционный формат бикини с расписными тропическими мотивами - стойкая и правильная база, вокруг которой можно творить полноценный калейдоскоп фэшн-лука.

Women's secret, 898 грн
Women's secret, 898 грн
shop.kkfashion.com.ua/
 

Если вы решите на некоторое время отлучиться от наблюдения за тем, как волны плещутся о берега пляжа, и направитесь в ближайший бар, то вам обязательно пригодится легкая накидка. Она должна быть достаточно строптивой и свободной, чтобы не скрывать красоты купальника, но и суметь слегка прикрыть обнаженность лука. Черное сетчатое кимоно - идеальная деталь правильного образа в экзотическом стиле. 

Bershka, 799 грн
Bershka, 799 грн
bershka.com

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Вам никак не обойтись без пляжной обуви. Хотя бы для того, чтобы добраться из вашего бунгало или скромного отеля до пляжа. В продолжение тропической темы предлагаем сверкающие босоножки с длинными ремешками на квадратном каблуке, в которых будет комфортно передвигаться по любому ландшафту. Трендовая модель переносит нас во времена золотой лихорадки, дополняя пляжный лук толикой романтичности. 

Stradivarius, 949 грн
Stradivarius, 949 грн
stradivarius.com

Летом 2020 ни в городских джунглях, ни в тропических вам не удастся выжить без защитной шляпы. Пусть она будет слегка грубоватой, будто нарочно неопрятной, но очень трендовой и стильной. Такие в прежние времена носили путешественники из Европы, которые приезжали в рай своих многочисленных тропических колоний. И не стоит переживать, что шляпа выглядит излишне сурово: брутальность фактуры лишь подчеркивает изящность принта на купальнике. 

Zara, 1199 грн
Zara, 1199 грн
zara.com

Для того, чтобы чувствовать себя на берегу под тропическим солнцем комфортно, у вас под рукой всегда должна быть куча всяческих мелочей. Уместить их в стильном, но не слишком функциональном клатче сложно, а потому вам определенно не обойтись без стильной пляжной сумки. Бенгальские тигры, крупные папоротники и нежная пастельная расцветка грамотно дополняют сексуальный лук. 

Reserved, 259 грн
Reserved, 259 грн
reserved.com

Чтобы подчеркнуть аутентичность вашего наряда, предлагаем дополнить его правильными украшениями. Разноцветные камни массивного ожерелья и изогнутые формы будто расплавленного на солнце золота лишний раз акцентируют внимание на том, какую тематику пляжного аутфита вы выбрали на лето 2020. 

Mohito, 299 грн
Mohito, 299 грн
mohito.com

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Под стать стильному колье предлагаем отыскать и не менее актуальные серьги. Кольца разных диаметров из 80-х, будто нарочно необработанные камни, а также экзотерические символы и фигуры - тема мистических тропиков обыгрывается в каждой детали. 

Mohito,129 грн
Mohito,129 грн
mohito.com

Последнее, на что мы хотим обратить ваше внимание - идеальные солнечные очки. Пусть они будут финальным штрихом вашего пляжного ноктюрна - тонким, но удачно вписывающимся в общую тематику. Так светло-синие стекла подчеркивают глубину оттенка купальника, а дужки в леопардовой расцветке синхронизируются с экзотическими иллюстрациями на сумке. 

Mohito, 299 грн
Mohito, 299 грн
mohito.com

Согласитесь, подобные фэшн-коллажи могли бы облегчить жизнь многим занятым женщинам. Деловой образ, романтический или кэжуальный - легко собирать готовый лук по подсказкам и модным ориентирам. На этот раз мы предлагаем вам воспользоваться подобранным нами пляжным комплектом в стиле а-ля Тропикана. Поэты-романтики обожали воспевать экзотические страны, находя в их интригующих и мистических культурах вдохновение для творчества. Мы же с вами может отбросить все условности правил поэтики, отдавшись во власть цивилизаций с тропическим климатом и их потрясающей фантазийной моды.  

Раннее мы писали о том, какие трендовые летние платья 2020 будут смотреться уместно в среде обитания “офисного планктона”.  

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Теги: купальник, мода 2020, тренды 2020, пляжная мода, пляжная коллекция, пляжные сумки
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