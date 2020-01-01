Шире шаг: С чем летом 2020 носить самые стильные брюки сезона

Палаццо прошли долгий путь, но сумели взобраться на вершину фэшн-Олимпа.

Как бы нам не желалось порой приостановить течение времени, но наблюдая, как скинни уверенно выходят из моды, противиться этому почему-то совсем не хочется. Вероятно, все дело в том, что показная сексуальность, которая в большинстве случаев выглядит лишь пародией на таковую, не идет ни в какое сравнение с настоящей женственностью. Летом 2020 палаццо занимает ТОПовые строчки всех фэшн-хит-парадов, уверенно смещая старожил модной индустрии. Благодарить за их появление мы привыкли Коко Шанель, которая обожала носить мужские брюки, но в действительности же расширяющиеся от пояса штаны выдумал другой кутюрье - итальянец Эмилио Пуччи. Ivona рассказывает, как летом 2020 нужно правильно носить самый элегантный тренд наступившего сезона.

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С объемным свитером

Так как лето пока не собирается радовать нас высокими температурами, можно предположить, что теплые вещи понадобятся нам еще хотя бы до конца июня. Если на улице достаточно прохладно, а вам уже не терпится примерить ультрамодные палаццо, рекомендует носить их в компании с объемным и лаконичным джемпером. Заправляйте свитер в брюки, создавая подобие небрежной и раскрепощенной роскоши.

С чем носить палаццо летом 2020 pinterest

С водолазкой

Считаем, что даже летом 2020 мы имеем право носить тренд прошлого сезона, ведь именно он наиболее гармонично разбавляет строгость и женственность палаццо. Классический гольф и брюки карамельного оттенка в паре выглядят невероятно круто. Не забывайте, что к подобному ансамблю вам обязательно понадобится обувь на каблуке - так лук будет выглядеть продуманным до мелочей.

С чем носить палаццо летом 2020 pinterest

С блейзером

Если вы решитесь примерить данный образ, то сможете сразу убить нескольких зайцев. Во-первых, палаццо со стрелками визуально вытягивают образ, делая вас и стройнее, и выше. Во-вторых, именно такой пиджак, с поясом, формата “оверсайз”, надетый на голое тело, расскажет все о ваших знаниях правил фэшн-индустрии.

С чем носить палаццо летом 2020 pinterest

В стилистике сафари

Если вам нравятся палаццо, но хотелось бы сделать их более яркими и интересными, смело выбирайте плиссированные модели. В компании с пиджаком в стиле сафари и мокасинами с анималистичным принтом аутфит выглядит очень стильно. Летом 2020 нет лучшего способа, чтобы обыграть остромодную эстетику.

С чем носить палаццо летом 2020 pinterest

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С рубашкой “оверсайз”

Настоящие палаццо должны быть необычайно воздушными, буквально “летящими”. Расширяющиеся сразу от пояса они выглядят как ода современной женщине - стильной, спокойно, активной, но невероятно трогательной. Яркие брюки в паре с простой белой блузой подойдут как для похода в офис, так и для прогулки с подругами.

С чем носить палаццо летом 2020 pinterest

С женственным топом

Не забывайте, что вся загадочность и красота палаццо заключается в их линии талии. Если вы выбираете завышенную посадку, то проследите за тем, чтобы не перекрывать эту линию неудачным верхом. Ажурный и достаточно лаконичный топ подчеркивает длинные ноги, которые с помощью правильных брюк становятся буквально бесконечными.

С чем носить палаццо летом 2020 pinterest

С кожаной блузой

Кожа - ключевая фактура летнего сезона 2020, поэтому нам странно представить гардероб хотя бы одной модницы, в котором не было бы актуального материала. Кожаную рубашку сочетайте с простыми палаццо лаконичного оттенка, а для достижения самого стильного фэшн-нюанса, подвязывайте их босоножками с длинными ремешками.

С чем носить палаццо летом 2020 pinterest

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С кроп-топом

Вариант, который наилучшим образом впишется в городскую эстетику приглянулся нам своей простотой и романтичностью. Расклешенные брюки сами по себе выглядят очень изящно, но только правильный топ способен подчеркнуть их трогательную стилистику. Майка на толстых бретелях в трендовой эстетике 90-х акцентирует внимание на изящности образа, а кроссовки добавляют ему кэжуальности.

С чем носить палаццо летом 2020 pinterest

Настоящая женственность не требует яркого обрамления, нарочитой пропаганды сексуальности. Она спокойна и тиха, наслаждающаяся своим превосходством по праву первородства, а не напыщенности. Палаццо летом 2020 справедливо заняли место одного из ключевых сезонных трендов, ведь расслабленность и кэжуал все еще продолжают править бал. Высокая посадка или классическая линия талии, плиссированные или атласные, с принтом или однотонные - выбирайте брюки, которые смогут войти в ваш гардероб с наибольшим успехом.

Раннее мы писали о том, какие комбинезоны на лето 2020 нужно выбирать.

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