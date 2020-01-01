Dress-NOT: ТОП-7 самых “опасных” для фигуры фасонов платьев

Силуэты, которые могут испортить даже самое идеальное тело.

Платье - самый женственный предмет дамского гардероба. Не стоит напоминать, сколько поколений девушек носили именно эту деталь образа, которая могла с первого взгляда рассказать все о своей обладательнице. В 2020 году удачно скроенное, стильное и подходящее по всем фэшн-признакам актуальности платье украшает женщину как ни одна другая символическая деталь. Впрочем, и в таком, казало бы на первый взгляд простом знаке нежности и романтичности кроются подводные камни. Неудачное платье может враз уничтожить первое впечатление, изуродовать фигуру и представить ее в неприглядном свете. Для того, чтобы выглядеть в элегантном аутфите идеально, нужно выбирать правильный фасон. Именно поэтому Ivona решила рассказать все о самых опасных фасонах платьев, которые могут визуально легко добавить вам лишних 5 кг веса.

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Облегающий

Не будем упоминать, что подобный фасон давно является неактуальным - все равно самые упрямые девушки не перестанут его носить из-за “призрачного” несоответствия фэшн-стандартам. Голоса “против” облегающего фасона в первую очередь свидетельствуют о том, что каким бы идеальным не было ваше тело, этот коварный силуэт обязательно укажет даже на лишние 100 грамм на боках или талии. Особенно велик шанс оплошать, его платье изготовлено из тонкой ткани, ведь синтетика - главный враг стиля и красоты. Если вы и делаете ставку на облегающий фасон, то выбирайте изделия из плотной, качественной фактуры, которая лишь красиво подчеркнет изгибы тела, но не будет “свидетельствовать” против вас на заседании модного суда.

Какие платья могут испортить фигуру pinterest

Балахон

Отбросьте иллюзии, привитые вам еще со времен расцвета карьеры Аллы Пугачевой. Бесформенные платья не скрывают недостатков фигуры, а лишь делают тело необъятным и “залитым”. “Оверсайз” - ключевой тренд современности, но и его нельзя использовать бездумно. Если вас смущает вероятность показаться перед людьми одетой в дизайнерский мешок из-под картошки, то лучше подобрать к такому платья аккуратный поясок, который подчеркнет изгибы вашего тела.

Какие платья могут испортить фигуру pinterest

Неклассическая линия талии

Хитрый прием, который в разные периоды развития модной индустрии поддавался многочисленным переменам. Девушки времен Джейн Остин ходили в платьях с перенесенной линией талии аж под грудь, а во “времена джаза” акцент, наоборот, “уплывал” в район бедер. Ни тот, ни другой вариант не делает комплиментов вашей фигуре. Слишком объемная грудь или короткие ноги - оба из этих вариантов нисколько не украсят вашу внешность.

Какие платья могут испортить фигуру pinterest

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Объемный декор

Всем известно, что невероятно актуальные летом 2020 рюши, воланы и оборки могут испортить красоту вашей фигуры. Добавьте декор в неправильные места, и вы расширите ту часть тела, которую следовало бы наоборот “утянуть”. Не будем упоминать об антитрендовой баске, хотя она тоже визуально делает ваши бедра гораздо шире. Впрочем, именно прием с объемными украшениями можно использовать в тех случаях, когда вам нужно слегка увеличить ту или иную зону тела - фэшн-прием работает безотказно.

Какие платья могут испортить фигуру pinterest

Крупный принт

Девушкам, которые обладают неидеальной фигурой, а также тем, кто стремительно приближаются к размеру XL, стоит навсегда забыть о чрезмерно крупном принте. Каким бы не был рисунок, он лишь сделает ваше тело объемнее, а неправильное его расположение может легко нарушить пропорции и акцентировать внимание на неизбежных недостатках фигуры.

Какие платья могут испортить фигуру pinterest

Пышная юбка

Во-первых, подобные фасоны в 2020 году не актуальны, а во-вторых, он может значительно расширить нижняя часть тела. Если она у вас и так неидеальна, то с помощью объемной юбки она может стать еще более заметной, акцентной. В итоге ваше тело будет казаться непропорционально объемным - вам ведь не нужно подобная “характеристика”?

Какие платья могут испортить фигуру pinterest

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Американская пройма

В данном случае опасность фасона заключается в том, что он делает акцент на плечи, который при фигуре типа “клубника” и так достаточно широки. Девушки же с другими видами тела могут носить платья с американской проймой, а те, которые недовольны своими плечами и вовсе корректировать их объем.

Какие платья могут испортить фигуру pinterest

Даже если девушка обладает самой стройной фигурой в мире, все равно существует вероятность, что неверно выбранное платье может обезобразить ее безупречное тело. Идеальные параметры существуют лишь в воображении мужчин и на страницах бульварных романов. В реальной же жизни какой бы худенькой не была женщина, у каждой существуют свои недостатки фигуры, о которых не хочется сообщать миру. Для того, чтобы выбрать безупречный образ, следует лишь повнимательнее изучить свое тело, определив, на какие зоны лучше не делать акцент, а какие следует подчеркнуть, создав таким образом визуальное подобие канонического идеала.

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