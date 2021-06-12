Адриане Лиме - 40: ТОП-10 самых сексуальных образов супермодели

Бразильская топ-модель доказывает, что только она умеет носить провокационные луки с достоинством королевы.

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Сегодня топ-модель Адриана Лима отмечает 40-летие. Именно она дольше всех значилась в рядах “ангелов” бельевого гиганта Victoria’s Secret. Во время своего финального дефиле в качестве амбассадора марки Лима заставила плакать весь мир - искренность и жизнерадостность всегда оставались ее ключевыми “маркерами”. В отличие от множества современных безликих манекенщиц Адриана умеет сверкать не только на сольных снимках в глянце, но и на красных дорожках, где конкуренция похлеще чем на кастингах Chanel. Ivona демонстрирует ТОП-10 самых сексуальных и красивых образов горячей латинской Барби.

В качестве приглашенной звезды Адриана Лима часто появляется на Каннском кинофестивале. Этой почести удостаиваются только самые популярные и влиятельные супермодели, например такие как Эльза Хоск, Роузи Хантингтон-Уайтли и Ирина Шейк. Простота голливудского силуэта другую девушку заставила бы слиться с толпой, но только не в случае с Лимой. Красивое декольте, длинный шлейф, дорогой белый оттенок и бриллиантовое колье - сексуально, но очень утонченно.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

Бразильянка Адриана Лима никогда не стеснялась своего идеального тела - слегка более пышного по рамкам высокой моды, но идеально подходящего для бельевого сегмента. Роскошные параметры девушка подчеркивает полупрозрачными материалами, смелыми декольте, но никогда не забывает, что даже секс может быть достойным. Формат утонченной провокации всегда был среди фэшн-фаворитов Лимы.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

Как истинная латиноамериканка Адриана Лима питает особую страсть к блестящим фактурам, блеску и искристым материалам. Образы в стиле бразильского карнавала достаточно часто мелькают в ее гардеробах, но обвинить в излишней нарядности топ-модель мы никак не можем. Красивый облегающий фасон, градация роскошных оттенков и сексуальный вырез на спине - в таком луке можно и смело идти танцевать танго, и покорять красные ковровые дорожки.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

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Несмотря на то, что стиль Адрианы Лимы можно скорее назвать сексуальным и провокационным, топ-модель умеет носить классические наряды. Конечно, не без толики провокации. Роскошное белое платье-смокинг с невероятно глубоким разрезом на ноге открывает взгляд на идеальное украшение в стиле Лимы - бриллиантовую подвязку.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

Бразильская манекенщица одной из первых начала эксплуатировать максимально провокационные образы, демонстрируя их на различных мероприятиях. В отличие от той же Беллы Хадид Лима никогда не переходила границы пошлости. Даже очень высокий разрез, благодаря которому видно бархатное боди, выглядит лишь сексуально, а не вульгарно.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

Вечеринки Vanity Fair - это всегда возможность проявить всю свою фантазию, ограниченную дресс-кодом white-tie. Белое платье-бюстье с роскошной драпировкой, шлейфом, драгоценным декором и сетчатым украшением вместо чулок - высший пилотаж, который может не затмевать только самых ярких красоток.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

Благодаря идеальной фигуре Адриана Лима до сих пор жадно пользуется возможностью носить мини-наряды. В этом нет ничего противозаконного, если девушка обладает шикарными параметрами. Короткая кожаная юбка и любимая деталь модели - сверкающий топ - девушка-звезда. Никак иначе язык не поворачивается сказать.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

Наверняка все помнят провал Анджелины Джоли на “Оскаре” 2012 года: тогда только ленивый не поиздевался над неуместным позированием актрисы. Практически идентичное черное бархатное платье от Versace позже примерила и Адриана Лима. Вот только в отличие от своей звездной коллеги выглядела она в этом наряде очень утонченно и изящно. Правду говорят, что девушка красит платье, а не наоборот.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

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Можно заметить, что в большинстве случаев для красных дорожек и разнообразных торжеств Лима выбирает образы лаконичных оттенков. Она предпочитает играться с декором и нестандартными силуэтами, оставляя цвета нарядов максимально простыми. Белое ассиметричное атласное платье-простынка любую другую девушку заставило бы оказаться в списках самых антистильных женщин. Однако, с Адрианой Лимой история всегда развивается нестандартно.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

Многие обвиняли Адриану Лиму в том, что после ухода на импровизированную “пенсию”, она запустила свое тело и сильно поправилась. Возможно, параметры экс-манекенщицы стали куда более пышными, но своей невероятной магии она от того не растеряла. Теперь ее декольте выглядят еще более впечатляюще, облегающие силуэты - смело, а любимые золотые оттенки подчеркивают практически королевский статус Лимы.

Самые сексуальные вечерние образы Адрианы Лимы pinterest

Модная индустрия привыкла впускать в свои ряды новых манекенщиц с наступлением каждого сезона. Но также быстро она и отметает их, оставляя лишь самых стойких, необычных и уникальных. Начав свою модельную карьеру в 15 лет, она быстро стала сначала поддающей надежды юной звездочкой, а вскорости и самой высокооплачиваемой моделью. Именно благодаря своей живой энергетике Адриане Лиме удалось вписать свое имя в историю моделлинга, запомнившись как девушка, которой подвластны любые высоты.

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