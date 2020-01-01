Мечта бизнесвумен: Костюм 2.0 для самых занятых и модных

Деловой образ, который отлично впишется в ваш гардероб на лето 2020.

В XXI веке сложно представить существование классического офисного дресс-кода. Того самого, который обязывает носить колготки в любое время года и запрещает надевать откровенные мини. В редких случаях подобные ограничения все еще существуют, но нельзя не отметить, что правила внешнего вида стали куда более простыми и всепрощающими. Никто не заставляет вас носить брючный костюм на работе или комбинации с юбками-карандашами и блузами. Впрочем, существуют люди, которые куда лучше работают не только в фэшн-обмундирование, но и в полноценном рабочем луке. Так летом 2020 все те, кто привык придерживаться офисного дресс-кода, могут вздохнуть с облегчением. Для жаркого сезона дизайнеры подготовили идеальный комплект, в котором вам будет комфортно. Дамы, Ivona представляет вам ключевой “рабочий” тренд сезона - костюм с шортами.

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Влияние на развитие модной индустрии непременно имеет киноиндустрия. Вспомните, бум на блестки и глиттер, который разразился прошлым летом в силу начала сериала “Эйфория”. Тогда только ленивый не опробовал макияж в стиле героине Зендаи. Через несколько недель на бессменном спонсоре наших ленивых вечеров - Netflix стартует второй сезон ироничной комедии “Политик” о жизни юного будущего президента США. Почти год назад мы влюбились в милых, отчаянных и слегка бестолковых героев Райана Мерфи, а также в потрясающие эстетические образы.

Вся костюмная часть сериала крутится вокруг разнообразных официально-деловых луков. Здесь можно встретить аутфиты в стиле политиков-миллениалов, веяния актуального преппи, классические образы а-ля первая леди, а также роскошные вечерние наряды, достойные инаугурации. Мы же предлагаем обратить внимание на гардероб подруги Пейтона - Маккафи, которая с блеском носит деловой костюмы в комбинации с кроссовками, открывая новые пространства для традиционного консерватизма.

Костюм с шортами на лето 2020 pinterest

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Летом 2020 предлагаем заменить привычные брючные костюмы на разумную альтернативу - модели с шортами. В первую очередь обратите внимание на то, каким должен быть крой правильного официального лука 2.0. Прежде всего запомните, что правление “оверсайз” продолжается, а потому пиджаки и блейзеры выбираем “с мужского плеча” - маскулинные и расслабленные. Шорты также не должны облегать ногу как в далеких 2000-х. Высокая талия и объем в бедрах позволит вам скрыть лишние сантиметры на талии, при этом не растеряв красоты женственного силуэта.

Костюм с шортами на лето 2020 pinterest

В вопросе модели самих шорт стоит руководствоваться исключительно вашими личными особенностями фигуры. Высокая талия и короткая длина - универсальный вариант, который украсит любую женщину, а вот такие варианты как бермуды, к примеру, должны подбираться только индивидуально. Более того, именно последние способны украсить фигуру типа “яблоко”, а вот классические модели подойдут дамам с более традиционными параметрами.

Костюм с шортами на лето 2020 pinterest

Костюм с шортами на лето 2020 pinterest

Если говорить насчет спектральной базы оттенков, то в первую очередь отдавайте предпочтение лаконичным и простым расцветкам. Нюд, тон топленного молока, разнообразные пастельные варианты, а также яркие “конфетные” - летом 2020 именно подобные модели составят основу вашего делового гардероба. Можете поэкспериментировать и с принтованными вариантами. Классическая вертикальная полоска остается актуальной всегда - вне зависимости от сезонных трендов. Также неплохо смотрится клетка, но с ней нужно быть максимально аккуратными. Не забывайте, что она может не нарочно слегка видоизменить пропорции тела.

Костюм с шортами на лето 2020 pinterest

Костюм с шортами на лето 2020 pinterest

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В качестве дополнительных элементов современного делового лука выбирайте классические белые рубашки, топы в бельевом стиле, майки-алкоголички, футболки с провокационными надписями и, конечно, кроп-топы, кружевные бра и корсеты. Обувь также подбирайте с умом: можете брать пример с героини “Политика” примеряя костюмы с кроссовками, можете вдохновиться луками Елены Перминовой, миксуя шорты и пиджаки с гранжевыми ботинками. Босоножки, мюли и туфли на каблуке - классика, которая всегда будет к месту.

Костюм с шортами на лето 2020 pinterest

К жизни стоит относиться проще, а потому и все ее аспекты не должны составлять для вас головоломок, требующих однозначного ответа. Иногда здорово пересмотреть собственные принципы, отдав предпочтение тому, что еще совсем недавно казалось абсолютно невозможным. К тому же, мода - настолько тонкая субстанция, что играться ней - одно удовольствие. Летом 2020 костюм с шортами может стать не только спасением в 35-градусную жару, но и фэшн-откровением, достойным появиться в ваших гардеробах.

Раннее мы писали о том, какие ТОП- антитрендов летнего сезона 2020 могут испортить ваш образ.

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