Оковы лета: Как модницы носят новый объект страсти - корсет

Поверх платья, рубашки или на голое тело - только самые современные интерпретации атрибута женственности.

На протяжении четырех веков корсет считался незаменимой деталью женского образа. Он был жесток, однозначен и очень серьезен - избавиться от такого фэшн-постулата приравнивалось к потере совести. И если раньше женщины использовали корсет для того, чтобы “прорисовать” идеальную талию, то в 2020 году реинкарнация модной брони больше напоминает нижнее белье. Самые смелые фэшионисты носят его на голое тело, а те, что поскромнее выбирают более кэжуальные и менее провокационные варианты, надевая корсет поверх платьев, рубашек и даже блейзеров. Ivona советует ТОП-8 стильных способов, как нужно носить корсет летом 2020.

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Платье-рубашка - самый простой и базовый элемент женского гардероба. С ним невозможно ошибиться. Его нельзя носить неправильно или нестильно. Впрочем, иногда для того, чтоб представить лаконичный тренд с новой стороны, его необходимо дополнить стильной деталью. Летом 2020 носите платья-рубашки в милитаристском стиле с минималистичными ремнями-корсетами. Дуальность образа выигрывает на фоне классической романтики или приторной кокетливости.

С чем комбинировать корсеты летом 2020 pinterest

Снова предлагаем присмотреться к вариантам с платьем-рубашкой, ведь все-таким именно оно наиболее уместно смотрится в компании с корсетом. Есть нечто откровенное в красиво подчеркнутой талии, демонстрирующей женственность, и строгости классического фасона. К белому платью из воздушной ткани выбирайте нарочито грубый аксессуар - кожаный или даже металлический. Сочетание двух противоположных фактур всегда выглядит беспроигрышно.

С чем комбинировать корсеты летом 2020 pinterest

Если вам кажется, что для рабочих образов корсет никак не подходит, то вам нужно повнимательнее вглядеться в наш следующий образ. Классический серый клетчатый брючный костюм несмотря на модный крой выглядит блекло и скучно. А мы ведь все знаем, что безынициативность лука - главная причина, чтобы отказаться от его эксплуатации. Ярко-алый пояс-корсет ставит жирную стильную точку в совершенности делового образа.

С чем комбинировать корсеты летом 2020 pinterest

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Если вы считаете себя дамой страстной, томной и невероятно женственной, то вам точно придется по вкусу наш очередной лук-фаворит. Полноценный корсет не контрастирует на фоне блузы с пышными рукавами, а лишь удачно подчеркивает изящность вашего аутфита. Подобный аксессуар скорее выглядит как броня, но определенно модная.

С чем комбинировать корсеты летом 2020 pinterest

Корсет является частью будуарного стиля, поэтому многие женщины посчитают разумным миксовать его с такими же претенциозными вещами. Мы же скажем, что лучше простоты и расслабленности никто не объяснит истинной задумки современного корсета. Хлопковая рубашка + корсет необычной расцветки в очередной раз доказывают, что летом 2020 для многовекового элемента женских пыток нашлось стильное использование.

С чем комбинировать корсеты летом 2020 pinterest

Футуристичность летом 2020 точно не входит в списки ключевых фэшн-тенденций, но устоять перед крутой эклектикой не сможет ни одна модницы. Казалось бы, что идеально рабочий лук, состоящий из удачно скроенного костюма, глупо “утяжелять” эксцентричными деталями. Однако, именно в сочетании классики и космической детали в виде плексигласового корсета кроется задумка современной модной индустрии - помочь раскрыть ваши собственные горизонты.

С чем комбинировать корсеты летом 2020 pinterest

Переходим к лукам, когда корсет выступает не просто дополнением или удачной микро-деталью, а настоящим акцентным изделием. Девушки с красивой фигурой предпочитают носить корсет на голое тело, дополняя его вещами в любой эпохальной стилистике. Нам нравятся комбинации с кутежным и расслабленным бохо - выглядит эклектично, а потому и модно.

С чем комбинировать корсеты летом 2020 pinterest

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Белла Хадид как ключевой инфлюенсер современности снова делает смелые попытки усилить свою социальную власть. Именно она первой надела белый корсет со вставками на голое тело, дополнив его простыми тренировочными штанами. Если вам близка эстетика Марии-Антуанетты, то предлагаем поиграться с абсолютно новым трендом. Джинсы или классические брюки - неважно, что вы выберите в дополнение, ведь фэшн-провозглашение вы уже сделали остромодным корсетом.

С чем комбинировать корсеты летом 2020 pinterest

Коко Шанель избавила женщин от повинности носить неудобный и откровенно убийственный фэшн-атрибут. Девушки обрели свободу, разом отказавшись от кринолинов и прочих антагонистичных модных деталей. Многие могут задаться вопросом: для чего снова впускать в свою жизнь вещь, которая веками ассоциировалась с оковами и невозможностью существования истинной свободы для женского пола. Корсет, навязанный мужчинами, помогал им держать дам в узде, управлять ими, указывая на то, как жить, что носить и думать. В 2020 году корсет имеет совсем другое значение. Он прямо говорит о том, что времена патриархата давно прошли. Теперь женщины имеют право решать и выбирать. И если сегодня они делают ставку на корсет, то так тому и быть.

Раннее мы писали о том, какие укладки с шелковым платком актуальны для лета 2020 года.

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