Ангел воплоти: ТОП-8 самых стильных ролей Кэри Маллиган

Начиная с Китти в “Гордости и предубеждении” и заканчивая великолепной Дейзи из “Великого Гэтсби” - изучаем принципы “тихой” британской красоты.

Редко бывает, когда первая же роль выбивает дорогу в большую актерскую жизнь. Однако, в случае именинницы 28-го мая 35-летней Кэри Маллиган именно так и произошло. Первый воплощенный ею образ не отличался глубиной характера или трагичностью, но милую и забавную Китти из “Гордости и предубеждения” Джо Райта забыть невозможно. Ангельская внешность, проникновенный голосок и фигура, которой завидует едва ли не каждая женщина в мире. Кэри Маллиган нельзя назвать типичной красоткой, такой за которой увиваются толпы мужчин, но найти свой образ в киноиндустрии ей удалось. Чаще всего ее героини отличаются не столько внешней идеальностью, сколько силой духа, внутренним надломом и уникальностью. Она хороша и в атмосферных образа из прошлых эпох, и в роли героинь, которые будто бы живут рядом с нами. Ivona представляет ТОП-8 самых красивых персонажей, воплощенных невероятной Кэри Маллиган.

Читай также: Идеальный фасон: Правила выбора лучшего костюма

“Гордость и предубеждение”

Выдающийся роман Джейн Остин экранизировали множество раз, но адаптация Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли выгодно отличается от всех своих “предшественниц”. Несомненный плюс именно этой версии “Гордости и предубеждения” в невероятном актерском ансамбле, среди которого засветилась и совсем юная Кэри. Ее кокетливая, но узколобая и капризная Китти обладает чертами типичной девушки-подростка, но свежесть и наивность Маллиган заставляет полюбить даже не совсем положительный персонаж.

"Гордость и предубеждение" pinterest

“Воспитание чувств”

Повзрослевшая Кэри Маллиган после Китти продолжила играть несмышленых девчушек, которым легко запудрить голову иллюзией красивой жизни. Именно так и происходит со школьницей Дженни в киноповести “Воспитание чувств”. Девушка очаровывается завидным и зрелым поклонником, который обещает ей золотые горы. Нас подобные отношения не устраивают, но на роскошные образы в стиле 60-х мы готовы смотреть вечно.

"Воспитание чувств" pinterest

Читай также: Подарок из нулевых: Как носить главный символ стиля R&B

“Нортенгерское аббатсво”

Еще одна киноадаптация Джейн Остин, красиво прорисованная художниками-декораторами и постановщиками. Атмосфера пуританской Англии, которая оказывается на деле распущенной и абсолютно лишенной комплексов в определенных поместьях, отображает лицемерие тогдашнего общества. Кэри Маллиган здесь исполняет роль вздорной Изабеллы Торп, которая оказывается воплощением страсти и вожделения - неожиданный образ британки, который стоит изучить при более близком рассмотрении.

"Нортенгерское аббатсво" pinterest

“Великий Гэтсби”

Однозначно самый громкий, популярный фильм из всей подборки ролей Кэри Маллиган - “Великий Гэтсби”. Когда мир узнал о том, кто будет играть вздорную, надломленную и беспринципную красотку Дейзи, многие пришли в негодование. Казалось, что “простушке” Маллиган перевоплотиться в роль идеальной женщины просто не под силу. После первого же просмотра шедевра становится понятно, что именно так и выглядит идеальная любовь Гэтсби - милая внешне, но трагичная и ветренная внутри.

"Великий Гэтсби" pinterest

“Не отпускай меня”

Странный фильм, который стоит смотреть именно в такие непростые времена, как сейчас. Поэтому пользуйтесь возможностью, пока вся красота атмосферы мировой пандемии не развеялась. Идеальный актерский состав, стиль, находящийся на грани маргинальность, а также необычный сюжет, повествующий о сложностях антиутопической реальности, среди которой и живут главные герои.

"Не отпускай меня" pinterest

“Вдали от обезумевшей толпы”

Идеальная история для тех, кто обожает фильмы про настоящую любовь и призрачные намеки влюбленности. Как определить истинные чувства, если вашей руки добиваются сразу три абсолютно разных мужчины? Как самостоятельной и самодостаточной женщине выжить во времена викторианской Англии? Главная героиня романа Томаса Харди “Вдали от обезумевшей толпы”, великолепно сыгранная Кэри Маллиган, не только признает настоящую любовь, но и с достоинством носит роскошные образы среди грозных пейзажей сельской жизни.

"Вдали от обезумевшей толпы" pinterest

Читай также: Сарафанное радио: ТОП-7 практичных платьев на лето 2020

“Суфражистка”

Этот фильм не поразит вас красотой образов, ведь все они очень строги и практичны, а сама атмосфера фильма невероятно серьезна. Начало XX века, зарождение борьбы суфражисток за права женщин, жертвы и поиск смысла жизни - картина “Суфражистки” раскрывает эмоциональный диапазон Кэри Маллиган с абсолютно неожиданной стороны.

"Суфражистки" pinterest

“Дикая жизнь”

Фильм о кризисе отношений пары средних лет нужно смотреть по нескольким причинам. Во-первых, это картина была снята молодым съемочным коллективом, а режиссером выступил актер Пол Дано - его первая, но точно не последняя работа. Во-вторых, мы давно не видели Джейка Джилленхола на экране с настолько красивой партнершей как Кэри. А в-третьих, красота американского пейзажа не в первый раз с легкостью сплетается с идеальными костюмами, отвечающие всем знаковым характеристиками моды 60-х годов прошлого века.

"Дикая жизнь" pinterest

Не сложно определить, почему девушка с лишь миловидными чертами лицами и абсолютно неидеальной внешностью кажется гораздо интереснее типичных красоток, наводнивших Голливуд. За Кэри Маллиган не просто приятно наблюдать на экране, ею хочется упиваться. Следить за каждым взмахом ресниц, за каждым движением. Она идеальна в своем несовершенстве, и это самый большой комплимент, который можно сделать современной актрисе. Кэри предпочитает играть женщин, каждая из которых обладает четко обозначенной причиной, из-за которой она поступает так или иначе. Беспечная Дейзи, решительная суфражистка Мауд и юная, наивная Дженни из “Воспитания чувств” - найдите свою настоящую Кэри среди ее многочисленных киногероинь.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 фасонов платьев могут сделать фигуру полнее.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram