Уличная мода 2020: ТОП-10 фэшн-акцентов, которые помогут быть в тренде

Красиво одеваться как блогеры и фэшионисты легко, если знаешь все стильные подсказки.

Уличная мода - понятие, которое, как и многие другие вещи, связанные с индустрией моды, пришло из страны восходящего солнца. Именно в Японии вышел первый фэшн-журнал, размещавший на своих страницах снимки людей, которых фотограф застал прям на улицах больших городов. Позже к субкультуре “уличной моды” присоединился Лос-Анджелес. 80-е года XX века можно справедливо считать эпохой рассвета скейтеров и серфингистов, а потому позже всем хорошо известный street style стал комбинацией японской культуры, хип-хопа и региональных культурных особенностей. Именно поэтому в каждом городе мира вы найдете свой особый и неповторимый уличный стиль. Ivona предлагает вам воспользоваться преимуществами глобализации, отобрав самые крутые тренды из разных уголков планеты, и замиксовав их в своей уникальной эстетике.

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Бермуды

Популярные удлиненные шорты, которые на одноименных островах до сих пор считаются частью национальной одежды, летом 2020 загнали на второй планы кюлоты, а велосипедки и вовсе отправили в “дальнее плавание”. Носите их как часть делового лука, выбирая стильные комбинации с блейзерами, рубашками с воздушными рукавами, обязательно дополняя микс “обнаженными” босоножками на тонких ремешках.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

Рукава-буфы

Викторианская стилистка весной 2020 года стала настоящим открытием. Мы даже не подозревали, что корсеты, пышные юбки и еще более гигантские рукава могут смотреться настолько современно. Летом мы продолжаем пользоваться преимуществами увлечения дизайнеров историей мира, акцентируя внимание на остромодных блузах и топах с рукавами-”фонариками”.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

Сафари

Каждый год стиль “сафари” в той или иной степени присутствует в модной повестке дня. Вот только кажется, что летом 2020 года он смог занять едва ли не первую строчку фэшн-хит-парадов. Предпочитаете ли вы комбинезоны-униформы или платья-рубашки базовых оттенков, носите их с комфортом и ощущением модного превосходства.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

Чайная роза

Монохромные образы летом 2020 - именно тот тренд, который поможет вам выделиться, который с легкостью сделает из простой девушки настоящую звезду. Мы предлагаем в качестве ключевого “цветного” героя выбирать самый настоящий девичий розовый цвет. Никакой фуксии или “жевательной резинки”. Только истинная элегантность и изящность британской розы.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

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Все и сразу

Многослойность летом 2020 присутствует в образах уличного стиля, но пока не планирует мировую экспансию. Мы все знаем о том, что можно и нужно носить несколько на первый взгляд несовместимых вещей, но пока не пытаемся раздвинуть рамки своего восприятия модной индустрии. Возможно, именно лето 2020 сможет стать для вас особенным, когда вы наконец решитесь примерить платье поверх брюк, и вам это понравится.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

Кроп сверху

Не всегда идти проторенной дорожкой - путь, который приведет к успеху. Порой нужно свернуть с намеченного маршрута, и отпустить себя. В данном случае речь идет о том, как мы привыкли носить кроп-топы. С брюками с завышенной талией, юбками и, конечно, микро-шортами. Но что, если надеть укороченную майку поверх рубашки или футболки? Поверьте, такая комбинация сразу выведет вас в фэшн-победители.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

Вторая кожа

Если до сих пор вам удавалось обходиться без кожаных изделий в вашем гардеробе, то лето 2020 - катализатор тайных желаний. Трендовая фактура смелая и дерзкая. Она не вульгарная и ни в коем случае не пошлая. Забудьте об облегающих кожаных леггинсах. Лучше купите классный трендовый пиджак или модные бермуды. На худой конец подойдут и кожаные браслеты - просто не забывайте о том, то именно этот материал считается обязательной частью уличного стиля летом 2020.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

Корсет

В виде пояса или полупрозрачный белый как носит Белла Хадид - корсет летом 2020 напоминает всем женщинам о том, что такое истинный феминизм. Это не палка для битья и не глупые обвинения в сторону мужчин. Феминизм говорит о том, что женщинам нужно давать право выбора. И потому летом 2020 года мы выбираем корсеты.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

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Скандинавия

Именно скандинавский стиль стал обобщенной характеристикой понятия современного уличного стиля. Лаконичные оттенки, расслабленность, сочетание различных фактур, а также комфорт и простота. Уличная мода лишена сложностей haute couture, поэтому как нельзя лучше вписывается в жизнь современной занятой женщины.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

Бискайский зеленый

И снова вариации на тему монохрома. Летом 2020 модный оттенок “бискайский зеленый” стал разумной альтернативой узконаправленному “фисташковому” и старомодному “мятному”. Нам нравится презентовать крутой оттенок в образах, в которых разные фактуры грамотно вплетаются в историю одного цвета и его многочисленных вариаций.

Тренды уличной моды на лето 2020 pinterest

Летом 2020 года уличный стиль выглядит как замысловатая комбинация кэжуала, который дополняется определенными украшениями и аксессуарами в зависимости от региона его популярности. Мы же настоятельно советуем вам пользоваться теми благами современной цивилизации, которые кажутся нам абсолютно привычными. Заимствуйте стильные образы с прозрачными корсетами, как их носят нью-йоркские модницы. Надевайте кроп-топ поверх рубашек и футболок, копируя стиль лондонских современных денди. А также не отказывайтесь от истинно скандинавских трендов, используя монохром как основу вашего летнего гардероба 2020 года.

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