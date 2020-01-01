Все о Мэрилин: ТОП-7 лучших вечерних образов секс-символа Голливуда

Секреты роскошного стиля одной из самых неоднозначных актрис XX века.

Ее можно обожать, презирать, ненавидеть, поклоняться ей или восхищаться, но оставаться равнодушными по отношению к самой громкой звезде прошлого века просто невозможно. Она раздражала женщин, потому что отличалась от них не только своей красотой, но и наивной сексуальной харизмой. Режиссерам было трудно с ней работать, потому что частенько она и срывала съемки, забывая свои реплики, и опаздывала на непозволительные три-четыре часа. Мужчины обожали ее, президенты преклонялись перед ее чувственностью, а весь мир хотел отхватить свой кусочек Мэрилин.

Многим она кажется глупой и несмышленой выскочкой, которой удалось стать популярной только благодаря смазливому личику. На самом деле мы видим перед собой неуверенную, маленькую девочку, которой отчаянно не хватало внимания. Своими яркими образами и эксцентричным поведением она лишь пыталась рассказать о своих внутренних проблемах. Ее никто не слышал, но Мэрилин Монро продолжала поражать людей, выбирая самые яркие платья, самые провокационные аутфиты. От самого красивого лука в истории “Оскара” до первого “голого образа” - Ivona определила ТОП-7 самых знаменитых вечерних луков легендарной актрисы.

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“Оскар”, 1951 год

За 36 лет жизни она успела сняться в более чем 30 фильмах, но снобы из оргкомитета “Оскара” настойчиво отказывались признавать ее талант. Впрочем, этот факт нисколько не помешал актрисе появиться на красной дорожке церемонии в 1951 год, представляя шедевр кинематографа - картину “Все о Еве”. Тогда она вышла к фотографам и зрителям в неклассическом образе, отличавшийся не только глубоким черным оттенком, нетипичным для 50-х годов прошлого века, но и отменным декольте. До сих пор платье из тюля Мэрилин Монро с того самого “Оскара” считается одним из самых красивых за всю историю премии.

Церемония "Оскара", 1951 год pinterest

“В джазе только девушки”

История любви незадачливого музыканта и милой, наивной Душечки вошла в золотые резервы Голливуда. Банальная и невероятно забавная комедия оказалась для Мэрилин судьбоносной, ведь именно за участие в ней актрисе удалось получить первый и последний “Золотой Глобус”. Однако, большинство продолжают смотреть фильм не столько из-за сюрреалистичного сюжета, сколько из-за роскошных вечерних образов главной героини. Полупрозрачное, расшитое блестками и стразами платье Душечки, в котором она бежит на встречу своему миллиардеру, забыть просто невозможно.

"В джазе только девушки" pinterest

“Принц и хористка”

Вокруг съемочного процесса этой картины вертится сюжет современного фильма “Моя неделя с Мэрилин”. В это время актриса уже начала страдать от депрессии, постоянно опаздывая на съемки, забывая свои реплики, а потому срывая процесс создания картины. Однако, с горем пополам фильм с Монро и Лоуренсом Оливье все-таки удалось снять. Сказочная история о любви принца Карпатии к простой актрисе вылилась в один из самых атмосферных фильмов той эпохи.

"Принц и хористка" pinterest

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“Джентльмены предпочитают блондинок”

Облегающее платье с длинными перчатками оттенка фуксии из плотного атласа в жизни было нежно-розовым. Впрочем, именно благодаря яркой “киношной” расцветке оно стало настолько популярным. Можно смело говорить, что оно наравне с маленьким черным платьем из “Завтрака у Тиффани” является одним из самых тиражированных образов в истории кино и моды. Его адаптацию мы видели и в сериале “Сплетница”, в нем появилась кукла Барби, посвященная актрисе, а также его множество раз пытались повторить популярные современные звезды. Впрочем, настолько эффектно и гармонично в самом кокетливом луке кинематографа удалось выглядеть только секс-символу XX века.

"Джентльмены предпочитают блондинок" pinterest

“Зуд седьмого года”

Одно из самых дорогих платьев в истории было продано на аукционе за почти 5,5 миллионов долларов. Оттенок слоновой кости, юбка-солнце, V-образный вырез, плиссировка - тогдашний муж Монро бейсболист Джо Ди Маджо буквально ненавидел его чрезмерную сексапильность. Впрочем, до сих пор платье считается иконой в мировом кинематографе, а образ Монро, стоящей на решётке метро в этом луке, которое развевается на ветру, описывается как один из архетипных образов XX века.

"Зуд седьмого года" pinterest

Платье-пачка

Мэрилин Монро была одной из первых знаменитостей, которая начала популяризировать балетную эстетику. Роскошное белое платье-пачка, красные губы, обнаженные ножки - секрет сексуальности актрисы оказывается достаточно простым. Нужно быть всего лишь естественной, и несмотря на значимую долю притворства в жизни Мэрилин в съемке Милтона Грина 1954 года ретро-дива кажется на удивление настоящей, трогательной и милой.

Милтон Грин, 1954 год pinterest

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Happy birthday, Mr. President

Самое легендарное платье из нашей подборки, первое в разделе “голые образы” - лук актрисы на церемонии по поводу дня рождения Джона Кеннеди стал символом прошлого века. Прозрачность, ткань, облагающая тело как “вторая кожа”, стразы и, конечно, недюжинная сексуальная энергетика актрисы. Очевидцы говорили, что наблюдать за исполнением песни Монро для Джона было просто неудобно - слишком интимно и чувственно, не предназначающееся для посторонних взглядов.

День рождения Джека Кеннеди, 1961 год pinterest

Можно много рассуждать по поводу того, что талант Мэрилин сильно переоценен, а ее актерские способности были едва ли не ниже посредственного уровня. Она блистала, покоряла, жила, а не играла, но в конечном итоге не смогла взять под контроль собственную судьбу. Стиль, который стал знаковым в истории моды, который пропагандировала Монро находится на тонкой грани между провокационной пошлостью и стильной сексуальностью. Удивительно, насколько мастерски удавалось актрисе балансировать на стыке двух понятий, всякий раз демонстрируя лишь самые стильные образы.

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