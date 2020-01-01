Модная оценка: ТОП-7 летних трендов, которые у вас наверняка есть

Проверьте, чего не хватает в вашем гардеробе для полноценности фэшн-сезона.

В глубине душе каждой женщину хочется выглядеть стильно и модно, при этом не прикладывая ни особых усилий, ни делая затратных капиталовложений. Звучит, как несбыточная мечта и основа для наивной современной сказки про Золушку, но Ivona докажет вам, что выглядеть красиво летом 2020 можно без дополнительных покупок. Мы подготовили для вас список актуальных сезонных трендов, которые неоднократно заявляли о себе в течении последних лет. Приготовьтесь к ревизии вашего гардероба, если хотите в очередной раз сэкономить. Поиски актуальных тенденций в закромах вашего фэшн-набора объявляются открытыми.

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Топ с открытыми плечами

Невероятно женственные, кокетливые и даже сексуальные - именно такими предстают перед нами актуальные топы с обнаженными плечами летом 2020. Даже в компании с простыми джинсами и классическими босоножками подобная блуза может стать акцентным украшением лука. Пышные рукава-буфы любую фигуру сделают более грациозной и хрупкой, а в компании с изящной миди-юбкой они будут выглядеть еще и лукаво.

Актуальные тренды на лето 2020 pinterest

Платье в бельевом стиле

Что уж тут говорить: платье в будуарной стилистике - основа любого летнего гардероба последних 5 сезонов. Модницы привыкли носить их не только в зной, но и прохладными деньками, комбинируя с джемперами, блейзерами и высокими сапогами. Летом 2020 предлагаем делать ставку на пастельные оттенки и игру с эклектикой. Не рекомендуем носить их поверх футболки (это сочетание осталось в далеком 2018 году), а вот в паре с жакетом оно будет выглядеть расслаблено и элегантно.

Актуальные тренды на лето 2020 pinterest

Рафия

Неважно, какой именно элемент гардероба вы решите замиксовать с остромодным материалом. Факт остается фактом: рафия - летний тренд 2020 года. Широкополые шляпки как у путешественниц начала прошлого века, актуальные сумочки и корзинки, которые снова появились на модном небосклоне, а также простые и комфортные босоножки. Такая обувь может похвастать одновременно и комфортом, и стилем - беспроигрышная комбинация для модниц новой эпохи.

Актуальные тренды на лето 2020 pinterest

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Джинсы прямого кроя

Забудьте наконец про облегающие фасоны, утягивающие форматы и бесконечную вульгарность скинни. Летом 2020 года отдавайте предпочтение типичному тренду из 90-х - прямому и классическому силуэт брюк из денима. Оттенки выбирайте дорогие и натуральные - средне-голубой или типичный индиго. Носите остромодные джинсы в паре с босоножками на квадратном каблуке с геометрическим мысом, а также разнообразием стильных топов нынешнего сезона.

Актуальные тренды на лето 2020 pinterest

Мюли

Вспомните о модном наследии Марии-Антуанетты, которое вот уже несколько сезонов подряд не дает нам скучать. Оставьте в прошлом вульгарные и откровенно безобразные балетки, заменив их на выигрышный вариант мюлей на низком каблуке. Если вы ищите стильную альтернативу лодочкам на лето 2020, то выбирайте ту же модель, но только в более праздничной расцветке. И не забудьте про каблук - этим летом мюли могут быть абсолютно любыми.

Актуальные тренды на лето 2020 pinterest

Платье-рубашка

Классика женского гардероба, которая выполняет и стильную, и моделирующую функции. Мало того, что данный фасон платья летом 2020 входит в список ключевых сезонных трендов, так он еще и поможет преобразить ваше тело. Вы ведь помните, что силуэт “рубашка” визуально способен вытягивать фигуру, делая ее более стройной и худой. В паре с поясом платье и вовсе становится обязательным бойцом на фэшн-поприще.

Актуальные тренды на лето 2020 pinterest

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Топ с воланами

Несмотря на то, что этот фасон топов летом 2020 невероятно актуален, вам нужно быть максимально острожными. Учитывайте особенности вашей фигуры при покупке топа с воланами. Помните, что дополнительный декор в виде рюш и воланов увеличивает те или иные части тела, поэтому если у вас и без того объемная грудь, лучше отказаться от остромодного тренда. Впрочем, если ваш бюст не поражает пышностью, то именно без этого тренда вам никак не обойтись летом 2020.

Актуальные тренды на лето 2020 pinterest

Летом 2020 очень просто одеваться красиво и модно, при этом не тратя на шоппинг половину своих кровно заработанных денег. Все, что вам нужно для текущего сезона, уже наверняка есть в ваших гардеробах. Платья в бельевом стиле который год подряд остаются в списках актуальных тенденций, а силуэт “рубашка” - и вовсе классика любого дамского стиля. Остромодная рафия, многочисленные трендовые топы и традиционные джинсы из 90-х - база летнего стиля, к которой в 2020 году нужно возвращаться снова и снова.

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