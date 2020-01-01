Трендовая паРАФИЯ: ТОП-7 модных соломенных сумок на лето 2020

Стильные аксессуары, которые откроют новую сторону вашего летнего имиджа.

Воздушная, легкая и невероятно привлекательная - перед вами одна из самых популярных сумок летнего сезона 2020 года. Дизайнеры начали экспериментировать с бамбуковыми ручками и ротанговыми основами еще задолго до того, как тренд на соломенные аксессуары стал повсеместным. Кутюрье удалось вывести модные сумки из разряда пляжных дополнений образа, сделав их повседневным элементом кэжуал-аутфита. В коллекциях 2020 года подобные аксессуары можно встретить в коллекциях таких всемирно известных модных домов как Stella McCartney, Valentino, Celine. Круглые и миниатюрные, будничные подобные пляжным аксессуарам, а также микро-милашки, которые носить стоит лишь для красоты - вариаций на тему рафии не счесть. Если вы не можете себе позволить приобрести кутюрный тренд, то Ivona подготовила список бюджетных марок, чей модельный ряд лето 2020 года пополнился соломенными сумками.

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Круглая соломенная сумка выглядит как аллюзия на типичные чемоданы для шляпок, с которыми столетие назад путешествовали аристократки. В 2020 году классовые различия больше не являются такими критичными, а позволить себе стильный аксессуар может абсолютно любая девушка. Миниатюрная круглая сумочка возможно и не самая функциональная, но определенно одна из самых модных.

Sinsay, 449 грн sinsay.com

Подобный формат сумок может напомнить многим о временах Советского Союза, когда в распоряжении каждой семьи была одна, а то и несколько кошелок. Тогда с такими ходили в гастрономы за молоком и кефиром, а сейчас модницы носят их как летний must-have. Интересные кисточки и деревянные бусины, тонкое плетение рафии - в этой сумке продуманна каждая даже на первый взгляд незначительная деталь.

Pull&Bear, 699 грн pullandbear.com

После прошлогоднего увлечения модниц микро-сумками, которые более гармонично смотрятся все-таки в пластиковых ручках Барби, а не стильной девушки, тренд на миниатюрные размеры аксессуаров стал еще более оригинальным. Теперь кутюрье создают отдельные сумочки специально для друзей любой современной модницы - смартфонов. Плетенная розовая фактура аксессуара выглядит лаконично и просто, но вместе с тем очень стильно.

Pull&Bear, 499 грн pullandbear.com

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Соломенные плотный “бокс” с кожаными деталями выглядит строго и официально, а все благодаря форме, которая ассоциируется исключительно со стилем женщин, которые ценят свое время. Длинная ручка позволит освободить руки, а актуальная фактура напомнит, что фэшиониста в вас всякий раз пытается вырваться на первый план.

Reserved, 399 грн reserved.com

Два столетий назад самым важным летним времяпрепровождением для дам и барышень, конечно, не учитывая многочисленных балов, был пикник. Собирались большие компании, обсуждались самые животрепещущие темы, а слуги обязательно оснащали своих господ корзинкой с типичными закусками, которые приятно вкушать на свежем воздухе. Летом 2020 соломенные сумки, напоминающие боксы для пикников, носите и в пир, и в мир. Как мы уже говорили, границы между классами и стилями становятся неимоверно призрачными.

Reserved, 799 грн reserved.com

Если в сумках прежде всего вы цените не комфорт или функциональность, а стильную форму, то вам придется по вкусу наша следующая героиня. Ромбовидный силуэт соломенного аксессуара выглядит очень нестандартно, а потому и может стать деталью модного и претенциозного лука. Кожаный ремешок и удобная застежка лишь добавляют баллов именно этому аксессуару.

Mohito, 699 грн mohito.com

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Длинные и объемные сумки всегда выглядят очень стильно, а все за счет того, что их мягкая форма напоминает о временах расслабленного и всепрощающего бохо. Объемная соломенная сумка на коротких ручках не была бы настолько интересной, если бы не комбинированная фактура. Ярко-желтая атласная ткань грамотно вплетается в повествование, добавляя лаконичной сумке ноток истинного шика.

Zara, 799 грн zara.com

Девушка, которая держит в руках соломенную сумочку, сразу перешагивает ступень кэжуальности, переходя в разряд фэшионисты. Легко представить стильные комбинации аксессуара из рафии с легкими и воздушными платьями с воланами, классическими джинсами, микро-шортами и остромодными широкими брюками. Каких бы компаньонов для вашего стильного аксессуара вы не выбрали, тренд остается обязательным. Определяйте сумку на каждый день или более элитарную деталь лука, и помните, что именно она поможет вам встать в один ряд с самыми модными девушками мира.

Раннее мы писали о том, как стильно и необычно носить белую футболку летом 2020.

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