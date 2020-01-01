Вместо обручей: Самый модный аксессуар для волос на лето 2020

Дейзи Бьюкенен или Грейс Келли - по чьи мотивам носить в этом сезоне повязку на голову.

Историки моды определяют расцветом популярности трендовой повязки на голову 1960-е года. В те времена любимые актрисы мастера ужасов Альфреда Хичкока повсеместно носили стильный аксессуар, убирая волосы назад, и открывая миру взор их на прекрасные личика. Не будем спорить, что и Грейс Келли, и Брижит Бардо, и Роми Шнайдер обожали именно этот аксессуар, ведь выглядел он одновременно лаконично и шикарно.

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Однако, давайте вспомним времена, когда мы впервые встречаем это аккуратное украшение. “Эпоха джаза” подарила нам увлеченность повязками, которые крепились в волосах с помощью броши, а украшались элегантными перьями, яркими камнями и разноцветными пайетками. Героини романов Френсиса Скотта Фицджеральда носили их на многочисленные вечеринки, а девушки из “Аббатства Даунтон” предпочитали британские, более лаконичные версии украшений - с жемчугом и бусинами. Летом 2020 мода на повязки возвращается, оставляя далеко позади несуразные массивные обручи и вульгарные аксессуары, безуспешно пытающиеся притвориться тиарами. Ivona рассказывает, как правильно носить самое модное украшение для волос.

Эдвардианская мода до сих пор для многих дизайнеров является постоянным примером для подражания. Нас же больше интересует не тогдашние фавориты - блуза под горло или макси-юбки, а аккуратные повязки на голову. Пышная прическа и скромное украшение - аристократический образ на лето 2020.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

Во времена немого кино на экранах часто можно было увидеть бледных и трагичных дев, заламывающих руки и закатывающих глаза в самой неестественной манере. Преувеличения стали основой тогдашнего кинематографа, а также украшения, способные даже “черно-белых” героинь сделать запоминающимися. Мэри Макаллистер и Лила Ли - эти красавицы носили повязки в компании с пышными волнистыми локонами, красиво оставляя завитки на лбу.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

Героини популярного сериала “Аббатство Даунтон” являются чистым вдохновением спустя года после выхода первой серии. Роскошные платья прямого силуэта, чайные ансамбли, широкополые шляпки и, конечно, ставшие популярными несколько позже повязки на голову. Британская мода в отличие от американской всегда отличалась скромностью и консерватизмом, поэтому и украшения выглядели куда более лаконично. Подобные аксессуары даже в 2020 году будут здорово смотреться в паре с каре в стиле леди Мэри.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

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1960-е года - эпоха скромности, универсальности и лаконичности. Чистые линии и их строгость геометрия, монохромные оттенки - тогда повязки на голову были лишь логичным дополнением повседневного лука. Летом 2020 украшения, навеянные серьезностью эпохи свингующих 60-х, носите в паре с разлетающейся челкой или наоборот, полностью открывая лоб.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

Еще одной популярной укладкой из 1960-х является начес, который особенно любила секс-символ того времени - Брижит Бардо. Четко подведенные глаза, светлая львиная шевелюра и нежное, ангельское очарование - мужчины буквально сходили по ней с ума. Напомним, что именно начес как нельзя лучше сочетался с тонкой, тянущейся повязкой - не бойтесь экспериментировать с эстетикой прошлых лет.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

Повязки в стиле миниатюрного тюрбана летом 2020 также будут популярны, ведь они напоминают о самых романтических образах в истории моды. Небрежное каре или боб со слегка растрепанными локонами как нельзя лучше подчеркнут нежность и элегантность красивого украшения для головы.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

Если вы предпочитаете носить длинные волосы, обычно завивая их на крупные бигуди, то и здесь вам поможет подчеркнуть изящность образа повязка на голову. Выбирайте украшения с традиционными ориентальными “огурцами”, сочетая их с не менее яркими трендовыми летними луками 2020.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

Атласные однотонные и широкие повязки смотрятся очень привлекательно, потому что не перенасыщены дополнительным декором или украшениями. Длинные, прямые пряди, прикрытые уши и полностью “оголенное” лицо - стилистика ранних 70-х всегда будет вдохновлять дизайнеров.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

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Если вы собираетесь на вечернее мероприятие, и чувствуете, что образу не достает именно стильного украшения для волос, обратите внимание на тонкие повязки с массивным декором. Любой, даже самый примитивный наряд, с легкостью преобразится с помощью остромодной детали.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

Для пляжных образов, в которых вы собираетесь покорять публику у бассейнов, украшения на голову тоже обязательные. Выбирайте аксессуары в тон к купальнику, чтобы полностью соблюсти гармонию лука.

Повязка - самый модный аксессуар для волос на лето 2020 pinterest

Если у вас в гардеробе все еще есть откровенно ужасающие широкие бархатные или атласные обручи в стиле Prada, то лучше отодвинуть их на самую дальнюю полку. Популярность украшений, появившихся в прошлогодних осенних коллекциях Миуччи, была сильно переоценена. Не всегда то, что демонстрируют модные кутюрье, годится для использования в повседневной жизни. Более того, никогда не стоит слепо доверяться трендам. Прежде всего нужно понимать, как будете с остромодным украшением выглядеть именно вы. Признайтесь честно, разве вы никогда хотя бы про себя не сравнивали громадные обручи с подобием второй головы? Повязки, которые предлагают дизайнеры летом 2020, выглядят менее претенциозно, но зато очень кокетливо и мило. Если вы не боитесь показать свое лицо во всей красе, а ваш лоб не отличается особенной “британской аристократичностью”, то можете смело примерять стильные аксессуары для головы.

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