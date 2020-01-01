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Фэшн-тренд: Почему все модницы без ума от стильных брюк-”слоучей”

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Что это за “зверь” такой, и с чем его носить летом 2020.
С чем носить "слоучи" летом 2020
С чем носить "слоучи" летом 2020
pinterest

Если вы слегка заскучали за новомодными словцами и стильными фэшн-тенденциями, то спешим поделиться с вами актуальной деталью лета 2020 года, которую уже используют все модницы. “Слоучи” в переводе с английского означают “громоздкие”, а потому вы и сами можете догадаться, что они полностью вписываются в концепцию “оверсайз” моды. Повальная увлеченность объемными футболками, блузами и пиджаками не прошла даром, переместившись на любимые джинсы. Мы привыкли к гигантским и широким mom-jeans, но они значительно отличаются от “слоучей” Последние являют собой современную интерпретацию “бананов”, которые стали невероятно популярными в 80-е года прошлого века. От “маминых” моделей они отличаются зауженными штанинами, а также защипами на талии. В итоге джинсы получаются более женственными и универсальными. Ivona рассказывает, как носить современный тренд летом 2020. 

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За счет облегающей линии талии широкие брюки хоть и выглядят громоздко, но определенно обладают женственным шлейфом. Именно поэтому мы не станем отговаривать вас от комбинаций сразу двух вещей формата “оверсайз” в рамках одного лука. Блуза с пышными рукавами-буфами выглядит очень изящно именно в комплекте с невероятно широкими джинсами.

С чем носить
С чем носить "слоучи" летом 2020
pinterest
  

Если вы ищите идеальный кэжуальный и расслабленный образ, который можно с малейшими поправками эксплуатировать едва ли не каждый день, то обязательно присмотритесь к миксам со “слоучами”. Простой кроп-топ, удобные сандалии и классические “бананы” - разбавить лаконичность лука можете с помощью яркого клатча в духе 90-х или стильного шелкового платка в волосах. 

С чем носить
С чем носить "слоучи" летом 2020
pinterest

Не стоит опасаться носить белые громоздкие джинсы - за счет плотного денима они не только не акцентируют внимание на недостатках фигуры, но еще и делают вас визуально стройнее. Для прохладных деньков на лето 2020 приберегите лук, в котором легко сочетаются дерзость и элегантность. Темный легкий джемпер, светлые джинсы и обязательно туфли в яркий принт - стильно и обезоруживающе модно. 

С чем носить
С чем носить "слоучи" летом 2020
pinterest

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Можно заметить, что наиболее выгодно зауженные к низу “слоучи” выглядят в комбинациях с завернутыми брючинами. Так вы не только лишний раз подчеркиваете модный крой, но и открываете взор на стильные босоножки. А они обязательно должны быть не только удобными, но и модными. Мы предпочитаем варианты с длинными ремешками, которыми также просто подвязывать брюки в других вариациях. Конечно, образ не был бы полным без крутого верха - белая рубаха с рукавами-”фонариками” подходит как нельзя лучше. 

С чем носить
С чем носить "слоучи" летом 2020
pinterest

Не забывайте, что “слоучи” могут быть не только сделаны из денима. Конечно, подобные варианты в духе бунтарских 80-х наиболее популярны, но не единственно возможные. Громоздкие брюки из плотной ткани также выглядят уместно летом 2020, а особенно в компании с безрукавкой со строгими линиями. Милитаристский дух аутфита угадывается и в серьезности фасона, и в лаконичности расцветки. 

С чем носить
С чем носить "слоучи" летом 2020
pinterest

Простой и очень стильный вариант комбинаций “слоучей” с прочими вещами вашего летнего гардероба 2020 - их микс и самыми женственными топами. Гладкая текстура, строгая линия декольте, а точнее ее полное отсутствие, простота фасона - не забывайте дополнять джинсы яркой деталью в виде акцентного пояса, а также любимыми слингбэками или мюлями.

С чем носить
С чем носить "слоучи" летом 2020
pinterest
 

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“Слоучи” - идеальная деталь для образов, когда хочется максимально использовать все превосходство кроп-топов. Высокая талия открывает виду лишь небольшую часть живота, а также слегка “утягивает” проблемные места. Рекомендуем носить укороченную майку в компании с зауженными джинсами и модной курткой оттенка “хаки”. 

С чем носить
С чем носить "слоучи" летом 2020
pinterest

Свободные, развязные и женственные “слоучи” открывают новую страницу в истории феминизма. Подобные модели трансформировались из “маминых джинсов”, усовершенствовавшись более элегантной линией талией и изящной зауженностью. Именно они летом 2020, а также еще минимум несколько будущих сезонов, будут популярны в среде главных фэшионист мира. Однотонные модели или в стиле 80-х - “варенки” - выбирайте вариант, который отвечает всем вашим индивидуальным требованиям. “Слоучи” - абсолютно уникальные брюки, ведь они выглядят достойно в любой фактуре, а также могут украсить девушку с самым сложным типом фигуры. За это мы их так и любим - они не делят дамскую красоту на ранги, а лишь грамотно подчеркивают “изюминку” каждой представительницы прекрасного пола. 

Раннее мы писали о том, какие вечерние образы Натали Портман определяют ее личный стиль. 

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Теги: оверсайз, мода 2020, тренды 2020, модные джинсы, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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